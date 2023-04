 OTS: Morphais HSTL Technologies GmbH / Boom im Deep-Tech-Sektor: Zahl der ...

Boom im Deep-Tech-Sektor: Zahl der Startup-Neugründungen steigt weiter an / Die meisten Deep-Tech-Gründer*innen kommen aus München (FOTO) Die Zahl der neugegründeten Startups im Bereich Deep Technology ist trotz aktueller Marktunsicherheiten weiter gestiegen. Im Gesamtjahr 2022 wurden mit 275 Neugründungen* 33 % mehr Deep-Tech-Neugründungen gezählt als im Boom-Jahr 2021. Dies geht aus einer aktuellen Analyse des technologie- und datengetriebenen Venture-Capital-Unternehmens Morphais VC hervor. Zudem zeigt die Studie, dass Gründer*innen von Deep-Tech-Startups im Durchschnitt einen höheren Abschluss haben als andere Gründungsteams. Mehr als jeder zehnte studierte an der TU München.

an / Die meisten Deep-Tech-Gründer*innen kommen aus München Im Jahr 2022 hatten 75 % der Deep-Tech-Gründer*innen einen Master-, Diplom- oder

Doktortitel. Bei den Nicht-Deep-Tech-Gründer*innen waren es gerade einmal 58 %.

Besonders groß ist die Differenz, wenn es um den Doktortitel-Titel geht: 21 %

der Deep-Tech-Gründer*innen haben einen Doktortitel. Bei Gründungsteams aus

anderen Bereichen sind es nur 11 %.

TU München bringt besonders viele Deep-Tech-Gründer*innen hervor, rund ein

Drittel der Gründungsteams haben bereits Erfahrung im Unternehmertum

Dabei kommen aktuell die meisten deutschen Deep-Tech-Gründer*innen aus München.

Von 325 ausgewerteten Gründerprofilen aus dem Jahr 2022 haben allein 35

Gründer*innen an der Technischen Universität studiert, gefolgt von der RWTH

Aachen, an der 11 Gründer*innen ihren Abschluss gemacht haben, der Technischen

Universität Berlin (10 Gründer*innen) und der Technischen Universität Dresden (9

Gründer*innen). Weitere Universitäten, die im letzten Jahr mehr als 5

Deep-Tech-Gründer*innen hervorbrachten, waren das Karlsruhe Institute of

Technology (KIT), die Freie Universität Berlin sowie die

Ludwig-Maximilians-Universität München.

Obwohl Deep-Tech-Gründer*innen oft als unerfahren gelten, zeigen die Daten, dass

bereits ein Drittel der Deep-Tech-Unternehmen mindestens einen erfahrenen

Co-Founder mit an Bord haben** (bei Nicht-Deep-Tech-Start-ups sind es aktuell 40

%).

" Die positive Entwicklung im Bereich Deep Technology in Deutschland ist

beeindruckend und bietet eine enorme Chance für Investor*innen. Deep-Tech-Teams

bringen ein hervorragendes Fundament aus Forschung und Wissenschaft mit und

jedes dritte Gründungsteam hat bereits Gründungserfahrung. Hinzu kommt, dass sie

in einem stark wachsenden Markt agieren," sagt Eva-Valérie Gfrerer, CEO &

General Partner von Morphais VC.

Finanzierungsverhalten: Deep-Tech-Startups bleiben im Fokus von

Venture-Capital-Investor*innen

Obwohl sich im Jahr 2022 das Finanzierungsvolumen von 2,4 Milliarden Dollar im

Vergleich zum Vorjahr fast halbiert hat (-42 %), zeigt der Rückblick auf die

letzten Jahre eine positive Entwicklung: Im Vergleich zu 2020 ist das

Investitionsvolumen in Deep Technology in Deutschland um 10 % gestiegen. Im

5-Jahres-Rückblick sind die Finanzierungssummen für neue technologische Lösungen

sogar um 118 % nach oben gegangen. Deutschland ist damit zusammen mit Frankreich

und dem Vereinigten Königreich einer der Top-Märkte, wenn es

Deep-Tech-Investitionen in Europa geht.***

Europaweit wurde 2022 etwa 19,7 Milliarden US-Dollar in Deep Tech investiert -

und damit 31 Milliarden Dollar weniger als in den USA, wo Investor*innen in 2022

51 Milliarden Dollar aufwendeten. So wird aktuell in den USA mehr als

zweieinhalbmal so viel Wagniskapital bereitgestellt wie in Europa.

"Im gesamteuropäischen Raum ist das Finanzierungsvolumen von 2020 zu 2022 sogar

um 67 % gestiegen, was zeigt, dass Investor*innen nach wie vor großes Potenzial

in dieser innovativen Branche sehen. Ein Blick auf die USA zeigt uns aber, dass

es bei der Höhe des Gesamtfinanzierungsvolumen zwischen den USA und Europa große

Unterschiede gibt. Hier müssen wir unbedingt aufholen, wenn wir vermeiden

wollen, dass Talent und Know-how verloren gehen," sagt Eva-Valérie Gfrerer, CEO

& General Partner von Morphais VC.

Kapitalzufluss: In Deutschland fließt viel Kapital in Künstliche Intelligenz,

gefolgt von Clean Energy, Robotik und Blockchain

Im Gesamtjahr 2022 floss in Deutschland am meisten Kapital in den Bereich

Künstliche Intelligenz (2,1 Milliarden Dollar). Aber auch Clean Energy (846

Millionen Dollar), Robotik (653 Millionen Dollar), Blockchain (668 Millionen

Dollar) und Space Technologies verzeichnen ein hohes Investitionsaufkommen. Hier

ist das Investitionsvolumen seit 2020 um mehr als 100 % in die Höhe gegangen.

Vor allem Blockchain und Clean Energy liegen bei Investor*innen im Trend. Im

Blockchain-Sektor hat sich das investierte Kapital zwischen 2020 und 2022

verdreifacht und im Bereich Clean Energy ist das Finanzierungsvolumen um das

2,5-fache angestiegen.

"Deep-Tech-Investitionen werden oft als riskant angesehen, aber in Wirklichkeit

ist es riskanter, nicht in Deep-Tech-Startups zu investieren. Die bereits

existierenden Erfolgsgeschichten von deutschen Deep-Tech-Startups zeigen, dass

die Zukunft von Deutschland in neuen technologischen Lösungen liegt, welche die

globalen Probleme unserer Zeit lösen," sagt Eva-Valérie Gfrerer, CEO & General

Partner von Morphais VC.

Die größten Deep-Tech-Deals 2022 in Deutschland (Start-ups & Scale-ups)

Die größten Finanzierungsrunden in 2022 erhielt mit 400 Millionen Dollar das

Münchner Deep-Tech-Startup Celonis, gefolgt von Volocopter, die in gleich zwei

Finanzierungsrunden insgesamt 352 Millionen einsammelten. Die Hy2gen AG nahm

eine Investitionsrunde in Höhe von 220 Millionen Dollar auf. Kinexon sammelte

bereits in der Series A 130 Millionen Dollar ein, gefolgt von Sunfire mit 95

Millionen Dollar (Series D), Wandelblots mit 84 Millionen Dollar (Series C),

Tubulis Technologogies mit 66 Millionen Dollars (Series B), Custom Cells mit 63

Millionen Dollar (Series A), und Quantron mit 55 Millionen Dollar (Series A).

Von den gelisteten Unternehmen kommen allein sieben aus Bayern.

* Daten: Startupdetector & eigene Daten

** "Erfahren"= Mindestens ein Teammitglied hat bereits ein Unternehmen zuvor

gegründet.

*** Daten: Dealroom

Über die Datenauswertung:

Die Datenanalyse basiert auf den Daten von Dealroom, Startupdetector und eigenen

Daten von Morphais VC. Die ermittelte Anzahl der Neugründungen,

Universitätsabschlüsse und Gründungserfahrungen basieren hierbei auf den Daten

von Startupdetector und eigenen Daten von Morphais VC. Erhoben wurde die Daten

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022. Die Daten zum Finanzierungsvolumen basieren auf

den Daten von Dealroom, die am 01.03.2023 erhoben wurden. Dealroom klassifiziert

Deep-Tech-Start-ups als Firmen, "die einen neuartigen wissenschaftlichen oder

technischen Durchbruch zum ersten Mal in Form eines Produkts anwenden, ein

technisches Risiko aufweisen, mit einer ausgedehnten F&E-Phase beginnen und

einen höheren Anteil an technischem Personal im Vergleich zu konventionellen

Unternehmungen aufweisen".

Über Morphais VC:

Morphais VC ist ein Early-Stage Quant VC, der eine eigene KI-Technologie

entwickelt hat, um europaweit in talentierte Tech-Gründer*innen zu investieren.

Gegründet wurde Morphais VC von Eva-Valérie Gfrerer als Reaktion auf

voreingenommene und ineffiziente Entscheidungsprozesse in der

Venture-Capital-Branche. Aufgrund subjektiver Entscheidungen erhalten sehr

talentierte Gründer*innen oft keinen Zugang zu Kapital. Mit einem daten- und

technologiebasierten Investitionsansatz reduziert Morphais VC menschliche Fehler

bei Investitionsentscheidungen und verteilt Risikokapital effizienter, genauer

und vielfältiger. Das Team von Morphais VC beschäftigt erfahrene Gründer*innen,

die bereits selbst ein Unternehmen geführt haben, Verhaltens- und

Datenwissenschaftler*innen sowie Mathematiker*innen. Morphais VC hat seinen Sitz

in Berlin und investiert in europäische Gründer*innen aus den Bereichen DeepTech

und FinTech.

