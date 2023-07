 OTS: Mehrwerk GmbH / Mehrwertlösungen: Mehrwerk übernimmt Hamburger Fintech ...

Mehrwertlösungen: Mehrwerk übernimmt Hamburger Fintech Etvas / Digitaler Marktplatz wird Teil von Deutschlands größtem Anbieter für Mehrwertprogramme Die auf Mehrwertlösungen für Banken, Energieversorger und Versicherer spezialisierte Mehrwerk GmbH aus Bielefeld hat ihren Mitbewerber Etvas übernommen. Das Hamburger SaaS-Fintech hat sich mit seiner führenden Plattform für transaktionsdatenbasierte Cashback-Angebote und dem dazugehörigen B2B2C-Marktplatz für Mehrwertleistungen einen Namen gemacht.

Bielefeld "Die Technologie und das Portfolio von Etvas in Kombination mit der digitalen

Kompetenz ihrer Mitarbeiter sind die perfekte Ergänzung für unser Unternehmen

und unsere Produkte. Gemeinsam können wir besonders unseren deutschen und

europäischen Bankkunden noch innovativere und nutzerorientierte

Beyond-Banking-Lösungen und Mehrwertdienste anbieten - und vor allem mit

intelligenten, kreativen Services punkten", sagt Mehrwerk-Partner und

Geschäftsführer Niels Kokkeel.

Die datenbasierte Etvas-Technologie soll zusammen mit den bestehenden

Serviceangeboten in das Portfolio von Mehrwerk integriert und weiterentwickelt

werden. Auch für künftige Projekte sind neue digitale Lösungen geplant: "Bereits

heute verfügen wir über das größte White-Label-Cashback-Portal in Deutschland

mit mehr als 180 teilnehmenden Firmenkunden und deren Endkunden. Mit der

Integration des technologisch einzigartigen Card-Linked-Cashback von Etvas

können wir unsere Marktführerschaft in diesem Bereich auf das europäische

Ausland ausweiten", erläutert Niels Kokkeel.

Immer mehr Unternehmen heben sich mit innovativen Services vom Wettbewerb ab

Die im Dezember 2019 gegründete Etvas GmbH hat sich in den vergangenen Jahren

als innovativer Cashback-Anbieter und digitaler B2B2C-Marktplatz für

Mehrwertservices etabliert. "Der Zusammenschluss mit Mehrwerk ist der nächste

Schritt in Richtung europaweiter Technologieeinführung", so Etvas-Gründer Sören

Timm. "Durch die breite Kundenbasis und Marktdurchdringung von Mehrwerk können

die digitalen Plattformlösungen von Etvas ihr volles Potenzial entfalten. Vor

allem die Möglichkeit, neue Angebote schnell und flexibel über unser

API-Framework in die Apps und Websites der Kunden zu integrieren, ist ein großer

Vorteil."

Zusatzleistungen spielen vor allem in der Strategie von Finanzinstituten und

Versorgungsunternehmen eine immer wichtigere Rolle, um sich mit innovativen

Services vom Wettbewerb abzuheben und so die Erträge und die Kundenbindung zu

verbessern. "Die erfolgreichen Kooperationen von Etvas, zum Beispiel mit der

Sparkasse Bremen, der Smile Versicherung, Clanq oder - schon sehr zeitnah -

einer großen Automobilbank, bei der Etvas seine Integration mit der Solaris Bank

nutzt, sind eine perfekte Ergänzung zu unserem Kundenstamm, zu dem unter anderem

große Banken wie Comdirect, viele große Sparkassen, Versicherer wie die

Bayerische oder Energieversorger wie EnBW und EWE zählen", freut sich

Mehrwerk-Partner Kokkeel auf die künftige Zusammenarbeit.

Über Mehrwerk ( http://www.mehrwerk.de )

Die Mehrwerk Gruppe GmbH ist ein 2011 gegründeter, inhabergeführter

Komplettanbieter für Mehrwertleistungen mit Sitz in Bielefeld. Die Gruppe

steigert mit anspruchsvollen Mehrwertlösungen nachhaltig und messbar die Erträge

und Kundenbindung ihrer Unternehmenskunden. Über 450 Mehrwertexperten sorgen für

reibungslose Abläufe, schnelle Umsetzungen und starke Ideen bei mehr als 180

Unternehmenskunden aus den Branchen Finanzen, Energie, Handel und Medien und

ihren acht Millionen an die Mehrwertprogramme angeschlossenen Haushalten. Die

Leistungen umfassen mehr als 400 Mehrwertdienste aus den Bereichen

Rabatte/Cashback, Sicherheit/Assistance, Events und Content. Mehrwerk erreicht

eine überdurchschnittliche Nutzung der Mehrwertleistungen von bis zu 50 Prozent

und einen marktführenden Servicelevel. Als Herausgeber des "Deutschen

Mehrwertbarometers" ist das Unternehmen auch in der Marktforschung auf B2B- und

B2C-Ebene tätig.

