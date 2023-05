 OTS: PR-Journal / PR-Journal: PR-Agenturbranche wächst 2022 um 12,8 Prozent / ...

PR-Journal: PR-Agenturbranche wächst 2022 um 12,8 Prozent / Deutscher PR-Markt im zweiten Jahr in Folge deutlich zu (FOTO) Das Ranking 2022 des "PR-Journals", das nach seinem Gründer und Herausgeber Gerhard Pfeffer benannt ist, weist es aus: Die PR-Agenturbranche verzeichnet bei den PR-Honoraren im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 12,8 Prozent auf 720,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wuchs um 7,2 Prozent. Die Ergebnisse basieren auf den Angaben von 103 Agenturen, die ihre PR-Honorarumsätze und ihre Mitarbeiterentwicklung für das Ranking 2022 gemeldet haben - 86 davon mit Testat durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Marktführer bleibt die fischerAppelt Agenturgruppe. Den 2. Platz belegt die mc group, Drittplatzierter ist die Serviceplan Content Group.

PR-Markt im zweiten Jahr in Folge deutlich zu "PR-Journal"-Herausgeber und Ranking-Macher Gerhard Pfeffer ordnet die

Ergebnisse so ein: "Die Teilnahme von 86 Agenturen, die ihre Zahlen mit einem

Testat belegen, zeigt, dass das PR-Agenturumsatz- und Mitarbeiter-Ranking erneut

auf validen Zahlen fußt. Außerdem unterstreicht es die professionelle

Entwicklung der Kommunikationsbranche. Die Angaben zu den Honoraren und

Mitarbeitenden belegen, dass die PR-Agenturbranche trotz schwieriger Zeiten

solide und professionell zugelegt hat. Das freut mich! Auch der Vergleich mit

anderen Kommunikationsdisziplinen unterstreicht die wachsende Bedeutung der

Public Relations in Deutschland." Für die Berechnung wurden die Daten der

Agenturen herangezogen, die 2021 und 2022 gemeldet haben.

Seit 2020 kooperiert Pfeffer mit der Gesellschaft PR-Agenturen (GPRA), um die

Rankingzahlen valider zu machen. Auch ein Beirat mit PR-Fachleuten aus der

Agenturwelt, der Industrie und der Wissenschaft unterstützt dieses Vorhaben.

Top 3 unverändert : Beim Blick auf das Spitzentrio zeigt sich, dass der

PR-Honorarumsatz aller drei Agenturen im Vergleich zum Vorjahr zweistellig

gewachsen ist. fischerAppelt als Marktführer legt um 16,3 Prozent auf 72,22

Millionen Euro zu, die mc group kommt mit einem Plus von 19,9 Prozent auf 70,85

Millionen Euro und die Serviceplan Content Group als Drittplatzierter steigert

sich um 11,3 Prozent auf 56,87 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter ist bei den Top 3-Agenturen ebenfalls gestiegen, bei fischerAppelt

nur leicht von 511 auf 520 (+ 9), bei der mcgroup von 336 auf 388 (+ 52) und bei

Serviceplan im PR- und Content-Bereich von 266 auf 297 (+ 31).

Auffallende Entwicklung in den Top 20: Beim Blick auf die stärksten

Wachstumsquoten unter den Top 10 Agenturen fallen die Faktenkontor Gruppe (+

20,2 % auf 20,36 Mio. EUR), damit konnte sie Platz 10 verteidigen, mc group wie

erwähnt (+ 19,9 % auf 70,22 Mio. EUR) und WeberShandwick (+ 19,6 % auf 26,81

Mio. EUR), von Platz 8 auf Platz 5, auf. Beim Blick auf die Plätze 11 bis 20 -

Honorarumsätze von 19,59 (MSL) bis 10,26 (komm.passion) Millionen Euro - sticht

die ifok GmbH, Institut für Organisationskommunikation, Bensheim, heraus, die

sich im Vergleich zum Vorjahr um 58,1 Prozent von 11,62 auf 18,37 Millionen Euro

PR-Honorarumsatz gesteigert hat. Damit kletterte sie von Platz 15 auf 12 und

verzeichnet in dieser Gruppe den größten Zuwachs beim PR-Honorarumsatz. Sieben

weitere Agenturen zwischen Platz 11 und Platz 20 verzeichnen zweistellige

Zuwächse.

Nachmeldungen mit Testat sind bis zum 30. September 2022 möglich und werden ins

Hauptranking aufgenommen. Auch Agenturen, die bisher nicht gemeldet haben,

können bis zum Jahresende noch ihre Daten nachreichen und ins Ranking

aufgenommen werden.

Nähere Informationen zum Haupt-Ranking und Stimmen einzelner Branchenvertreter

finden Interessierte unter diesem Link: http://www.pr-journal.de

Das Gesamtranking und die Sonderauswertungen 2022 sind hier zu finden:

https://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html

