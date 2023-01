 OTS: Minveo AG / Neuer KI-Fonds mit schnellem Wachstum: 20 Millionen Euro in ...

Neuer KI-Fonds mit schnellem Wachstum: 20 Millionen Euro in 4 Monaten (FOTO) München (ots) -

München - Der am 15. August 2022 aufgelegte Mischfonds Minveo ONE powered by AI

(künstliche Intelligenz) überschreitet trotz schwierigem Umfeld im Dezember

2022 die Schwelle von 20 Millionen Euro.

- Das adaptive und granulare Risiko-Management des Fonds nutzt ein

selbstlernendes System, das Big Data und Machine Learning einsetzt.

- Das Minveo-System bewertet jede einzelne Position täglich neu und kommt durch

präzise Eingriffe besonders in unruhigen Marktlagen zum Tragen.

- Die herausragenden Rendite-Risiko-Metriken des Minveo-Systems wurden vor

Auflage des Fonds unter anderem vom unabhängigen Research-Institut

FondsConsult ausgezeichnet.

Mit Minveo ONE powered by AI (künstliche Intelligenz) hat die Minveo AG hat

einen Mischfonds aufgelegt, dessen Risiko-Management Big Data und Machine

Learning einsetzt. Die Bewertung der Märkte erfolgt pro Position individuell,

täglich vollständig neu und mithilfe eines selbstlernenden neuronalen Netzes,

das seine Heuristiken ebenfalls täglich aktualisiert. Seit der Auflage im August

2022 hat der Fonds trotz herausforderndem Umfeld nun Ende Dezember 2022 die

Schwelle von 20 Millionen Euro verwaltetem Volumen erreicht.

"Das schnelle Wachstum des Fonds bestätigt die Relevanz eines nach

Rendite-Risiko-Kennzahlen optimierten Managements. Die aktive Kontrolle von

Risiken rückt noch stärker in den Fokus, technologisch ist sie bereits Alltag"

kommentiert Mathias Gehrke, CEO der Minveo AG.

Ausgezeichnetes und bewährtes Risikomanagement

Das adaptive Risikomanagement von Minveo wurde mehrfach und wiederholt

ausgezeichnet, unter anderem durch das unabhängige Research-Institut

FondsConsult. Stets hervorgehoben wurde das reagible Management rund um den

Corona-Crash 2020 sowie "dass teilweise eine Sharpe Ratio von größer als 2

erreicht wurde, was im Asset Management nicht selten als 'heiliger Gral'

bezeichnet wird" (FondsConsult, Robo Advisor Studie 2022, Seite 74).

Das Ziel: eine stabilere Wertentwicklung

"Unser neuronales Netz wurde explizit auf ein optimales

Rendite-Risiko-Verhältnis trainiert. Dieser Ansatz ist zwar weitaus komplexer

als der Fokus auf eine Variable, er ermöglicht jedoch eine stabilere

Wertentwicklung" ergänzt Johannes Schubert, Gründer und COO der Minveo AG. Und

weiter: "Wir schöpfen die Rechenpower moderner Systeme voll aus, dadurch können

wir fundiert und gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit auf Marktbewegungen

reagieren."

Dynamische Entscheidungen pro Position

Unterstützt durch die künstliche Intelligenz kann das Fondsmanagement sehr

gezielt und schnell auf Entwicklungen reagieren. Jede Position des Fonds wird

einzeln gesteuert und mit jeweils bis zu 23 Variablen analysiert - täglich neu.

Möglich wird diese Flexibilität durch das Sammeln, Strukturieren und Auswerten

großer Datenmengen sowie dem Einsatz selbstlernender Algorithmen.

Anlageentscheidungen werden rein nach quantitativen Metriken und auf einer

breiten Datenbasis getroffen.

Über den Fonds Minveo ONE

Der Mischfonds Minveo ONE powered by AI (künstliche Intelligenz) wurde am

15.08.2022 für institutionelle und private AnlegerInnen aufgelegt. Ziel der

Anlagepolitik des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs unter

Berücksichtigung des dafür eingegangenen Risikos in Euro zu erzielen. Die

Investition kann sowohl in ETFs, Fonds, Einzeltitel als auch Derivate erfolgen.

Mindestens 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in

Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl und aktive Steuerung der einzelnen

Positionen erfolgt auf Basis von Algorithmen und durch den Einsatz von Big Data

und künstlicher Intelligenz. Die künstliche Intelligenz basiert auf einem

neuronalen Netz generiert durch einen Reinforcement Learning-Ansatz, einer

Untergruppe des maschinellen Lernens, mit dem Ziel, die gewinnbringendsten

Aktionen bei reduziertem Risiko auszuwählen.

Fonds

I

R

ISIN

DE000A3DQ1B5

DE000A3DQ1A7

TER/Kosten

0,93 % p.a.

1,53 % p.a.

Ausgabeaufschlag

bis zu 5,00 %

bis zu 5,00 %

Mindestanlage

1 Stück

1 Stück

Ausschüttungsart

ausschüttend

ausschüttend

Fondskategorie

Mischfonds

Mischfonds

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Verwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

Auflagedatum

15.08.2022

15.08.2022

Über die Minveo AG

Die Minveo AG aus München ist ein inhabergeführter Finanzportfolioverwalter, der

eine digitale Vermögensplattform für institutionelle und einen digitalen

Vermögensverwalter (Robo-Advisor) für private AnlegerInnen betreibt. Die Minveo

AG vereint jahrelange Expertise in der Vermögensverwaltung mit technologischer

Exzellenz zu einem anspruchsvollen und rein quantitativen Asset Management.

Schwerpunkt des Investment-Ansatzes sind quantitative Modelle nach neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Modellen. Das adaptive Risiko-Management

folgt dieser rein quantitativen Methodik. Dabei erfolgt die Allokation durch das

Wealth Management-Team, die tägliche Analyse systemgestützt.

Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information.

Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben. Die enthaltenen

Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige

Empfehlung dar. Lesen Sie die Verkaufsunterlagen des Fonds, bevor Sie eine

Anlageentscheidung treffen: http://www.minveo.one .

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt

sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten

geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese

zuvor genannten Inhalte und Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage

für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter

Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler,

L-6776 Grevenmacher erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer

Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen

geben die aktuelle Einschätzung des Portfolioverwalters oder Anlageberaters

wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Pressekontakt:

Für Rückfragen

Johannes Schubert

Gründer und Chief Operations Officer

E-Mail: mailto:[email protected]

Telefon: +49 163 2348 742

Webseite: minveo.one

