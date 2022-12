 OTS: Mazars GmbH & Co. KG / Mazars gewinnt führende Nachhaltigkeitsberatung ...

Mazars gewinnt führende Nachhaltigkeitsberatung Stakeholder Reporting Die Nachhaltigkeitsberatung Stakeholder Reporting schließt sich der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars an. Durch die Integration von Stakeholder Reporting erweitert Mazars sein Nachhaltigkeits-Portfolio und stellt sich als ein führender Anbieter im Zukunftsmarkt Sustainability neu auf.

Hamburg Mit den über 70 Neuzugängen von Stakeholder Reporting baut Mazars das bestehende

Sustainability-Team auf weit über 100 Köpfe aus, um dem steigenden Bedarf an

Beratung, Prüfung und Berichterstattung im Bereich Environment, Social und

Governance (ESG) gerecht zu werden und die Transformation der Unternehmen weiter

zu beschleunigen. Die multidisziplinäre Partnerschaft positioniert sich mit dem

Anschluss von Stakeholder Reporting noch stärker als One-Stop-Shop für

ganzheitliche Beratungs- und Prüfungsleistungen und treibt das Wachstum in

diesem Feld weiter voran.

Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist das beherrschende Thema der

laufenden Dekade. Etwa 15.000 Unternehmen werden allein in Deutschland nach der

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union

berichtspflichtig. Noch mehr Unternehmen werden direkt oder indirekt durch die

Einführung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes betroffen sein. "Als

zuverlässiger Partner unterstützen wir unsere Mandant*innen dabei, ihre

unternehmerische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

wahrzunehmen, sich damit am Markt richtig zu positionieren und so die Basis zu

schaffen für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Mit dem Anschluss von

Stakeholder Reporting verknüpfen wir das Mazars-Kerngeschäft des finanziellen

Reportings noch stärker mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Durch die

Erweiterung unserer Kapazitäten und die Ergänzung unserer Kompetenzen können wir

noch besser auf die Anforderungen sowohl international ausgerichteter

Unternehmen als auch lokal agierender Mittelständler eingehen und Werte

schaffen", erläutert Dr. Christoph Regierer, Sprecher des Management Boards von

Mazars in Deutschland.

Michael Winter, Gründer von Stakeholder Reporting, ergänzt: "Wir haben mit

Mazars einen Wunschpartner gefunden. Uns verbindet eine klare Mission:

wirtschaftliches Handeln nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam können wir unsere

Kund*innen aus einer Hand zur Zusammenführung finanzieller und

nicht-finanzieller Steuerungsprozesse beraten. Somit stehen wir Unternehmen bei

der herausfordernden Umsetzung der steigenden Anforderungen mit einem breiten

Leistungsportfolio zur Seite. Mit unserem erfahrenen Team und einer am ESG-Markt

breit etablierten Geschäftsführung aus Carolin Friedrich, Moritz Sckaer, Harald

Utler und Kai Wuttke sind wir bestens für die Transformation der Wirtschaft zur

'Stakeholder Economy' aufgestellt. Ich freue mich auf die innovativen Projekte,

die Stakeholder Reporting und Mazars zusammen für unsere Kund*innen umsetzen

werden."

Stakeholder Reporting gehört zu den größten Nachhaltigkeitsberatungen der

DACH-Region. Durch den Anschluss wird Mazars seine Mandant*innen bei der

erfolgreichen Transformation ihrer Geschäftsprozesse, Produkte und

Dienstleistungen zu mehr Nachhaltigkeit noch umfassender unterstützen. Bereits

im Juli 2022 hatte Mazars den Nachhaltigkeitsexperten Philipp Killius und sein

Team zur Erweiterung des Sustainability-Teams an Bord geholt. Unternehmen

profitieren somit von einem großen internationalen Netzwerk, das von der

Herstellung der Compliance über die Daten- und Prozesstransformation bis hin zur

Schaffung von strategischen Vorteilen alle Kundenbedarfe abdecken kann.

Mazars übernimmt alle Geschäftsanteile von Stakeholder Reporting und wird damit

alleiniger Gesellschafter. Die Nachhaltigkeitsberatung wird zunächst unter

Fortführung der Marke Stakeholder Reporting in die internationale Mazars-Gruppe

integriert. Das Management von Mazars in Deutschland freut sich, dass alle

Mitarbeiter*innen von Stakeholder Reporting übernommen werden können. "Die

Integration erfolgt mit Augenmaß. Wir brechen keine Strukturen auf und werden

achtsam zusammenwachsen", betont Dr. Christoph Regierer.

Über Mazars

Mazars ist eine international integrierte Partnerschaft, die auf die Bereiche

Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht¹ sowie Accounting, Financial Advisory und

Consulting spezialisiert ist. Wir sind in über 90 Ländern und Regionen der Welt

tätig und greifen auf die Expertise von mehr als 44.000 Professionals zurück -

mehr als 28.000 in der integrierten Partnerschaft von Mazars und mehr als 16.000

über die Mazars North America Alliance -, um Mandant*innen jeder Größe in jeder

Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen.

In Deutschland ist Mazars mit 129 Partner*innen und rund 1.800 Mitarbeiter*innen

an zwölf Standorten vertreten und gehört mit einem Jahresumsatz von über 204

Millionen Euro zu den führenden multidisziplinär aufgestellten Prüfungs- und

Beratungsgesellschaften.

¹Wenn nach den geltenden Landesgesetzen zulässig.

http://www.mazars.de

Über Stakeholder Reporting

Stakeholder Reporting ist eine führende rein auf unternehmerische Nachhaltigkeit

fokussierte Beratung im deutschsprachigen Raum. Unsere mehr als 70

ESG-Expert*innen beraten Kund*innen aus DAX40, SDAX, MDAX und große

mittelständische Unternehmen. In unserer 20-jährigen Beratungshistorie haben wir

unsere fundierte fachliche Expertise in vielseitigen und zahlreichen Projekten

unter Beweis gestellt.

Durch diese Erfahrung kennen wir strukturelle und branchenspezifische

Herausforderungen und Chancen der unternehmerischen Nachhaltigkeit sehr genau.

Wir bieten unseren Kund*innen maßgeschneiderten Lösungen zu aktuellen

Herausforderungen in den Bereichen Reporting, Klimaschutz & Datenmanagement,

Strategie & Wesentlichkeit, Sustainable Finance und Dialog & Lieferkette. Unsere

multidisziplinären Teams arbeiten verteilt auf die Standorte Hamburg, Berlin und

Köln.

Beratungsziel dabei ist immer die nachhaltige Verbesserung der

Unternehmensperformance. Gemeinsam mit unseren Kund*innen analysieren wir

Potenziale, definieren das Ambitionsniveau und identifizieren die zentralen

Hebel, um gesteckte Ziele zu erreichen. So unterstützen wir unsere Kund*innen

dabei, negative Auswirkungen schrittweise zu reduzieren und ihren positiven

Impact systematisch zu steigern.

Durch den Anschluss von Stakeholder Reporting an Mazars erfolgt die

Zusammenführung unserer Beratungs-, Prüfungs-, und Berichterstattungskompetenzen

im Nachhaltigkeitsbereich. Dazu zählen:

- Beratung zu regulatorischen Themen und Reporting-Anforderungen wie CSRD,

EU-Taxonomie, TCFD, LkSG und CSDDD

- Erhebung, Validierung und Prüfung von ESG-Informationen und -Daten

- Beratung zu Nachhaltigkeitsstrategien mit klar definierten Zielen, Maßnahmen

und KPIs

- Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen, Impact Assessments und

Stakeholder-Engagementprozessen

- Auf- und Ausbau von ESG-Governance-Strukturen und Vergütungssystemen

- Weiterentwicklung des Risikomanagements um Umwelt-, Sozial- und

Governance-Themen

- Gestaltung nachhaltiger Lieferketten entlang der unternehmerischen

Wertschöpfungskette

- Beratung zu Sustainable Finance-Anforderungen und ESG-Ratings

