 OTS: KPMG AG / KPMG und Microsoft schließen KI-Vereinbarung / Mehrjährige ...

KPMG und Microsoft schließen KI-Vereinbarung / Mehrjährige Cloud- und KI-Allianz zum Nutzen der Mitarbeitenden und zur Beschleunigung von Innovationen für Kunden in Audit, Tax und Advisory KPMG und Microsoft bauen ihre globale Zusammenarbeit durch ein milliardenschweres Investment von KPMG in Microsoft Cloud- und KI-Services in den nächsten fünf Jahren deutlich aus. Es soll dazu beitragen, zusätzliche Wachstumschancen für KPMG in Höhe von über 12 Milliarden US-Dollar zu erschließen. Die erweiterte Allianz wird auf verantwortungsvolle und sichere Weise die Kundenbeziehungen von KPMG verbessern und die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden unterstützen.

LONDON und REDMOND, Washington Die Microsoft-Cloud und die Azure OpenAI Service-Funktionen werden den 265.000

Mitarbeitenden von KPMG weltweit dabei helfen, Kreativität zu steigern,

schnellere Analysen zu erstellen und mehr Zeit für strategische Beratung zu

gewinnen. So können sie Kunden, darunter mehr als 2.500 gemeinsame Kunden von

KPMG und Microsoft, unterstützen, mit der KI-Entwicklung Schritt zu halten,

geschäftliche Herausforderungen zu lösen und sich als zukunftsgerichtete

Arbeitgeber zu positionieren. Als Early-Access-Partner für Microsoft 365 Copilot und Azure OpenAI Service wird

KPMG die Technologien mit ausgewählten Einheiten in der gesamten globalen

Organisation testen. Die Expertinnen und Experten werden die erweiterten

Möglichkeiten dieser Tools mit ihrer Fachexpertise und Branchenkenntnis

kombinieren, um Kundenbeziehungen zu verbessern und die Entwicklung digitaler

Lösungen zu beschleunigen. Bill Thomas, Global Chairman und CEO von KPMG International: "Unsere erneuerte

und erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft ist ein Meilenstein für unsere

Mitarbeitenden und Kunden. Sie hilft uns, die Stärken unseres multidisziplinären

Geschäftsmodells auszuspielen, indem unsere Mitarbeitenden stets über die nötige

Expertise und die richtigen Technologien verfügen, um geschäftliche

Herausforderungen zu meistern und unseren Kunden die beste Beratung zu bieten.

Sie trägt auch dazu bei, KPMG zu einem agileren und widerstandsfähigeren

Unternehmen zu machen, das attraktive Arbeitsmöglichkeiten bietet. Die Erweiterung unserer globalen Allianz baut auf der geballten Kraft von zwei

Weltklasse-Organisationen auf, die gemeinsame Grundwerte teilen und

zusammenarbeiten, um modernste Cloud- und KI-Technologien verantwortungsvoll zu

nutzen. KPMG setzt auf die Zukunft. Wir glauben, dass KI der Schlüssel zu

nachhaltigem Wachstum ist, um eine bessere Zukunft für unsere Mitarbeitenden,

unsere Kunden und die Gesellschaft zu schaffen." Satya Nadella, CEO und Chairman von Microsoft: " Wir haben eine echte Chance,

mit der nächsten Generation der KI jede Branche zu transformieren, auch den

Bereich Professional Services. Unsere erweiterte Partnerschaft mit KPMG bringt

KI-Innovation in der Microsoft Cloud mit dem Fachwissen von KPMG in den

Bereichen Steuern, Wirtschaftsprüfung und Beratung zusammen, um die

Möglichkeiten der Mitarbeitenden von KPMG zu erweitern und den Kunden neue

Erkenntnisse zu vermitteln." Von der Zusammenarbeit, die sich mit dieser Erweiterung über mehr als ein

Jahrzehnt erstreckt, profitieren die einzelnen Geschäftsbereiche der

KPMG-Mitgliedsfirmen wie folgt: Audit Die 85.000 Kolleginnen und Kollegen, die weltweit jedes Jahr an hunderttausenden

von Prüfungen arbeiten, können sich durch die Integration von Datenanalytik, KI

(https://www.microsoft.com/en-us/ai?activetab=pivot1%3Aprimaryr5) und Azure

Cognitive Services

(https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/) in die die KPMG

Smart Audit Plattform KPMG Clara stärker auf risikobehaftete Prüfungsbereiche

sowie branchenspezifische Risiken und Herausforderungen zu konzentrieren - zum

Nutzen von Stakeholdern und Kapitalmärkten. Zudem eröffnet die Integration neue Marktchancen für KPMG ebenso wie für Kunden.

Mit Microsoft Fabric können KPMG-Teams beispielsweise direkt auf Kundendaten

zugreifen, statt diese erst einlesen zu müssen. Das schafft eine wesentliche

Voraussetzung, um Unternehmen künftig stärker in Echtzeit zu prüfen. Tax Durch die Integration von Azure OpenAI Service und Microsoft Fabric in die

KPMG-Plattformlösung KPMG Digital Gateway erhalten Kunden Zugang zur gesamten

Palette der KPMG-Technologien im Bereich Tax & Law. Das erlaubt ihnen einen

integrierten und transparenten Zugriff auf ihre Daten und einen ganzheitlicheren

Managementansatz für ihre Steuerfunktionen. In der Praxis hat sich dies bereits

bewährt: Eine gemeinsam entwickelte KI-Lösung mit Azure OpenAI Service hilft,

schneller und ausführlicher ESG-Daten zu analysieren, Datenmuster zu erstellen

und ESG-Steuertransparenzberichte zu entwerfen. Darüber hinaus setzen die KPMG-Mitgliedsfirmen künftig einen KI-gestützten

"virtuellen Assistenten" ein, um neue Ansätze für die Kundenbetreuung zu

entwickeln und die Arbeit der Steuerexpertinnen und -experten zu erleichtern.

Der virtuelle Assistent soll zudem zusätzliche Umsatzchancen bieten,

beispielsweise durch verbesserte Kundenerfahrungen und durch Wissensmanagement

bei komplexen Steuergesetzen. Advisory Eine KI-gestützte Anwendungs- und Wissensplattform auf Microsoft Azure

beschleunigt künftig die Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Kunden. Sie

soll dazu beitragen, Wettbewerbsvorteile für Kunden zu schaffen und ihre

Profitabilität zu steigern - und gleichzeitig ethische und sicherheitsrelevante

Fragen konsequent in allen Angeboten zu berücksichtigen. Ein Beispiel für den Erfolg der kontinuierlichen Zusammenarbeit von KPMG und

Microsoft ist das gemeinsame Engagement für Coca-Cola EuroPacific Partners

(CCEP). Peter Brickley, Chief Information Officer bei CCEP, sagt dazu: "KPMG und

Microsoft arbeiten gemeinsam mit Coca-Cola EuroPacific Partners an innovativen

Anwendungsfällen, die die Effizienz im Back-Office durch generative KI auf der

Azure-Plattform verbessern. Mit der neuen Technologie stellen wir unsere

Organisation für die Zukunft auf, verbessern unsere Mitarbeitererfahrungen und

unterstützen unsere weltweiten Wachstumsplänevoran." Nachhaltig, sozial und gesellschaftlich wirken KPMG arbeitet mit Microsoft auch zusammen, um Unternehmen bei ihrer ESG-Agenda

zu unterstützen. Das Angebot baut auf dem erfolgreichen KPMG Circularity Tracker

(https://kpmg.com/xx/en/home/media/press-releases/2023/05/kpmg-collaborates-with

-microsoft-to-launch-new-esg-digital-solutions.html) und einer Lösung für das

Management und die Analyse von ESG- und Klimadaten auf, die beide auf Microsoft

Cloud for Sustainability und Microsoft Azure basieren. Die Teams unterstützen

Kunden weiter dabei, mit vereinheitlichten Datenquellen und erforderlichen

Inputs wertschöpfende Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und

Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen. Ergänzend zu der wirtschaftlichen Vereinbarung werden KPMG und Microsoft weiter

gemeinsam den sozialen und gesellschaftlichen Wandel weltweit vorantreiben. Zu

diesem Engagement gehören derzeit die globale Bildungskoalition (https://en.unes

co.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-and-private

-sector-partners-broad) der UNESCO und die "10x30"-Strategie von KPMG. Letztere

zielt darauf ab, bis zum Jahr 2030 zehn Millionen unterprivilegierte Jugendliche

durch Bildung, Beschäftigung und unternehmerische Möglichkeiten zu fördern.

Beide Unternehmen arbeiten weiterhin zusammen, um die Zuverlässigkeit der

CO2-Bilanzierung durch den Carbon Call (https://news.microsoft.com/2022/02/10/le

ading-organizations-form-the-carbon-call-to-address-reliability-and-interoperabi

lity-in-carbon-accounting-for-the-planet/) zu verbessern, den KPMG und Microsoft

