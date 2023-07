 OTS: PAYBACK GmbH / PAYBACK ist Testsieger bei Kundenkreditkarten (FOTO)

PAYBACK ist Testsieger bei Kundenkreditkarten (FOTO) Unter 15 getesteten Anbietern von Kundenkreditkarten holt das führende Bonusprogramm PAYBACK den Spitzenplatz vor dem ADAC und BMW. Das ist das Ergebnis der Verbraucher-Studie von Deutschland Test in Zusammenarbeit mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value. In der Online-Befragung wurden insgesamt über 2.100 Kundenstimmen ausgewertet, bei denen die Befragten ihren Anbieter in den vier Kategorien Kundenservice, Kundenkommunikation, Produktleistung und Preis-Leistungsverhältnis bewerteten. Mit Bestwerten in allen Kategorien konnte sich PAYBACK mit deutlichem Abstand als Testsieger durchsetzen.

PAYBACK ist Testsieger bei Kundenkreditkarten "Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden immer die passende Kreditkarte an.

Besonders beliebt ist die PAYBACK American Express Karte, die es ohne

Jahresgebühr gibt. Mit ihr kann man beim Einkaufen noch viel schneller und

einfacher Punkte sammeln, denn man erhält auch außerhalb des PAYBACK

Partnerverbunds Punkte auf den Gesamtumsatz und es können keine Punkte mehr

verfallen", so Nadine Lesch, Director Account Management Cards & Online Panel

Sales bei PAYBACK. Für die Erhebung wurden Kreditkarten-Nutzerinnen und Nutzer aus ganz Deutschland

sowie aus verschiedenen Haushaltsgrößen, Einkommens-, Berufs- und Altersgruppen

befragt. Die Testergebnisse finden sich hier.

(https://deutschlandtest.de/rankings/kreditkarten-check-top-anbieter) Ein Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-fil

mmaterial/bilder-grafiken-zu-payback) . Über PAYBACK PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von

über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie

erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein

Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen

dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte

werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in

Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte

einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen

Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die

einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als

"kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer". Pressekontakt: Nina Purtscher

PAYBACK GmbH

Tel.: 0172 94 30 713

mailto:[email protected]

PAYBACK.GROUP | PAYBACK.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/5559633

OTS: PAYBACK GmbH