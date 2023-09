 OTS: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG / CREMER ERZKONTOR übernimmt Europas ...

CREMER ERZKONTOR übernimmt Europas größten Verarbeitungsbetrieb für Chromerzsand CREMER ERZKONTOR, der End-to-End-Anbieter für Rohstoffe mit Hauptsitz in Lübeck, setzt seinen Vertikalisierungskurs fort. Zum September 2023 übernimmt das norddeutsche Rohstoffunternehmen die Handels- und Aufbereitungsgesellschaft für Mineralien mbH, Hamm (HAG), einen Spezialisten für die Aufbereitung von Chromerzsand für die Stahl- und Gießereiindustrie. Damit erhöht das CREMER ERZKONTOR (https://erzkontor.com/) seine Aufbereitungskapazitäten um 120.000 Tonnen jährlich.

Lübeck "Die Entwicklung vom reinen Rohstoffhändler zum Manager der gesamten

Rohstoffversorgung unserer Kunden ist unser strategisches Ziel", sagt Nils

Fleig, Geschäftsführer CREMER ERZKONTOR. "Mit dem Erwerb der HAG bieten wir

unseren Kunden nun die Aufbereitung von Chromerzsand an, einem wichtigen

Rohstoff in der Feuerfest- und Gießereiindustrie. Zusammen mit unseren anderen

beiden deutschen Mahlwerken in Hamm und Wesel steigern wir unsere europäischen

Aufbereitungskapazitäten von Feuerfestmineralien auf 300.000 Tonnen im Jahr. Das

macht uns heute zu einem der größten Aufbereitungsunternehmen Europas."

Die Handels- und Aufbereitungsgesellschaft für Mineralien mbH, Hamm wurde 2012

als eigenständige Gesellschaft aus dem Mineralmahlwerk Hamm heraus gegründet.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Trocknung, Entstaubung, Kühlung,

Siebung, Lagerung und Verpackung von Chromerzsand für die Stahl- und

Gießereiindustrie. Die HAG hat eine Betriebsfläche von insgesamt 30.000 m², von

der 20.000 m² für die Lagerung von Rohware und 4.000 m² überdachte Lagerfläche

für verpackte Ware (Big Bags, Papiersäcke) genutzt werden. Das

Aufbereitungsunternehmen hat eine Verarbeitungskapazität von bis zu 120.000

Tonnen im Jahr.

"CREMER ERZKONTOR ist als Käufer unseres Familienunternehmens eine sehr gute

Wahl", sagt Stefan Frevel, bisheriger Geschäftsführer und Hauptanteilseigner der

HAG. "Wir arbeiten seit Jahren partnerschaftlich zusammen, und ich bin davon

überzeugt, dass die HAG optimal zur strategischen Weiterentwicklung des CREMER

ERZKONTORs passt."

Über CREMER ERZKONTOR

Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe, heute CREMER ERZKONTOR,

gehört seit 2014 zur Peter Cremer Holding. Der internationale Handel, die

Aufbereitung, das Recycling sowie die Logistik von Rohstoffen und Chemikalien

mit Absatzschwerpunkten in allen europäischen Ländern, Nord- und Südamerika,

Afrika, Südostasien sowie China werden von Büros auf fünf Kontinenten

koordiniert. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Lübeck.

Pressekontakt:

CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG

Tim Krawczyk

Manager Marketing & Communication

+49 451 929 62 101

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131030/5602759

OTS: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG