 OTS: Ravensburger AG / Ravensburger Geschäft schwächt sich nach Pandemie ab ...

Ravensburger Geschäft schwächt sich nach Pandemie ab (FOTO) Nach einem außerordentlich starken Wachstum während der Pandemiejahre ist der Umsatz der Ravensburger Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr 2022 um 6 % auf 598 Mio. Euro zurückgegangen. Dies ergab sich auch aus einem veränderten Marktumfeld: Sinkende Kaufkraft und wirtschaftliche Unsicherheit der Konsumenten führten in Deutschland und anderen europäischen Märkten zu rückläufigen Umsätzen in der Spielwarenbranche. Dennoch lag der Umsatz von Ravensburger im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der pandemiebedingten Sonderkonjunktur, um 14 % höher. Im aktuellen Geschäftsjahr knüpft das Unternehmen hohe Erwartungen an seinen Einstieg ins Sammelkartengeschäft. Dieser findet im September mit der weltweiten Markteinführung des Sammelkartenspiels "Disney Lorcana" statt.

Ravensburger Geschäft schwächt sich nach Pandemie ab Der Umsatz mit Ravensburger Puzzles nahm 2022 nach extremen Steigerungen in den

vorangegangenen Pandemie-Jahren um 13 % ab, lag aber dennoch um 27 % höher als

vor der Pandemie. So hielt die Begeisterung für Puzzles auch nach den Lockdowns

merklich an. Zugleich gewann Ravensburger in seinen wichtigsten Märkten und vor

allem in den USA und Kanada Marktanteile im Puzzlegeschäft. Die für ihre

Holzeisenbahnen bekannte Marke BRIO legte mit einem Plus von 8 % deutlich zu.

Auch das Ravensburger Spieleland erzielte ein starkes Umsatzwachstum. Die

Besucherzahl des Freizeitparks stieg in der vergangenen Saison auf 440.000 und

übertraf damit auch die Gästezahlen vor der Pandemie.

Stetigkeit in schwierigem Marktumfeld

"Es war ein turbulentes Jahr 2022 mit drastisch veränderten Marktbedingungen",

betonte der Ravensburger Finanzvorstand Hanspeter Mürle am Vorabend der

Nürnberger Spielwarenmesse. Steigende Inflation, extrem erhöhte Logistikkosten

und teurere Erzeuger-Preise im energieintensiven Sektor Papier und Pappe hätten

zu erheblichem Kosten- und Margendruck geführt. "Wir fokussieren uns daher auf

ein effizientes Kostenmanagement, gleichzeitig sind wir gut aufgestellt, um

weiter in die Zukunft von Ravensburger zu investieren."

In Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 setzt Vorstandsvorsitzender Clemens Maier

auf bewährte Ravensburger Stärken: "Als langfristig orientiertes Unternehmen

führen wir unsere Strategie der Internationalisierung und Innovation fort und

werden in neuen Märkten und Produktfeldern aktiv. Nicht zuletzt bieten wir

Produkte an, die auch in schwierigen Zeiten gefragt sind und Essentielles

vermitteln: Freude und Gemeinsamkeit."

Ausbau des Geschäfts in Asien und Mexiko

Seit mehreren Jahren investiert Ravensburger verstärkt in die

Internationalisierung der Unternehmensgruppe und setzt diesen Kurs weiter fort.

So ist das Unternehmen inzwischen mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft in

China vertreten. In Südkorea wiederum platzierte Ravensburger mit einem lokalen

Vertriebspartner erfolgreich eine seiner wichtigsten Produktmarken, das

Kugelbahnsystem "GraviTrax". Auch in Mexiko ist das Unternehmen aktiv und baut

derzeit eine eigene Vertriebsgesellschaft auf.

Einstieg ins globale Sammelkartengeschäft mit "Disney Lorcana"

Es ist der erste Auftritt von Ravensburger in diesem Spielwarensegment: Das

Unternehmen bringt in Kooperation mit Disney das Sammelkartenspiel "Disney

Lorcana" auf den Markt. Das komplett neu entwickelte Spiel präsentiert eine

besondere Spielmechanik und basiert auf den beliebten Disney Charakteren, die

sowohl im Original als auch verändert und neu gestaltet in einer magischen

Spielwelt agieren. "Disney Lorcana" eignet sich für Neueinsteiger, erfahrene

Sammelkartenspieler, Disney Fans und Sammler gleichermaßen. Disney Fans können

begeistert sein, weil das über Jahre entwickelte Sammelkartenspiel mehr

originale Disney Illustrationen enthält als jedes andere Produkt zuvor. Die

weltweite Veröffentlichung findet im September 2023 statt.

Ebenso setzt Ravensburger im aktuellen Geschäftsjahr auf die Weiterentwicklung

seiner wichtigsten Produktmarken und verbreitert deren Zielgruppen. Der

Bestseller "tiptoi®" wurde im vergangenen Jahr komplett überarbeitet und mit

einem neuen Stift und entsprechenden Produkten ausgestattet. Mit der neuen

tiptoi®-Generation können bereits Kinder ab zwei Jahren spielen. Zuwachs bekommt

das millionenfach verkaufte Kugelbahnsystem GraviTrax, bislang ab acht Jahren

spielbar: Im September erscheint die Produktlinie "GraviTrax Junior", die für

Kinder ab drei Jahren geeignet ist. Darüber hinaus feiert Ravensburger zwei

Jubiläen, die mit Handelsaktionen und Events rund um das Jahr begleitet werden.

Sowohl der Freizeitpark Ravensburger Spieleland als auch die mit einem

Marktanteil von über 20 % erfolgreichste deutschsprachige Kindersachbuchreihe

"Wieso? Weshalb? Warum?" werden 25 Jahre alt.

Ravensburger erweitert Fertigung in Europa

Im vergangenen Jahr übernahm Ravensburger in der Slowakei den holzverarbeitenden

Betrieb "Designwood". Das Unternehmen produzierte bereits seit mehreren Jahren

Holzelemente und Holzschienen für Ravensburger. Der Betrieb firmiert nun als

neue Tochtergesellschaft "Ravensburger Wood Slovakia". Mit diesem Schritt

vergrößert Ravensburger seinen hohen Anteil an Eigenfertigung. Künftig sollen

Fertigungskapazitäten und Produktionstechniken des slowakischen Werks erweitert

werden und damit auch die Unabhängigkeit von externen Lieferanten wachsen.

Über Ravensburger

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren

renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: "Wir inspirieren Menschen zu

entdecken, was wirklich wichtig ist." So fördern Ravensburger Angebote das

Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und

schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das

Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für

Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und

Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem

erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der

Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein

Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2022

erwirtschafteten 2.534 Mitarbeiter einen Umsatz von 598 Millionen Euro.*

Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg, Policka (Tschechien) und

Banská Bystrica (Slowakei).

* Stand 01/2023

Pressekontakt:

Heinrich Hüntelmann

Senior Manager Corporate Communications

Ravensburger AG

Robert-Bosch-Straße 1

D-88214 Ravensburg

mailto:[email protected]

Telefon: +49 751 86 - 19 42

www.ravensburger.de/presse/ (http://www.ravensburger-gruppe.de/de/presse/)

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62428/5429355

OTS: Ravensburger AG