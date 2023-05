 OTS: ÖKOWORLD AG / ÖKOWORLD Gründer Alfred Platow: Statement und Korrektur ...

ÖKOWORLD Gründer Alfred Platow: Statement und Korrektur zur Meldung Unterstützung der Letzten Generation vom 2. Mai (FOTO) Am 2. Mai habe ich via Pressemeldung Unterstützung für die Ziele der Letzten Generation angekündigt - zuvor diesbezüglich in der taz am Samstag eine Anzeige geschaltet. Mein Ziel: Auf die Dringlichkeit des Handelns gegen die Klimaerwärmung hinzuweisen.

Unterstützung der Letzten Generation vom 2. Mai Diese Meldung hat zur Folge, dass die ÖKOWORLD AG massiv öffentlich angefeindet

wird. Das Ganze passiert in einer sehr aufgeheizten gesellschaftlichen

Atmosphäre. Mit Kritik hatte ich gerechnet, allerdings nicht in diesem

emotionalen Ausmaß. Zudem geht es bei den Reaktionen weniger um die Inhalte des

Klimaschutzes, sondern nahezu ausschließlich um das Thema der Strafen und

Gebühren sowie um mögliche Anstiftung zu Straftaten. Auch werden Mitarbeitende

der ÖKOWORLD AG persönlich angegriffen für die Aussagen, die ich als Gründer und

Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG veröffentlicht habe und für die ich

persönlich die alleinige Verantwortung trage. Nach Abwägung der unterschiedlichen Kriterien waren meine Aussagen und deren

Veröffentlichung in dieser Form nicht angemessen. Es war oder ist in keiner

Weise meine Intention, zu Straftaten anzustiften, einen Freibrief für Straftaten

auszustellen oder das Gesetz zu relativieren. Es geht und ging mir

ausschließlich darum, Proteste für den Klimaschutz und die aus meiner

Perspektive mutigen Klimaaktivist:innen zu unterstützen. Dabei bleibt es für

mich auch inhaltlich. Die konkrete Unterstützung korrigiere ich jedoch wie

folgt: Um die Proteste für den Klimaschutz zu unterstützen werde ich einen Betrag in

Höhe von 20.000 Euro in den Umwelt-Treuhandfonds (UTF) überweisen. Dieses Geld

kommt ausschließlich aus privaten Quellen von Gleichgesinnten und

Weggefährt:innen. Ich betone, dass weder das Sondervermögen der ÖKOWORLD-Fonds

