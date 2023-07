 OTS: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG / Robo-Advisor-Studie ...

Robo-Advisor-Studie 2023: Auswirkungen des Krisenjahres 2022 auf den deutschen Markt Berlin (ots) -

Berlin - Vertrauen in Robo-Advisors steigt weiter

- Anteil des von einem Robo-Advisor verwalteten Vermögens steigt insbesondere

bei Frauen und Menschen unter 50 Jahren

- Desinteresse an Geldanlage geht auffällig häufig mit Vermögensverlust einher

Das Vertrauen in Robo-Advisors ist im vergangenen Jahr gestiegen. In der zweiten

gemeinsamen Studie von comdirect und quirion bewerten 47 Prozent der

Nutzer*innen und knapp ein Fünftel der Nicht-Nutzer*innen sie positiver als im

Vorjahr. Zentrale Argumente für die Geldanlage mit Robo-Advisors sind weiterhin

Selbstbestimmtheit, Zeitersparnis und einfache Anlage auch ohne Vorkenntnisse.

Für die Studie wurden 1.300 Personen befragt, die unter anderem über mindestens

5.000 Euro frei anzulegendes Vermögen verfügen.

Anlageverhalten bei Privatanleger*innen sehr stabil

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zielgruppe trotz des Krisenjahres 2022 weiterhin

ein hohes Interesse an der Geldanlage hat. 81 Prozent der Befragten gaben an,

ein hohes oder sehr hohes Interesse an der Geldanlage zu haben. Das

Anlageverhalten der Privatanleger*innen blieb insgesamt stabil, jedoch gab es

einige Veränderungen im Detail.

Das verfügbare Anlagevermögen sowie die potenziellen Sparraten blieben relativ

konstant, wobei 76 Prozent mehr als 10.000 Euro und 30 Prozent sogar mehr als

50.000 Euro frei verfügbares Anlagevermögen hatten. Die monatlichen potenziellen

Sparraten sind hoch, über 90 Prozent der befragten Haushalte wären in der Lage,

mindestens 100 Euro im Monat zu sparen.

Zu den häufigsten Gründen, weshalb Menschen sich nicht für Geldanlage

interessieren, gehören zwar weiterhin auch Risikoscheu und Misstrauen gegenüber

Banken, jedoch gewinnen Aspekte wie Komplexität oder Zeitmangel an Bedeutung.

Zudem wurde festgestellt, dass Personen, die sich nicht für die Geldanlage

interessieren, größere Vermögensverluste hinnehmen mussten als interessierte

Personen. Robo-Advisors können hier als Lösung dienen, da sie auch für

Nicht-Interessierte mit niedrigem Aufwand eine einfache und transparente

Geldanlage ermöglichen.

Robo-Bekanntheit und Nachfrage konstant hoch

Im Hinblick auf den Robo-Advisor-Markt in Deutschland zeigte sich, dass quirion

und cominvest als führende Anbieter bekannt sind. Zusammen verwalten sie rund 3

Milliarden Euro für mehr als 110.000 Kund*innen. Die Bekanntheit von

Robo-Advisors liegt stabil bei über 60 Prozent. Die gute Nachricht für die

Branche: Rund 60 Prozent aller Befragten können sich weiter vorstellen, Geld bei

einem Robo-Advisor anzulegen. Bei den unter 50-Jährigen sind es sogar mehr als

zwei Drittel.

Die Erwartungen an Robo-Advisors haben sich im Vergleich zur Vorjahresstudie

nicht wesentlich verändert. Geringe Kosten und Einfachheit bei der Nutzung

stehen nach wie vor im Fokus, gefolgt von Rendite, Transparenz und Flexibilität.

Die zentralen Vorbehalte der Nicht-Nutzer*innen gegenüber der Anlage mit

Robo-Advisors wie die Überzeugung selbst besser anzulegen, Höhe der Gebühren,

mangelndes Vertrauen in einen Anlage-Algorithmus sowie das Fehlen eines

persönlichen Kontakts bleiben konstant, werden aber schwächer.

Erfreulich aus Sicht der Robo-Advisors: Nutzer*innen vertrauen dem Robo

mittlerweile 30 Prozent ihres Anlagevermögens an - ein Anstieg um sieben

Prozentpunkte. Top-Argument für die Nutzung ist unverändert der Komfort, sich um

nichts kümmern zu müssen.

"Die Ergebnisse unserer Robo-Advisor-Studie 2023 verdeutlichen, dass trotz des

herausfordernden Jahrs 2022 das Interesse an Geldanlage weiterhin hoch ist.

Robo-Advisors können eine Lösung für alle sein, die eine professionelle,

kostengünstige und bequeme Geldanlage suchen", so Sabine Schoon-Renné,

Bereichsvorständin comdirect & Digital Banking bei der Commerzbank.

Martin Daut, CEO von quirion, ergänzt: "Wir freuen uns über das gestiegene

Vertrauen in Robo-Advisors und die positive Entwicklung des Robo-Advisor-Markts

insgesamt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass immer mehr Menschen auf die Vorteile

von Robo-Advisors aufmerksam werden und ihr Vermögen erfolgreich aufbauen."

Die komplette Studie können Sie hier (https://media.quirion.de/fileadmin/redakti

on/PDFs/Robo-Advisor-Studie_2023_comdirect-quirion.pdf) herunterladen.

Aktuelle Zahlen von cominvest und quirion:

- Verwaltetes Kund*innenvermögen: > 3 Mrd. Euro

- Kund*innen: 110.000

- Depots/Strategien: 96.000

- Ø AuM/Kund*in: >27.000 Euro

- Anteil Männer/Frauen: 70 %/30 %

- Ø Alter: 45 Jahre

- Ø Sparrate/Monat: >200 Euro

Über die Studie:

Eine gemeinsame Studie von comdirect - eine Marke der Commerzbank AG und

quirion: Robo Advisory und Geldanlage 2023 - Auswirkungen des Krisenjahrs 2022.

Stichprobe: Die Befragung ging an Teilnehmer*innen, die über mindestens 1.500

Euro Nettoeinkommen pro Monat sowie mindestens 5.000 Euro frei anzulegendes

Vermögen verfügen und regelmäßig Online-Banking nutzen. Das Panel umfasste 1.300

antwortende Teilnehmer*innen. In der genannten Zielgruppe entspricht dies circa

12 Mio. Personen an der Bevölkerung in Deutschland. Erhebungsmethode:

Onlinebefragung, durchgeführt mit quantilope Insights Automation-Plattform im

Online-Access Panel der GapFish GmbH, Berlin. Befragungszeitraum: 21. März bis

24. März 2023. Befragungsdauer: ca. 10 Minuten

Über quirion:

quirion ist mit rund 1,8 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen einer der führenden

Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anleger*innen Zugang zu einer

professionellen Vermögensverwaltung. quirion ist eine Tochter der Quirin

Privatbank und bietet auf http://www.quirion.de kostengünstige, effiziente

Anlageprodukte, die von den Renditechancen der internationalen Kapitalmärkte

profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank,

gründete quirion 2013. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion

revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des

ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank

Deutschlands, der Quirin Privatbank.

Über cominvest:

Finanzgeschäfte jederzeit und überall erledigen zu können, einfach und sicher

zugleich: Dafür steht comdirect - eine Marke der Commerzbank AG. Mit cominvest

ist comdirect im Jahr 2017 als eine der ersten Banken in Deutschland mit einem

vollumfänglichen Robo-Advisor an den Markt gegangen. cominvest verwaltet mehr

als 1 Milliarde Euro Kundenvermögen und zählt damit zu den Top-Playern im

deutschen Markt. Seit März 2022 gibt es zusätzlich mit cominvest green auch das

nachhaltige Angebot der digitalen Vermögensverwaltung. Das Motto: Einfach Geld

investieren, sei es regelmäßig in kleinen Sparbeträgen oder einmalig in einer

größeren Summe. Und immer mit der passenden Anlagestrategie. Eine Besonderheit

von cominvest ist das Zusammenspiel von Mensch und Maschine: Während Algorithmen

emotionslos und objektiv den Anpassungsbedarf der Anlageportfolien analysieren,

kontrollieren die comdirect Expert*innen die Qualität der Anlageentscheidungen

und der automatisierten Umsetzung.

Pressekontakt:

Dirk Althoff

Unternehmenskommunikation

quirion AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin

Telefon: +49 (0)30 89021-358

E-Mail: mailto:[email protected]

Kathrin Jürgens

comdirect - eine Marke der Commerzbank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn

Telefon: +49 (0) 4106 704-1507

E-Mail: mailto:[email protected]

