 OTS: Leverage Shares / Leverage Shares Marktkommentar: Bei FAANG+ leuchten ...

Leverage Shares Marktkommentar: Bei FAANG+ leuchten einige Flaggen rot auf Die FAANG+-Aktien sind populär und haben die Technologiebranche in den letzten zehn Jahren dominiert - Ihre Produkte und Dienstleistungen werden von Milliarden von Menschen weltweit genutzt. Sie haben sich im Jahr 2023 deutlich besser entwickelt und erlebten aufgrund des erwarteten Wachstums im Bereich der künstlichen Intelligenz eine atemberaubende Rallye . Violeta Todorova, Senior Analystin beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares wirft in ihrem aktuellen Kommentar einen Blick auf die mögliche Bewertung der Papiere:

Dublin "Das Akronym FAANG wurde verwendet, um fünf der bekanntesten und erfolgreichsten

Technologieunternehmen der Welt zu bezeichnen: Facebook, Amazon, Apple, Netflix

und Google (jetzt Alphabet). Doch mit der Begeisterung für Innovationen und neue

Technologien hat sich ein neuer Name für die Tech-Riesen herausgebildet -

FAANG+: ein gleichgewichteter Korb von zehn Tech-Aktien: Meta Platforms, Apple,

Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet, Class A, Tesla, Nvidia, Salesforce.com und

Advanced Micro.

Bei diesen zehn Aktien handelt es sich im Allgemeinen um die erfolgreichsten und

einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt, bekannt für ihre starke

finanzielle Leistung und ihre Fähigkeit, ihr Geschäft kontinuierlich zu

erweitern. Die FAANG+-Aktien haben die Tech-Branche und die Welt im Allgemeinen

stark beeinflusst. Sie haben die Art und Weise verändert, wie Menschen

kommunizieren, einkaufen, Unterhaltung konsumieren und auf Informationen

zugreifen.

Die FAANG+-Aktien haben sich im Jahr 2023 deutlich besser entwickelt und

erlebten aufgrund des erwarteten Wachstums im Bereich der künstlichen

Intelligenz eine atemberaubende Rallye, wobei sich der Wert einiger Bestandteile

wie Nvidia im bisherigen Jahresverlauf fast verdreifacht hat.

Die Aktien der FAANG+ werden im August schwächer gehandelt, nachdem eine Reihe

starker Wirtschaftsdaten die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen in Bezug

auf Zinssenkungen zurückzuschrauben und die Aussichten auf eine weitere

Zinserhöhung bis zum Jahresende zu erhöhen, was die Renditen von Staatsanleihen

in die Höhe trieb.

In diesem Monat hat FAANG+ etwas von seinem Glanz eingebüßt, da die Anleger

Bedenken wegen der massiven Gewinnprognosen dieser Unternehmen, ihrer aktuellen

Bewertungen und vor allem aufgrund der roten Flaggen haben, die bei Tech-Aktien

erscheinen, da der Hype um künstliche Intelligenz (KI) abflaut. Derzeit sind

sich die Anleger uneinig, ob die FAANG+-Aktien überbewertet sind. Ihre

Befürworter argumentieren, dass ihre Bewertungen aufgrund ihrer fundamentalen

Stärke als Unternehmen gerechtfertigt sind und die derzeitige Baisse eine gute

Kaufgelegenheit darstellt. Auf der anderen Seite argumentieren Skeptiker, dass

die Preise der FAANG+-Aktien trotz der beeindruckenden Unternehmensleistung so

teuer geworden sind, dass es schwierig sein könnte, mit ihnen langfristig

attraktive Gewinne zu erzielen."

Mehr dazu lesen Sie im (englischen) Blogbeitrag " FAANG+ faces some red flags

(https://leverageshares.com/de/insights/ffang-stocks-are-losing-their-shine/) "

inklusive Grafik von Violeta Todorova.

