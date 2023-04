 OTS: Nagarro / Nagarro veröffentlicht geprüfte Geschäftszahlen für das Jahr ...

Nagarro veröffentlicht geprüfte Geschäftszahlen für das Jahr 2022 und kündigt Aktienrückkauf an (FOTO) -------------------------------------------------------------- Zum Jahresabschluss 2022 https://ots.de/DZKHiA --------------------------------------------------------------

kündigt Aktienrückkauf an Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital

Engineering, hat heute seine geprüften Geschäftszahlen für das Jahr 2022 und

seinen Geschäftsbericht 2022 vorgelegt: Der Umsatz belief sich im vierten

Quartal 2022 auf 231,0 Mio. EUR, was einem Anstieg um 42,5 % gegenüber 162,0

Mio. EUR im vierten Quartal 2021 entspricht. Der Umsatz im gesamten

Geschäftsjahr 2022 lag bei 856,3 Mio. EUR, was ein Umsatzwachstum von 56,8 %

gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug

48,0 % und das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum lag bei 39,3 %.

Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das vierte Quartal 2022 betrug 33,4 %,

während sich das organische Umsatzwachstum in konstanter Währung für das vierte

Quartal 2022 auf 27,5 % belief. Der Gross Profit wuchs im vierten Quartal 2022

auf 66,8 Mio. EUR von 42,3 Mio. EUR im vierten Quartal 2021. Die Gross Margin

stieg auf 28,9 % im vierten Quartal 2022 von 26,1 % im vierten Quartal 2021. Das

bereinigte EBITDA stieg um 10,4 Mio. EUR von 20,5 Mio. EUR (entsprechend einer

Marge von 12,6 %) im vierten Quartal 2021 auf 30,9 Mio. EUR (entsprechend einer

Marge von 13,4 %) im vierten Quartal 2022. Das EBITDA wuchs um 12,3 Mio. EUR von

18,3 Mio. EUR im vierten Quartal 2021 auf 30,7 Mio. EUR im vierten Quartal 2022.

Das EBIT erhöhte sich um 10,8 Mio. EUR von 10,9 Mio. EUR im vierten Quartal 2021

auf 21,7 Mio. EUR im vierten Quartal 2022. Das Periodenergebnis stieg um 7,0

Mio. EUR von 8,3 Mio. EUR im vierten Quartal 2021 auf 15,4 Mio. EUR im vierten

Quartal 2022.

Der operative Cashflow wuchs im vierten Quartal 2022 auf 36,8 Mio. EUR von 22,9

Mio. EUR im vierten Quartal 2021 und von 30,5 Mio. EUR im dritten Quartal 2022.

Die auf Quartalsbasis berechneten Forderungslaufzeiten, die sowohl die

vertraglichen Vermögenswerte als auch die Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen umfassen, sanken von 71 Tagen zum 31. Dezember 2021 bzw. von 79 Tagen

zum 30. September 2022 auf 69 Tage zum 31. Dezember 2022.

Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2022 netto 163 neue Fachkräfte

eingestellt, einschließlich Trainees sowie Quereinsteigerinnen und

Quereinsteiger.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr

Der Umsatz von Nagarro stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 856,3 Mio. EUR, gegenüber

546,0 Mio. EUR im Jahr 2021, was einem Wachstum von 56,8 % entspricht.

Währungsbereinigt belief sich das Umsatzwachstum auf 48,0 %. Das organische

Umsatzwachstum für 2022 betrug 47,3 %. Das währungsbereinigte organische

Umsatzwachstum für das Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr 2021 lag bei 39,3 %. Der

Gross Profit wuchs im Jahr 2022 auf 247,1 Mio. EUR gegenüber 154,4 Mio. EUR im

Jahr 2021. Die Gross Margin stieg von 28,3 % im Jahr 2021 auf 28,9 % im Jahr

2022. Das bereinigte EBITDA stieg um 86,3 % von 79,7 Mio. EUR (entsprechend

einer Marge von 14,6 %) im Jahr 2021 auf 148,5 Mio. EUR (entsprechend einer

Marge von 17,3 %) im Jahr 2022. Das EBITDA erhöhte sich um 75,3 Mio. EUR von

70,3 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 145,6 Mio. EUR im Jahr 2022. Das EBIT wuchs um

66,7 Mio. EUR von 45,7 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 112,4 Mio. EUR im Jahr 2022.

Das Ergebnis der Periode stieg um 47,3 Mio. EUR auf 77,3 Mio. EUR im Jahr 2022

gegenüber 30,0 Mio. EUR im Jahr 2021.

Aktienrückkauf

Der Aufsichtsrat der Nagarro SE hat heute ein Aktienrückkaufprogramm mit einer

Ermächtigung zum Erwerb von Nagarro-Aktien im Wert von bis zu 30 Mio. EUR

genehmigt.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt

seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch

auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch

seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität

und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt über

18.000 Mitarbeitende und ist in 33 Ländern vertreten. Für weitere Informationen

besuchen Sie bitte http://www.nagarro.com/ .

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Pressekontakt:

Nagarro SE

Baierbrunner Straße 15

81379 München

mailto:[email protected]

Stephan Clausen

K E T A N O

Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit

Unter den Linden 26 - 30

D - 10117 Berlin

Fon (0)30 28 48 48 15

Fax (0)30 28 48 48 17

Mobil(0)171 701 71 71

@ mailto:[email protected]

mailto:[email protected] (secure e-mail)

http://www.ketano.de

