 OTS: R-Biopharm AG / R-Biopharm AG gibt personelle Veränderungen im Vorstand ...

R-Biopharm AG gibt personelle Veränderungen im Vorstand und Umstrukturierung bekannt (FOTO) Darmstadt (ots) -

Umstrukturierung bekannt - Dr. Peter Schubert geht nach erfolgreicher Amtszeit Ende August in Ruhestand

- Jochen Hirsch verlässt auf eigenen Wunsch zeitgleich das Unternehmen

- Berufung von Branchenkenner Dr. Frank Vitzthum zum 1. Oktober und Dr. Frank

Apostel zum 1. September

Personalien und eine strategische Neuausrichtung führen zu Veränderungen im

Vorstand des Darmstädter Biotechnologieunternehmens R-Biopharm, das im Juli 35.

Firmenjubiläum feierte.

Dr. Peter Schubert, langjähriger Vorstand Forschung und Entwicklung, und Jochen

Hirsch, Vorstand für die Tochtergesellschaften sowie den Geschäftsbereich

Lebensmittel- und Futtermittelanalytik, scheiden zum 1. September aus dem

Unternehmen aus. "Beiden Kollegen danke ich für die vertrauensvolle, engagierte

und erfolgreiche Zusammenarbeit im Vorstand von R-Biopharm, mit der wir die

Weichen für unsere Zukunft als modernes, internationales

Biotechnologieunternehmen gestellt haben", sagt Vorstandsvorsitzender Christian

Dreher.

Schubert war zunächst Forschungsleiter bei R-Biopharm, dann Vorstand und hat in

dieser Zeit etliche neue Technologien eingeführt sowie Therapieansätze

entwickelt, aus denen zum Teil neue Tochterfirmen entstanden. Nach mehr als 20

Jahren im Unternehmen geht er nun in den Ruhestand. Seine Aufgaben übernimmt ab

1. Oktober Frank Vitzthum. Der promovierte Biochemiker mit langjähriger

Industrieerfahrung kommt von Siemens Healthineers, wo er über die Jahre diverse

Positionen innehatte. Zuletzt war er als Leiter für Forschung und Entwicklung

der Specialty-Lab-Solutions-Einheit und als CEO der Siemens Healthcare

Diagnostics Products GmbH tätig. Neben den F&E-Aufgaben und Systemlösungen für

die Kunden wird er bei R-Biopharm den Bereich Qualitätsmanagement und Regulatory

Affairs verantworten. Frank Vitzthum freut sich sehr auf die neue Aufgabe und

darauf, "gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von R-Biopharm relevante

sowie innovative Technologien voranzubringen, die für unser Unternehmen und

unsere Kundinnen und Kunden nachhaltige Werte schaffen".

Jochen Hirsch sucht nach elf Jahren bei R-Biopharm neue Herausforderungen bei

einem süddeutschen Start-up. Er hat seit September 2012 bis zu 28

Tochterunternehmen geführt, die geografische Präsenz der R-Biopharm-Gruppe durch

Gründung neuer Tochterfirmen vergrößert, den Life-Science-Bereich etabliert und

ausgebaut. Sein persönliches Engagement hat wesentlich zum Erfolg der

R-Biopharm-Gruppe beigetragen. Seine Vorstandsaufgaben wird CEO Christian Dreher

übernehmen. Sales & Marketing für die Bereiche Klinische Diagnostik und

Nutrition Care verantwortet nahtlos ab 1. September Dr. Frank Apostel. Der

Diplom-Chemiker und Doktor der Molekularen Medizin und Biochemie ist seit 2012

in der R-Biopharm-Gruppe und war zuletzt Geschäftsführer der

R-Biopharm-Tochtergesellschaft Aprimeo Diagnostics GmbH & Co KG. "Ich freue mich

darauf, mit neuem Blick auf Vertrautes zur R-Biopharm AG zurückzukehren und mit

meinen Erfahrungen aus Vertrieb und Geschäftsfeldentwicklung die weitere

Transformation der AG zu einem modernen, international ausgerichteten und

ganzheitlich agierenden Konzern mitzugestalten", so Apostel.

Christian Dreher: "Die neue Vorstandstruktur ordnet die Tochterfirmen klar

Sales- und Marketing-Einheiten zu. Damit können wir uns noch fokussierter den

neuen Herausforderungen der Geschäftsbereiche stellen."

Zahlen / Daten / Fakten

ownload_zdf-grafik_de-scaled.jpg)

