 OTS: Liechtensteinische Landesbank AG / Neuer Anbieter am deutschen ...

Neuer Anbieter am deutschen Tagesgeldmarkt: 3,45 Prozent Zinsen auch für Bestandskunden / Liechtensteinische Landesbank erweitert Digitalmarke wiLLBe um Tagesgeldkonto

Vaduz Top-Zinsen sichern und clever das eigene Vermögen aufbauen: Das geht mit

wiLLBe, dem digitalen Angebot der Liechtensteinischen Landesbank (LLB). Die LLB

ist die traditionsreichste Bank am sicheren Finanzplatz Liechtenstein und

verfügt über eine sehr gute Bonität. Mit dem Tagesgeldkonto ohne feste Laufzeit

und mit variablem Zinssatz, können Sparerinnen und Sparer in Deutschland jetzt

von vorteilhaften Zinssätzen profitieren. Wer mehr will, kann über die

wiLLBe-App zu niedrigen Gebühren zusätzlich ein Depot eröffnen und in

nachhaltige Unternehmen investieren.

Das wiLLBe-Tagesgeldkonto in Euro, CHF oder US-Dollar setzt auf eine einfache

Zinsstruktur, die für Bestands- wie Neukunden gleichermaßen gilt. Kunden können

bis zu drei Tagesgeldkonten - je eines pro Währung - eröffnen und Gelder

zwischen den Konten übertragen. Überweisungen von oder an Konten in Deutschland

sind gebührenfrei. Auch die Einrichtung eines Sparplans ist möglich. Alles

direkt über die App. Die Sparzinsen werden alle drei Monate jeweils zum Ende

eines Quartals gutgeschrieben. Es gibt keine feste Laufzeit oder versteckte

Gebühren.

Die aktuellen Konditionen zum Tagesgeld auf einen Blick

(Stand 6. Juli 2023)

Gesamteinlage EUR CHF USD

bis 50.000 3,45% 1,55% 4,50%

bis 100.000 3,15% 1,25% 4,20%

ab 100.000 0,25% 0,25% 0,25%

Die Abstufungen der Zinssätze richten sich nach den jeweiligen Zinsregimes der

Währungen. Die dargestellten Zinssätze sind bis auf Weiteres gültig und auf der

Webseite von wiLLBe tagesaktuell einsehbar. Bei einer Änderung des Leitzinses

durch eine der jeweiligen Zentralbanken (EU/EUR: Europäische Zentralbank;

Schweiz/CHF: Schweizerische Nationalbank; USA/USD: Federal Reserve), ist eine

Anpassung der Zinssätze nach oben oder unten wahrscheinlich.

Hinter wiLLBe steht mit der LLB eine Bank mit mehr als 160-jähriger Geschichte,

die mit einem Rating der Agentur MoodyŽs von Aa2 über eine sehr gute Bonität

verfügt, vergleichbar mit der Bonität deutscher Sparkassen. Über die

liechtensteinische Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV

(EAS) sind zudem Einlagen bis zu einem Betrag von CHF 100.000 zu 100%

abgesichert.

wiLLBe bietet Tagesgeldkonto und Vermögensverwaltung in einer App

Bereits seit Herbst 2022 ermöglicht wiLLBe einen einfachen Einstieg ins

Wertpapiersparen mit Impact und das zu geringen Gebühren von 0,49% pro Jahr bei

einer Mindestanlagesumme von EUR/CHF 200. Ohne Fachwissen und mit wenigen

Klicks kann es losgehen: Kundinnen und Kunden können ihr Depot nach sieben

Themen ausrichten, die sich aus den 17 Zielen der Vereinten Nationen für

nachhaltige Entwicklung ableiten: saubere Energie, Gesundheit und Medizin,

nachhaltiges Leben und Arbeiten, Bildung und Chancengleichheit, Klima- und

Umweltschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und sauberes Wasser. Die

Vermögensverwaltungs-Profis der LLB übernehmen den Rest und suchen die dazu

passenden Unternehmen aus. Anders als bei herkömmlichen "Robo Advisors", stellt

das über 30-köpfige Team je nach Risikobereitschaft und Investitionsziel ein

entsprechendes Portfolio aus ausgewählten Aktien, ETF und Anleihen zusammen.

