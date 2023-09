 OTS: Otto Group / Otto Group kooperiert mit Boston Dynamics und stärkt damit ...

Otto Group kooperiert mit Boston Dynamics und stärkt damit ihre Logistikprozesse weiter für die Zukunft (FOTO) Strategische Partnerschaft sieht vor, in den nächsten zwei Jahren eine Flotte von Boston Dynamics-Robotern in mehr als 20 Logistikzentren einzusetzen, um sich für die Zukunft zu stärken

Logistikprozesse weiter für die Zukunft Die Otto Group hat eine strategische Partnerschaft mit Boston Dynamics, dem

weltweit führenden Unternehmen für mobile Robotik, vereinbart, um ihre

Logistikabläufe weiter zu automatisieren. In den kommenden zwei Jahren soll eine

Flotte von Boston Dynamics Spot®-Robotern in mehr als 10 und

Stretch(TM)-Robotern in mehr als 20 Logistikzentren der Otto Group, beginnend

mit Hermes Fulfilment, eingesetzt werden. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die

betriebliche Effizienz sowie die Arbeitssicherheit zu steigern und die

Attraktivität von Lagerarbeiten angesichts des Fachkräftemangels zu erhöhen. Die

Vereinbarung kennzeichnet den ersten gemeinsamen Einsatz der beiden kommerziell

erhältlichen Roboter von Boston Dynamics in dieser Größenordnung.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Spot , der vierbeinige mobile Roboter von Boston

Dynamics, bei Tunnelinspektionen und präventiven Wartungsaktivitäten für

Betriebsanlagen unterstützen, einschließlich thermischer Überwachung, Ablesen

von analogen Messgeräten und akustischer Erkennung von Luft- und Gaslecks. Die

Spot-Flotte wird zudem autonome Missionen durchführen und Daten für Maschinelles

Lernen sammeln, um durch die Überwachung von Notausgängen und dem Erkennen von

leichten Veränderungen in den Lagerregalen die Logistikzentren der Otto Group

noch sicherer zu machen.

Darüber hinaus wird die Otto Group auch Stretch einsetzen, den Boston

Dynamics-Roboter zum Transport von Kisten, der für Lageranwendungen entwickelt

wurde. Stretch wird im nächsten Jahr mit der Entladung von Containern in 10

Sortieranlagen beginnen, mit dem Ziel, alle Standorte bis Ende 2025 in Betrieb

zu nehmen. Stretch, der sich besonders für das Entladen von schweren Paketen im

Containersektor eignet, wird eine technologische Unterstützung für körperlich

anspruchsvolle Tätigkeiten in der Lagerlogistik bieten.

"Die Kooperation mit Boston Dynamics ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt,

um uns für die Zukunft zu stärken", sagt Kay Schiebur, Vorstand Services der

Otto Group, und ergänzt: "Wir streben nach dem besten Service für unsere

Kund*innen und einem innovativen Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter*innen.

Robotik und Künstliche Intelligenz sind bereits heute zentrale Bestandteile

unserer täglichen Arbeit und gewinnen zunehmend weiter an Bedeutung."

Die Otto Group bietet ein umfassendes Schulungsprogramm an, um ihre

Mitarbeiter*innen für die Arbeit mit Robotik und KI zu qualifizieren. Mehr als

10.000 gewerbliche Mitarbeiter*innen haben bisher die virtuellen

TechUcation-Schulungen des Unternehmens durchlaufen. Ergänzt wird dies durch

Schulungen vor Ort. So können sich bestehende Berufsbilder digital

weiterentwickeln und gemeinsam die Zukunft gestalten.

"Wir haben gelernt, uns immer wieder schnell und flexibel auf neue

Marktsituationen einzustellen, das macht uns zukunftsfähig", betont Schiebur.

Die Otto Group und Boston Dynamics wollen in den nächsten Jahren auch in der

Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, um weitere Anwendungsfälle für Spot-

und Stretch-Roboter zu entwickeln.

"Als eines der innovativsten und zukunftsorientiertesten Unternehmen Europas ist

die Otto Group der perfekte Partner für unsere Technologie", sagt Robert

Playter, CEO von Boston Dynamics. "Unsere Vereinbarung ist vielmehr eine

strategische Zusammenarbeit, von der beide Unternehmen in den kommenden Jahren

profitieren werden. Wir freuen uns auf den Mehrwert, den unsere mobilen Roboter

in Kombination mit dem umfassenden Know-how der Otto Group im Bereich Logistik

und Fulfillment bieten werden."

