 OTS: ÖKOWORLD AG / Ausgezeichnet: LV 1871 Klimarente powered by ÖKOWORLD ...

Ausgezeichnet: LV 1871 Klimarente powered by ÖKOWORLD gewinnt die Financial Advisors Awards 2022 auf der Cash. Gala in Hamburg (FOTO) Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend. Klimawandel und Krieg zeigen: Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) haben deshalb eine strategische Partnerschaft geschlossen, um das Thema Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen, und haben die Anlagestrategie Klimarente entwickelt. Die Klimarente gewinnt im Jahr 2022 die Financial Advisors Awards.

Financial Advisors Awards 2022 auf der Cash. Gala in Hamburg Die Financial Advisors Awards, die zu den begehrtesten und bedeutendsten

Branchenauszeichnungen zählen, prämieren jedes Jahr die besten Kapitalanlagen

aus unterschiedlichen Anlagekategorien. Mehrere Jurys wählen aus den Bewerbungen

der Produktgattungen Investmentfonds, Versicherungen und Sachwertanlagen den

jeweiligen Sieger. Die Preise werden anhand der Kriterien Innovation,

Transparenz, Vermittlerorientierung und Anlegerfreundlichkeit vergeben. In

diesem Jahr wurden die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien gesucht:

Fondspolicen, Nachhaltige Versicherungen, Sachversicherungen, Private

Krankenversicherung, Investmentfonds, Nachhaltige Investmentfonds und

Sachwertanlagen AIF.

Die LV 1871 Klimarente powered by ÖKOWORLD gewann am 23. September im Rahmen der

Cash. Gala im Hotel Atlantic Hamburg den Financial Advisors Award im Bereich

"Nachhaltige Versicherungen". Die Klimarente behauptete sich damit erfolgreich

gegenüber der Unfall-Pflegerente aus dem Hause InterRisk sowie der Versicherung

Pangaea Life Invest.

Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871, und Alfred Platow, Gründer und

Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, nahmen den Preis gemeinschaftlich

entgegen.

Hermann Schrögenauer freut sich über die Auszeichnung: "Die LV 1871 und ÖKOWORLD

stellen mit der Anlagestrategie Klimarente die nachhaltigen Fonds der ÖKOWORLD

exklusiv in den MeinPlan Fondspolicen der LV 1871 zur Verfügung. Mit der

Kooperation bündeln zwei starke Marktplayer ihr Knowhow. Wir sind stolz, dass

die Anlagestrategie Klimarente, die wir erst im Mai eingeführt haben, nun schon

auf der Siegertreppe steht".

Alfred Platow fügte hinzu: "Die ÖKOWORLD AG gilt als Vorreiter ethischer,

ökologischer und sozialer Geldanlagen und investiert als bislang einzige

Kapitalverwaltungsgesellschaft in Europa ausschließlich in Unternehmen, deren

Investitionsziele von Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und

ökologische Kriterien geprüft wurden. Die LV 1871 bringt als unser

wertgeschätzter Partner nicht nur ihre Expertise als Anbieter fondsgebundener

Versicherungen ein, sondern auch ihre Finanzstärke und nachhaltige DNA als

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Beide Unternehmen einen Werte wie

Beständigkeit, Ausdauer, Glaubwürdigkeit und Zielstrebigkeit. Selbstverständlich

wird auch unser hauseigener Privatkundenvertrieb der ÖKOWORLD unter

Verantwortung meiner Vorstandskollegin Andrea Machost die Klimarente in einer

besonderen Vertriebskampagne, die wir aktuell vorbereiten, an die Frau und den

Mann inkl. Kinder und Enkelkinder bringen. Ein Schwerpunkt wird auch die

Betriebliche Altersvorsorge sein".

Ethisch, ökologisch und sozial in die Zukunft investieren

Die LV 1871 bietet mit der Klimarente eine Kombination aus Versicherung und

Investment einen wichtigen Baustein für die finanzielle Unabhängigkeit. Als

moderne, fondsgebundene Vorsorgelösung leistet die MeinPlan Produktfamilie der

LV 1871 einen wesentlichen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit

privater Altersvorsorge. Die Lösungen lassen sich beispielsweise mit Zu- und

Auszahlungen an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen und bieten

gleichzeitig Wachstumschancen. Kundinnen und Kunden können so in Zeiten von

Negativzins und rasant steigender Inflation ihr Einkommen im Alter sichern und

gleichzeitig in eine nachhaltige Zukunft investieren.

Über die ÖKOWOLRD AG:

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes

Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre

Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im

Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000

Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.

Über die LV 1871:

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ist Spezialist und Top

10 Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens-

und Rentenversicherungen. Rund 470 Mitarbeiter arbeiten im Herzen Münchens für

den ebenso modernen wie traditionsreichen Versicherungsverein, der seine

Marktposition seit 150 Jahren kontinuierlich ausbaut. Die LV 1871 basiert auf

dem Prinzip der Gegenseitigkeit und verpflichtet sich den Interessen ihrer

Kunden. Dafür arbeitet das Unternehmen mit unabhängigen Versicherungsvermittlern

zusammen. Renommierte Ratingagenturen bewerten die Produkte und Lösungen seit

Jahren mit Höchstnoten. Mit einer Solvenzquote von über 400 Prozent gehört die

LV 1871 zu den finanzstärksten und sichersten Lebensversicherungsunternehmen

Deutschlands.

