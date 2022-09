 OTS: O.C. Hairsystems GmbH / Die Revolution des "Toupets"! O.C. Hairsystems ...

Die Revolution des "Toupets"! O.C. Hairsystems erhält 5 Millionen Euro in Series A-Finanzierungsrunde / "Wir bringen das Selbstvertrauen zurück auf Europas Köpfe" (FOTO) Das Düsseldorfer Startup O.C. Hairsystems, das innovative Lösungen bei Haarausfall entwickelt, sammelt ein Investment in Höhe von 5 Millionen Euro ein. Bitburger Ventures, die FO Holding GmbH (Family Office von Ferdinand Oetker) sowie KinTower Ventures (Schadeberg Family Office) führen gemeinsam mit dem Medizinspezialisten IWG Holding AG die Series A-Finanzierungsrunde an.

zurück auf Europas Köpfe" Haarausfall ist in den meisten Fällen ein lebenslanger Begleiter mit starkem

Einfluss auf die Lebensqualität und das eigene Wohlempfinden. O.C. Hairsystems

garantiert volles Haar innerhalb von zwei Stunden - ohne Operation und Risiko.

Für viele Kunden eine absolute Erlösung nach jahrelangem Leidensweg. Denn

oftmals erzielen vermeintliche Lösungen wie Haarshampoos und Haarkuren nahezu

keine Wirkung. Irrtümlich ist auch die Annahme, dass eine Haartransplantation

eine sichere Lösung für jeden Betroffenen ist. Mehr als 35 % der Kunden von O.C.

Hairsystems haben bereits eine oder zwei erfolglose Haartransplantationen

durchführen lassen. "Du bist nicht alleine!" - Haarausfall als lösbares Problem Die Lösung: ein innovativer Haarersatz aus 100% Echthaar, der sich wie das

eigene Haar anfühlt, individuell gestylt werden kann und jeglichen Belastungen

des Alltags standhält. O.C. Hairsystems bietet eine breite Variation an

verschiedenen Looks und kann das Produkt auf die individuellen Bedürfnisse des

Kunden abstimmen. Dr. Linus Deike, Co-Founder und COO, sagt: "Unsere Kunden tragen das Haarsystem

rund um die Uhr und erfahren keine Einschränkungen im Alltag. Alle zwei bis drei

Wochen wird das System gereinigt und eigenständig vom Kunden zuhause oder in

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen "Das Vertrauen der Kunden gewinnen wir durch einen authentischen und

community-basierten Ansatz. Unsere O.C. Care Manager sind selber überzeugte

Haarsystem-Träger. Mehr als 35.000 One-on-one Videoberatungen mit Interessenten

wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Die Community spielt nicht nur in der

Kundengewinnung, sondern auch in der After-Sales-Journey und Betreuung der

Bestandskunden eine zentrale Rolle unserer Strategie", ergänzt Janos

Bluhm-Saffran, Co-Founder und CMO von O.C. Hairsystems. Alessandro Causarano, Co-Founder und CEO von O.C. Hairsystems, sagt: "Vor zwei

Jahren im Company Builder von Frame Ventures in Düsseldorf gestartet, sind wir

stolz darauf, mit weiteren starken Partnern ab sofort die nationale wie

internationale Expansion von O.C. voranzutreiben. Mit vollem Fokus auf die

Bedürfnisse unserer Kunden, verhelfen wir tagtäglich Menschen wieder zu ihrem

alten Selbstbewusstsein und einem besseren Wohlbefinden." O.C. gewinnt starke Partner für weiteres Wachstum Ohne Seed-Finanzierung und nach zwei Jahren Bootstrapping holen sich die Gründer

Alessandro Causarano, Dr. Linus Deike und Janos Bluhm-Saffran nun erstmals

namhafte Partner an Bord, um das weitere Wachstum voranzutreiben. Die drei Gründer freuen sich zudem Florian Falk (CEO Just Spices), Christian

Cara (Investment Director der Geschwister Oetker Gruppe), Marcus Stahl & Patric

Fassbender (Founder Tonies), Christoph Pietsch & Dennis May (Board Publicis

Groupe Germany) sowie Jens-Martin Schwärzler (Ex-Vorstand Henkel) als Business

Angels für die zukünftige Journey gewonnen zu haben. Dr. Friedrich Droste, Geschäftsführer von Bitburger Ventures, fügt hinzu:

"Haarausfall ist eine der ältesten Volkskrankheiten der Welt und kann für die

Betroffenen ein lebenslanger Begleiter sein, der starke Auswirkungen auf die

Psyche nimmt. Uns beeindruckt die bereits jetzt vollständig digitalisierte und

End-to-End aufgestellte Wertschöpfungskette, inklusive eines

Omnichannelvertriebs mit Teleconsulting und einer exzellenten Offline-Erfahrung

in den O.C. Stores." Christian Cara, Investment Director & Head of Growth Capital der Geschwister

Oetker Gruppe, ergänzt: "O.C. hat uns durch das erfahrene und professionelle

Gründerteam sowie die vollumfänglich durchdachte Lösung eines echten

Kunden-Problems überzeugt. Wir freuen uns darauf durch unsere Expertise bei der

Skalierung und unternehmerischen Weiterentwicklung zu unterstützen und sind

bereits jetzt überwältigt von dem positiven Kundenfeedback zu den von O.C.

geschaffenen Resultaten. Über O.C. Hairsystems Die Vision von O.C. Hairsystems ist fest im Markennamen verankert: O.C. steht

für "Original Confidence" - O.C. möchte Menschen mit Haarausfall wieder zu alten

Selbstbewusstsein und Wohlbefinden verhelfen. Nach einer einjährigen

Produktentwicklungsphase ist das Gründerteam im Juni 2020 mit seinem ersten

Store in Düsseldorf an den Markt gegangen. Nach erfolgreichen Proof of Concept

hat O.C. weitere Standorte in München, Berlin und Stuttgart eröffnet.

Mittlerweile zählt das Unternehmen über 60 Mitarbeitende und fokussiert die

