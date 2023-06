 OTS: ManpowerGroup Deutschland GmbH / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für ...

ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q3/2023 / Arbeitsmarkt im Aufwärtstrend / Einstellungsabsichten nehmen deutschlandweit deutlich zu (FOTO) Frankfurt am Main (ots) -

zu - 41 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen Neueinstellungen - 6

Prozentpunkte mehr als im Vorquartal

- Frankfurt verzeichnet 18-Jahres-Hoch

- Personalbedarf in den Branchen Energie, Transport und IT am höchsten

Deutsche Arbeitgeber erwarten einen schnelleren Personalaufbau als im

vergangenen Quartal: Mit einer Steigerung um 6 Prozentpunkte zum Vorquartal

planen 41 Prozent der befragten Unternehmen in den kommenden drei Monaten (Juli

bis September) neues Personal einzustellen. Das geht aus dem im

Dreimonats-Rhythmus erhobenen weltweiten Arbeitsmarktbarometer des

Personaldienstleisters ManpowerGroup für das 3. Quartal 2023 hervor. Dafür

wurden von 3. bis 28. April 1.020 deutsche Unternehmen befragt. Der

saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick* (NBA) verbessert sich ebenfalls

auf +28 Prozent. Das ist ein Plus von 9 Prozentpunkten im Vergleich zum

Vorquartal sowie ein Anstieg um 6 Prozentpunkte im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum.

"Trotz des nach wie vor angespannten wirtschaftlichen Umfelds und einer

gedämpften Aussicht für Europas größte Volkswirtschaft ist der deutsche

Arbeitsmarkt im Aufwärtstrend. Für das kommende Quartal erwarten wir ein starkes

Beschäftigungsklima", ordnet Iwona Janas, Country Managerin der ManpowerGroup

Deutschland, die Umfrageergebnisse ein.

Auch weltweit zeichnet sich ein positiver Trend ab. Die Arbeitgeber in aller

Welt rechnen weiterhin mit mehr Einstellungen im dritten Quartal und melden

einen saisonbereinigten NBA von +28%. Damit liegt Deutschland im weltweiten

Durchschnitt.

Jobaussichten in Frankfurt auf 18-Jahres-Hoch

Im Vergleich zum Vorquartal steigt der Beschäftigungsausblick in nahezu allen

Regionen Deutschlands. Dabei sticht vor allem Frankfurt positiv hervor: Nachdem

die Personalverantwortlichen im Raum Frankfurt im vorherigen Quartal noch

Rückgänge verzeichneten, planen sie für das kommende Quartal mit einem NBA von

+42 Prozent wieder mehr Personal einzustellen. Die Region verbucht mit einem

Zuwachs von ganzen 28 Prozentpunkten nicht nur den größten Anstieg im

Quartalsvergleich, sondern auch den höchsten NBA, der in der Region seit 2005

erhoben wurde.

Zuversichtlich blicken die Unternehmen auch im Ruhrgebiet und im Süden

Deutschlands mit einem NBA von +36 Prozent bzw. +30 Prozent auf das dritte

Quartal. Beide Regionen konnten sich zum letzten Quartal um 17 Prozentpunkte

steigern. Im Jahresvergleich verbesserte sich der NBA für das Ruhrgebiet sogar

um 27 Prozentpunkte. Die am wenigsten wettbewerbsfähige Region - wenn auch mit

einer zweistelligen Steigerung des saisonbereinigten Beschäftigungsausblicks von

10 Prozentpunkten zum Vorquartal - ist der Westen Deutschlands. Allerdings ist

diese Region mit einem NBA von +26 Prozent immer noch auf einem guten Niveau.

Stärkste Personalnachfrage im Energiesektor, geringste Nachfrage in der

Kommunikationsbranche

Die branchenweit besten Einstellungschancen haben Fachkräfte wie bereits im

Vorquartal im Energie- und Versorgungssektor mit einem Beschäftigungsausblick

von +46 Prozent. Die Steigerung von 16 Prozentpunkten zum Vorquartal

verdeutlicht den hohen Personalbedarf innerhalb der Branche. Ähnlich positive

Aussichten für potenzielle Bewerber*innen prognostizieren die Branchen

Transport, Logistik und Automobil (+37 Prozent) sowie die

Informationstechnologie (+34 Prozent). Die größte Veränderung auf Jahressicht

verzeichnete der Bereich Kommunikationsdienste mit einem Minus von 30

Prozentpunkten auf einen NBA von nun +9 Prozent. Dagegen legte der

Gesundheitssektor im Jahresvergleich um 19 Prozentpunkte auf +28 Prozent zu.

"Der Handlungsdruck in deutschen Unternehmen, offene Stellen zu besetzen, ist

groß. Arbeitnehmer*innen haben in vielen Branchen gute Jobchancen und

Karrieremöglichkeiten. Um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, ist es für

Unternehmen entscheidend, der Situation mit professionellem Recruiting und

Investitionen in Weiterbildung beizukommen" unterstreicht Janas.

Einstellungstempo bei großen und kleinen Unternehmen zieht an

Personalentscheider in großen Unternehmen mit +250 Mitarbeitenden planen wie

auch schon im Vorquartal mit weiteren Einstellungen. So beabsichtigt die Hälfte

der befragten großen Unternehmen im nächsten Quartal Personal einzustellen. Im

direkten Vergleich steigt der NBA um 13 Prozentpunkte auf +38 Prozent. Gute

Chancen können sich Fachkräfte auch in Kleinunternehmen (10-49 Mitarbeitenden)

ausrechnen. 38 Prozent der befragten Unternehmen in dieser Kategorie wollen im

nächsten Quartal ihr Personal aufstocken. Der NBA liegt hier bei +31 Prozent.

Firmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden verzeichnen im Jahresvergleich mit

einem Minus von 8 Prozentpunkten den größten Rückgang beim

Netto-Beschäftigungsausblick. Er liegt ähnlich wie im Vorquartal (+8 Prozent)

jetzt bei +7 Prozent.

* Der Netto-Beschäftigungsausblick errechnet sich aus dem Anteil der

Unternehmen, die einen Beschäftigungsanstieg erwarten, abzüglich derer, die

einen Beschäftigungsrückgang prognostizieren.

Die vollständigen Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für das

3. Quartal 2023 finden Sie hier: Studie Arbeitsmarktbarometer / MEOS Q3 2023 (ht

tps://www.manpowergroup.de/de/insights/studien-und-research/studien/2023/06/11/1

4/27/arbeitsmarktbarometer-meos-q3-2023)

Über das ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer

Bekannt auch als ManpowerGroup Employment Outlook Survey gibt es das

Arbeitsmarktbarometer bereits über 60 Jahren. Die Studie wird im

Dreimonats-Rhythmus veröffentlicht undgilt weltweit als wichtiger Indikator zur

Einschätzung der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung. Die Studie misst

repräsentativ die Erwartungshaltung von Arbeitgebern zur Beschäftigungslage

ihres eigenen Unternehmens in Bezug auf das jeweils vorausliegende Quartal. Die

Ergebnisse sind aufgeschlüsselt nach Branchen und Regionen und finden weltweit

Beachtung bei Ökonomen, Arbeitsmarktexperten und Finanzanalysten.

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten

Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe

agieren an bundesweit 160 Standorten die Gesellschaften Manpower, Experis,

Talent Solutions, Stegmann sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup

ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung

erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit über 70 Jahren für

Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die

ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich

stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für

das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg

notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965

tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

Weitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter

https://www.manpowergroup.de/de/ .

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KG

Pressestelle

Cathrin Bruhn

Frankfurter Straße 60-68

65760 Eschborn

E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56465/5535843

OTS: ManpowerGroup Deutschland GmbH