 OTS: PwC Deutschland / Mehr als 8 von 10 Investor:innen in Deutschland halten ...

Mehr als 8 von 10 Investor:innen in Deutschland halten ESG-Reporting für unzuverlässig Aus Sicht von Investor:innen sind in den kommenden zwölf Monaten die Inflation und die gesamtwirtschaftliche Volatilität die größten Herausforderungen für Unternehmen. Der Klimaschutz sollte aus Sicht der Investoren eines der Top-5-Themen für Unternehmensentscheider:innen bleiben. Und: Insgesamt 82 Prozent halten das Reporting von Unternehmen über ihre Nachhaltigkeitsperformance für nicht ausreichend belegt. Dies sind drei der Kernergebnisse des aktuellen "Global Investor Survey 2022" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Für die Studie hat PwC 227 Asset Manager:innen und Analyst:innen von Investmentgesellschaften, Investmentbanken und Maklerunternehmen in 43 Ländern befragt, davon 99 aus Deutschland. Unter den Befragten waren hauptsächlich institutionelle Anleger:innen mit einem breiten Spektrum an Assetklassen, Investitionsansätzen und Zeithorizonten. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) liegt zwischen 500 Millionen und einer Billion US-Dollar oder mehr. Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse für die befragten Anleger:innen aus Deutschland dargestellt.

Düsseldorf Die Top-5-Risiken für Portfoliounternehmen Gefragt nach den wichtigsten potenziellen Bedrohungen für ihre

Portfoliounternehmen in den kommenden zwölf Monaten nannten die Investor:innen

in Deutschland an erster Stelle die Inflation (insgesamt 67 Prozent stark bzw.

extrem betroffen), gefolgt von der makroökonomischen Volatilität (57 Prozent),

geopolitischen Konflikten (39 Prozent) und Cyberrisiken (38 Prozent). Der

Klimawandel ist mit 19 Prozent der Nennungen eines der Top-5-Themen, die

Unternehmensentscheider:innen nach Meinung der Investor:innen im Fokus behalten

sollten. Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre waren die genannten Themen

dieselben, allerdings mit etwas anderer Gewichtung: Die Top-5-Bedrohungen werden

aus Sicht der Investor:innen makroökonomische Volatilität, Cyberrisiken,

Inflation, Klimawandel und geopolitische Konflikte sein. Unabhängige Abschlussprüfung könnte das Vertrauen der Investor:innen erhöhen Die Berichterstattung der Unternehmen über ESG-Themen (Environmental, Social,

Governance) halten 82 Prozent der Befragten in Deutschland für nicht durch

verlässliche Zahlen gestützt (davon 21 Prozent zu einem sehr hohen, 26 Prozent

zu einem hohen und 35 Prozent zu einem mittleren Grad). Das waren mehr als im

weltweiten Durchschnitt (77 Prozent). Nur jeweils zwei Prozent bewerteten die

veröffentlichten Informationen als zuverlässig. Nadja Picard, Global Reporting

Leader bei PwC Deutschland, sagt: "Dass rund acht von zehn Investor:innen

'Greenwashing' vermuten, sollte Unternehmen und Regulatoren aufhorchen lassen.

Das fehlende Vertrauen ist vor allem deshalb besorgniserregend, weil

Nachhaltigkeitsinformationen immer häufiger die Entscheidungen von Anleger:innen

Nachhaltigkeitsinformationen zu erhöhen, nannten die Befragten unabhängige

Prüfungen der Berichterstattung (46 Prozent hoher oder sehr hoher Grad) und

externe Zertifizierung/Validierung (42 Prozent). Rainer Kroker, ESG-Leader bei

PwC Deutschland, kommentiert: "Dass veröffentlichte Nachhaltigkeitsinformationen

unabhängig geprüft werden, hat für alle Stakeholder einen sehr hohen

Stellenwert. Diese Prüfungen sollten qualitativ hochwertig und aussagekräftig

sein." Wichtig bzw. sehr wichtig für ihre Investmentanalysen seien insbesondere die

Kosten, die Unternehmen entstehen, um die gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu

erreichen (44 bzw. 29 Prozent). Auch die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken

und -chancen auf die finanzielle Entwicklung eines Unternehmens seien bedeutsam

(46 bzw. 26 Prozent). Die Investor:innen wünschen sich außerdem Informationen

darüber, wie relevant Nachhaltigkeitsfaktoren für das Geschäftsmodell der

jeweiligen Unternehmen sind (52 bzw. 22 Prozent). Gefragt hat PwC die Investor:innen außerdem danach, welche Maßnahmen der

Unternehmen sie für die wirkungsvollsten halten, um Klimarisiken zu verringern.

Neue, klimafreundliche Produkte oder Prozesse nannten insgesamt 78 Prozent als

(sehr) wirkungsvoll; Initiativen, um Emissionen zu senken, kamen auf 75 Prozent,

und eine datengestützte Unternehmensstrategie, um Emissionen zu reduzieren und

Klimarisiken zu verringern, gaben 71 Prozent der Befragten aus Deutschland an. Weitere Informationen zum Global Investor Survey 2022:

