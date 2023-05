 OTS: PwC Deutschland / PwC-Leitfaden für Banken zu Biodiversität

PwC-Leitfaden für Banken zu Biodiversität -------------------------------------------------------------- Mehr erfahren https://ots.de/ER8t9J --------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main Point of View: Branche sollte Risiken des

Biodiversitätsverlusts strategisch und prozessual zeitnah berücksichtigen /

Regulatorische Vorgaben und Stakeholdererwartungen machen dies unumgänglich /

Wegweiser mit 4 Schritten zur Integration von Biodiversitätsrisiken und -chancen

in die strategische Zielsetzung und das Risikomanagement

Das rasante weltweite Artensterben und die Zerstörung von Ökosystemen wird zu

einem immer größeren Finanzrisiko für Banken, Versicherer und Asset Manager.

Nahezu 50% der Wirtschaftssektoren verfügt über eine moderate bis hohe

Abhängigkeit von Biodiversität, alle Wirtschaftssektoren sind zu einem gewissen

Grad von ihr abhängig. Zudem gibt es bereits geltende und bald in Kraft tretende

regulatorische Vorgaben zum Thema Biodiversität. In einem aktuellen Point of

View erläutert PwC, wie die Finanzbranche Biodiversitätsaspekte in vier

Schritten ganzheitlich in ihrer Strategie, Governance, im Risikomanagement und

im Reporting berücksichtigen kann.

Der Wegweiser nennt vier simultane Ansatzpunkte für ein zukunftsorientiertes

Management von Biodiversitätschancen und -risiken. Zudem wird unter anderem auf

den "Biodiversity Risk Filter" des WWF oder das "Encore"-Tool der Natural

Capital Finance Alliance verwiesen. Diese Instrumente helfen, die eigenen

Portfolien zu durchleuchten und Chancen eigener Investitionen in Projekte zum

Erhalt von Biodiversität zu erfassen.

Alle Handlungsempfehlungen basieren auf dem speziell auf Finanzunternehmen

zugeschnittenen LEAP-FI-Prozess der globalen Initiative Taskforce on

Nature-related Financial Disclosures (TNFD), deren Empfehlungen sich noch in der

Testphase befinden und bis Herbst finalisiert werden sollen.

Oben auf die Agenda

Wie die gerade veröffentlichte Studie "Von Net Zero zu Nature Positive" von WWF

Deutschland und PwC Deutschland zeigt, misst die Branche dem Schutz von

Biodiversität und Ökosystemen zwar schon eine hohe bis sehr hohe Relevanz zu.

Der Umsetzungsgrad für die Integration von Biodiversitätsaspekten in interne

Prozesse und Risikostrategien ist aber erst gering.

"Indem Biodiversitäts- und Klimarisiken priorisiert und ganzheitlich betrachtet

werden, können Finanzdienstleister einen wirksamen Beitrag zum Schutz des

Naturkapitals und damit zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des gesamten

Wirtschaftssystems leisten", sagt Angela McClellan, Director Sustainable Finance

bei PwC Deutschland.

Simultane Ansatzpunkte

Laut dem Leitfaden sollten die Häuser unter anderem im Rahmen einer

Scoping-Analyse in allen Geschäftsbereichen das Wissen zu Chancen und Risiken

von Biodiversität vertiefen und abstecken, wo welcher Beitrag zum Erhalt und

Schutz der Artenvielfalt und Ökosystemen geleistet werden kann.

Hinsichtlich bereits geltender sowie kurz- bis mittelfristig anstehender

Regulierungen sollte außerdem geklärt werden, inwiefern regulatorische

(Mindest-) Anforderungen bereits erfüllt werden.

Um Finanzrisiken umfassend berücksichtigen zu können, sollten mögliche

Auswirkungen auf das eigene Portfolio durchleuchtet werden - von möglichen

Kreditrisiken bis hin zu den Vorteilen eines eigenen positiven Impacts auf

Naturkapital und Biodiversität.

Individuelle Stellhebel umlegen

Hinzu kommt die Formulierung des eigenen Zielbildes gemäß der bereits geltenden

internationalen Standards und Rahmenwerke. Alle Fortschritte werden laufend

anhand eigens festgelegter KPIs überprüft. Die dafür erforderlichen Datenmengen

sollten definiert und gesammelt werden, um dann auch für das eigene Reporting

sowie zur strategischen Entscheidungsfindung genutzt werden zu können.

"Banken, Versicherungen und Asset Manager sollten sich nicht nur an

regulatorischen Vorgaben und Rahmenwerken orientieren, um Biodiversität wirksam

schützen zu können. Jedes Institut sollte feststellen, welche Hebel es selbst in

Bewegung setzen kann und sich naturpositive Ziele setzen", unterstreicht

PwC-Expertin Angela McClellan.

