 OTS: Lennertz & Co. GmbH / Family Office Lennertz & Co. führt ...

Family Office Lennertz & Co. führt Finanzierungsrunde bei brillen.de an / Series-B Finanzierungsrunde für weitere Expansion Ein vom Hamburger Family Office Lennertz & Co. initiierter Private-Equity-Fonds übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an der SuperVista AG, die in Deutschland unter der Marke "brillen.de" auftritt. Lennertz & Co. sowie einige der SuperVista-Gründer und -Mitarbeiter beteiligen sich an der aktuellen Finanzierungsrunde in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags.