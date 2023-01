 OTS: KT Bank AG / Einfach Gold wert: Das GoldKonto der KT Bank

Einfach Gold wert: Das GoldKonto der KT Bank Wer etwas Geld zurücklegen möchte, muss aktuell findig sein: Sichere Geldanlagen werfen im Regelfall nur noch niedrige Zinsen ab, die in Anbetracht der derzeitigen Inflation von 10 Prozent die Geldentwertung nicht aufwiegen können. Sachwerte wie Gold hingegen sind sozusagen haptischer Besitz, der nie völlig wertlos wird, sondern sogar die Chance auf Wertsteigerung birgt - Sparer haben schlicht etwas in der Hand. Die KT Bank bietet darum das KT GoldKonto an, über das Ersparnisse in Form des Edelmetalls gesichert werden. Real liegt das Gold in Hochsicherheitstresoren, tagesaktuelle Kurse gewähren kontinuierlich den Überblick über den Wert der Anlage. "Kundinnen und Kunden können ganz einfach online ein kostenloses Girokonto eröffnen und während der Banköffnungszeiten ihr Guthaben von Geld in Gold umwandeln und umgekehrt von Gold in Geld", erklärt Emin Ates, Marketingmanager bei der KT Bank. Die KT Bank erhebt keine Aufbewahrungs-, Transaktions- oder Kontoführungsgebühren. Allein bei gewünschter Auslieferung des Goldbestands in 10-Gramm-Schritten bis zur Haustür fallen Lieferkosten an. Das Gold ist LBMA-zertifiziert (London Bullion Market Association), was seine Echt- und Reinheit garantiert.

Frankfurt am Main Islamic Banking - mit der KT Bank erstmals auch in Deutschland Als erste Bank mit Vollbankenlizenz in Deutschland bietet die KT Bank seit 2015

islamkonforme Finanz- und Dienstleistungen an. Zu den Prinzipien des

wertebewussten und transparenten Islamic Banking gehört beispielsweise, dass

kein Geld gegen Zinsen verliehen oder auch nicht in Unternehmen investiert wird,

die hochverschuldet sind oder Sparten wie der Rüstungs-, Tabak- oder

Spirituosenindustrie angehören. Risikoreiche Spekulationen sind ebenfalls

ausgeklammert. "Islamic Banking betreibt damit SRI, Socially

ResponsibleInvestment, und soll nicht allein die muslimische Gemeinschaft,

sondern alle ansprechen, die sozial verantwortlich und wertebewusst in

nachhaltige Geschäftsmodelle investieren möchten", sagt Emin Ates. Das GoldKonto

der KT Bank ist eines davon: Hier ist alles Gold, was glänzt. Pressekontakt: KT Bank AG

Platz der Einheit 1

60327 Frankfurt am Main Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen http://www.kt-bank.de

mailto:[email protected] Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167663/5415004

OTS: KT Bank AG