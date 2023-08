 OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Geschäftsjahr 2022: Melitta ...

Geschäftsjahr 2022: Melitta Gruppe blickt auf überaus herausforderndes Geschäftsjahr zurück (FOTO) Minden (ots) -

Geschäftsjahr zurück - Wirtschaftliches Umfeld durch zahlreiche Herausforderungen geprägt

- Kostensteigerungen können durch höhere Umsätze nur teilweise kompensiert

werden

- Zahlreiche Fortschritte bei der nachhaltigen Transformation der

Unternehmensgruppe

Das Jahr 2022 war für die Melitta Gruppe ein herausforderndes Geschäftsjahr. Es

war geprägt von einer starken Kaufzurückhaltung der Kunden, erheblich

gestiegenen Energie-, Material- und Transportkosten sowie einem hohen

Margendruck. Negativ wirkten sich darüber hinaus temporäre Rohwarenengpässe,

langwierige Verhandlungen mit dem Handel und die geopolitischen Veränderungen

aus, die insbesondere durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden.

"Das schwierige wirtschaftliche Umfeld hat sich auf unsere Ergebniszahlen

ausgewirkt", sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta

Gruppe. "Gleichwohl ist es uns gelungen, frühzeitig auf die veränderten

Rahmenbedingungen zu reagieren, solide zu wirtschaften und unsere

Lieferfähigkeit durchgehend sicherzustellen. Außerdem haben wir erneut große

Fortschritte bei unserer Transformation zu einer nachhaltig ausgerichteten

Unternehmensgruppe gemacht und in viele zukunftsorientierte Projekte

investiert."

Ertragseinbußen trotz höherer Umsätze

Die Melitta Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 2.284

Mio. Euro (im Vorjahr: 1.882 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg ist insbesondere auf

notwendige Preisanpassungen und eine Normalisierung des

Business-to-Business-Geschäfts nach der Corona-Pandemie zurückzuführen. Außerdem

wurden erstmals die 2021 mehrheitlich übernommenen Gesellschaften Roast Market

GmbH und Corsino Corsini S.r.L. in den Konzernabschluss einbezogen.

Das Umsatzwachstum und die eingeleiteten Maßnahmen zur Kosteneffizienz konnten

jedoch nicht verhindern, dass das Ergebnis der Melitta Gruppe belastet wurde.

"Insbesondere die gestiegenen Materialaufwandskosten und die hohen

Preisschwankungen im Kaffee- und im Aluminiummarkt haben sich auf die

Ertragssituation der Melitta Gruppe negativ ausgewirkt. Zudem hat sich die

Nachfrage der privaten Haushalte aufgrund des eingetrübten Konsumklimas

beträchtlich abgeschwächt", so Volker Stühmeier, Mitglied der

Unternehmensleitung der Melitta Gruppe.

Solide Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und der durch die Corona-Pandemie

ausgelösten hohen Nachfrageschwankungen hat sich die Melitta Gruppe in den

vergangenen fünf Jahren sehr solide entwickelt. In diesem Zeitraum entstand ein

durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 8 Prozent, die Anzahl der

Mitarbeitenden erhöhte sich von 5.222 (31.12.2018) auf 5.957 (31.12.2022).

Wie in den Jahren zuvor wurden auch im vergangenen Geschäftsjahr wieder eine

Vielzahl neuer Produkte und Services in den Markt eingeführt und die Sortimente

weiterentwickelt. Dazu zählten im Geschäftsfeld Kaffee insbesondere neue

Kaffeemischungen, die Erweiterung der Produktrange im Bereich Ganze Bohne, der

Ausbau der 2021 gelaunchten Manufaktur-Kaffee-Produktreihe sowie neue Angebote

für den B2B-Markt. In den Geschäftsfeldern Kaffeezubereitung und

Haushaltsprodukte wurden zahlreiche Produktkategorien weiterentwickelt,

überarbeitet und insbesondere mit Blick auf ihre Nachhaltigkeitsleistung

verbessert. Darüber hinaus wurden mehrere innovative Produkte für die

Industriekunden der Melitta Gruppe im Markt gelauncht.

Nachhaltigkeit weiter ausgebaut

Große Fortschritte erzielte die Melitta Gruppe bei ihrem Ziel, Nachhaltigkeit in

ihrer Gruppenstrategie sowie in den einzelnen Unternehmensstrategien zu

integrieren. So konnten im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres beispielsweise

der Anteil an verwendeten Post-Consumer- bzw. Post-Industrial-Rezyklaten

erheblich gesteigert und die Menge an direkten und indirekten CO2-Emissionen

(Scope 1 und Scope 2) weiter kontinuierlich gesenkt werden. Besondere

Aufmerksamkeit erhielten außerdem die Social-Business-Aktivitäten der

Unternehmensgruppe in Indien, die Förderprojekte in den Kaffeeanbauländern sowie

der Aufbau einer leistungsfähigen Governance zur Sicherstellung der

Menschenrechte in den Lieferketten.

Unter dem Motto "Transform to flourish" wird die Melitta Gruppe ihren Wandel zu

einer Unternehmensgruppe mit konsequent regenerativer Wirtschaftsweise

fortsetzen. Dementsprechend befinden sich derzeit viele Prioritäten und

Standards sowie Strukturen und Abläufe in einem Veränderungsprozess. Als Vorbild

und Antrieb zur erfolgreichen Gestaltung dieses Wandels dienen dabei der

Ideenreichtum, der Mut und das Durchhaltevermögen von Melitta Bentz, die das

Unternehmen 1908 gründete und vor 150 Jahren geboren wurde. Ihr Pioniergeist und

ihre konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse prägen bis heute die Haltung

und die Werte der Melitta Gruppe.

Konstante Umsatzentwicklung für 2023 erwartet

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Melitta Gruppe, dass die

volkswirtschaftlichen Herausforderungen - nicht zuletzt aufgrund des andauernden

Russland-Ukraine-Konflikts - anhalten und sich auf die Geschäftsentwicklung der

Unternehmensgruppe erneut signifikant auswirken werden. Die Melitta Gruppe wird

gleichwohl ihre Strategie der Internationalisierung, der Innovation, der

Nachhaltigkeit und der Digitalisierung fortsetzen, um die vielen Chancen zur

Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe zu ergreifen. Davon ausgegangen wird,

dass 2023 ein Umsatz auf Vorjahresniveau bei leicht verbesserter Ertragslage

entsteht.

Weitere Informationen zum Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres finden sich im

Geschäftsbericht (https://report.melitta-group.com/geschaeftsbericht-2022/) .

Über die Fortschritte in der Nachhaltigkeitsagenda informiert der

Nachhaltigkeitsbericht, der im Herbst 2023 veröffentlicht wird.

Die Melitta Gruppe

Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur in

Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Die wesentlichen

Aufgaben liegen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von

Markenprodukten für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung von

Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Als ein Unternehmen mit

einer mehr als 110 Jahre langen Tradition denkt die Melitta Group langfristig

und versteht die Förderung der Nachhaltigen Entwicklung als integrierten

Bestandteil aller Geschäftstätigkeiten. Mehr Informationen unter

https://www.melitta-group.com/ .

