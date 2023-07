 OTS: Leverage Shares / Leverage Shares: Ferrari, VW & Mercedes-Benz - starke ...

Leverage Shares: Ferrari, VW & Mercedes-Benz - starke Abhängigkeit von Asien Für die europäischen Automobilhersteller Mercedes-Benz, Volkswagen Group und Ferrari N.V. war 2022 ein interessantes Jahr. Alle drei Unternehmen veröffentlichen in den kommenden Tagen ihre Finanzergebnisse. Sandeep Rao, Analyst beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares, beleuchtet dazu in seinem jüngsten Blogbeitrag, wie sich die drei europäischen Automobilhersteller in Europa, Nordamerika und vor allem Asien behaupten, welche Trends und Entwicklungen die Branche prägen und was dies für Anleger bedeutet.

London Lesen Sie hier seine wesentlichen Erkenntnisse:

"Die wichtigsten Finanzkennzahlen von Mercedes-Benz, Volkswagen und Ferrari

zeigen sehr interessante Trends. Die Absatzzahlen der drei Autobauer liefern

eine Menge wertvoller Erkenntnisse.

China stellt mit einem stabilen Anteil von 32 bis 33 Prozent an den Verkäufen

den größten Einzelmarkt von Mercedes-Benz dar. Der größte Markt für Volkswagen

umfasst Kontinentaleuropa, Südafrika und die Türkei. Die gegenwärtigen Trends

deuten darauf hin, dass deren Anteil wächst. Der Marktanteil im

asiatisch-pazifischen Raum ist dagegen rückläufig. Für Ferrari ist der

zweitgrößte Markt ganz Asien. Der Anteil der Region an den Gesamtverkäufen ist

von 23 auf 30 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres gestiegen.

Bei der Betrachtung der Umsatztrends in den verschiedenen Regionen im

Geschäftsjahresvergleich ergeben sich folgende wichtige Erkenntnisse: Nach einem

starken Anstieg der Verkäufe in Nordamerika im Jahr 2021 hat sich Mercedes-Benz

dort stabilisiert - insbesondere in den USA, dem zweitgrößten Einzelmarkt für

Autos. In China hat die Nachfrage in den Jahren 2021 und 2022 stetig zugenommen.

Volkswagen verzeichnet in Europa/Sonstige Märkte, wozu neben Kontinentaleuropa

die Türkei und Südafrika gehören, insgesamt eine rückläufige Absatzentwicklung.

Diese wird jedoch zunehmend durch einen sehr starken Wachstumstrend in

Nordamerika aufgefangen. Der dominierende Markt sind hier ebenfalls die USA. Die

Verkaufstrends von Ferrari sind durchweg positiv und besonders stark in Asien -

mit China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan an der Spitze.

Vergleicht man die Ergebnisse des letzten Quartals mit den Verkaufszahlen für

die Regionen im Geschäftsjahr 2022 ("Quarter versus Year", Q-vs-Y), zeigen sich

folgende Trends: Für Mercedes-Benz laufen die Verkäufe in Europa und China

hervorragend. Bei Volkswagen scheint sich ebenfalls die Europa-Story

fortzusetzen; allerdings ist schon seit einiger Zeit ein Absatzrückgang zu

beobachten. Bei Ferrari befindet sich das Geschäft in sämtlichen Regionen in

ausgezeichneter Verfassung.

Die beiden deutschen Häuser sind sehr stark im Bereich der Elektrofahrzeuge und

verzeichnen weltweit immer größere Verkaufszahlen. Die Trends deuten darauf hin,

dass sie Tesla in dessen Heimatland USA immer mehr Marktanteile abnehmen. In

Bezug auf das schiere Volumen wird Asien jedoch kurz- bis mittelfristig eine

große Rolle in ihrer Ausrichtung spielen.

Alle drei Automobilhersteller wiesen in den letzten Quartalsberichten ihre

besten Nettogewinne seit Jahren aus. Sie verfügen über eine fast hundertjährige

Erfahrung auf dem Weltmarkt, ausgereifte Fabriken, Spitzenprodukte und - wie

deutlich zu sehen ist - eine ausgezeichnete Finanzdisziplin.

Auch wenn der Kursverlauf ihrer Aktien in den nächsten Quartalen angesichts der

makroökonomischen Unsicherheit unruhig sein könnte, sind alle drei

Automobilhersteller sicherlich gute Kandidaten für die Anlagestrategie."

Mehr dazu lesen Sie im Blogbeitrag Ferrari, VW & Mercedes-Benz: Deep Asia

Dependence (https://leverageshares.com/en/insights/ferrari-volkswagen-and-merced

es-benz-deeply-dependent-on-asia/) (englisch) von Sandeep Rao.

Pressekontakt:

public imaging GmbH

Goldbekplatz 3

22303 Hamburg

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161232/5566611

OTS: Leverage Shares