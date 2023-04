 OTS: Quantum Immobilien AG / Holsten Areal in Altona - Statement SAGA ...

Holsten Areal in Altona - Statement SAGA Unternehmensgruppe und Quantum Immobilien AG Vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung rund um den möglichen Verkauf des Holsten Areals erklären die beiden Konsortialpartner SAGA Unternehmensgruppe und Quantum Immobilien AG:

Hamburg "Wie der Presse zu entnehmen ist, steht das Holsten Areal jetzt offiziell zum

Verkauf. Die SAGA Unternehmensgruppe und Quantum hatten Ende Juni 2022 ihr

Interesse bekundet, dieses gemeinsam zu erwerben. Das Angebot steht weiterhin.

Wir sind unverändert zuversichtlich, durch den Ankauf und die Entwicklung dieses

für die Stadt bedeutenden Areals in bewährter Partnerschaft unseren Beitrag zu

leisten."

Über Quantum:

Die unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für

zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte

und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der

Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch

Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so

entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das

Transaktionsvolumen beträgt rund 5,1 Mrd. EUR.

Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft

maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa

Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under

Management belaufen sich auf ca. 11,3 Mrd. EUR

SAGA Unternehmensgruppe: Wirtschaftlich erfolgreich, sozial verantwortlich und

klimagerecht

Wir vermieten rund 137.000 Wohnungen und rund 1.400 Gewerbeobjekte und leisten

mit hohen Investitionen in die Quartiersentwicklung erhebliche Beiträge zur

Stadtqualität und Vermögenssicherung der Freien und Hansestadt Hamburg. Als

städtischer Konzern verfolgen wir eine ausgewogene Wachstumsstrategie zur

Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zugleich für den sozialen

Ausgleich in den Wohnquartieren sowie für den Klimaschutz. Unsere

Nachhaltigkeitsstrategie steuert Zielkonflikte zwischen unseren ökonomischen,

sozialen und klimaorientierten Teilzielen aus und gewährleistet so unseren

Erfolg als Vermieterin und Bestandshalterin.

