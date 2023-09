 OTS: REWE Group / Kapitalmarktdebüt: REWE Group platziert erfolgreich ...

Kapitalmarktdebüt: REWE Group platziert erfolgreich nachhaltigkeitsgebundene Anleihe und macht Nachhaltigkeit damit zum unmittelbaren Wirtschaftsfaktor Köln (ots) -

Köln - Sustainability-Linked Bond mit einem Emissionsvolumen von 900 Millionen Euro

sichert Investitionsvolumen

- Sustainability-Linked Bond Framework veröffentlicht

- Bindung an Science Based Targets initiative (SBTi) Ziele unterstreicht

Bekenntnis von REWE und PENNY zur Initiative für Klimaschutz

Als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler gibt die genossenschaftliche REWE

Group ihr Debüt am Kapitalmarkt und emittiert eine Anleihe. Damit einher geht

die direkte Verknüpfung des seit 2008 in der Unternehmensstrategie verankerten

Nachhaltigkeitsengagements mit der Unternehmensfinanzierung.

Denn die Anleihe ist ein so genannter Sustainability-Linked Bond (SLB), dessen

Höhe des Rückzahlungsbetrags am Ende der Laufzeit daran geknüpft ist, dass klar

definierte und objektiv überprüfbare Nachhaltigkeitsziele von REWE und PENNY

erreicht werden. Damit stärkt das Unternehmen auch sein Bekenntnis zu seinen

Klimazielen, da deren Erreichung damit direkt mit monetären Auswirkungen

verbunden ist. REWE und PENNY haben sich verpflichtet, mittelfristige

unternehmensweite Reduktionsziele im Einklang mit dem wissenschaftlich

fundierten Netto-Null-Standard der Science Based Targets initiative (SBTi)

festzulegen.

Diese nachhaltigkeitsgebundene Anleihe im Volumen von 900 Millionen Euro und mit

einer Laufzeit von sieben Jahren dient dazu, Unternehmensziele zur Senkung der

Treibhausgas-Emissionen in der ganzen Lieferkette zu verwirklichen und die dafür

nötigen Investitionen zu stützen. In die REWE Group investieren über 145

internationale Investoren.

Um den laufenden Herausforderungen gerecht zu werden und die umfangreichen

Anforderungen an Transformation - nicht zuletzt in den Bereichen Nachhaltigkeit

und Digitalisierung zu stemmen, hat die REWE Group ihre Investitionstätigkeit

bereits weiter verstärkt: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte stiegen von 2021 auf 2022 von 2,3 Milliarden Euro auf 2,8

Milliarden Euro. Für das laufende Jahr plant die REWE Group nochmals erhöhte

Investitionen.

Unterstützung bei der Emission erhielt die REWE Group durch die vier Joint Lead

Manager BNP Paribas, SEB, Société Générale und UniCredit. Analog des Rating der

REWE Group ist auch der SLB mit einem Instrumenten-Rating von BBB durch S&P

bewertet worden.

Um die Anleihe nachhaltig zu gestalten, erarbeitete die REWE Group ein so

genanntes Sustainability-Linked Bond Framework, welches die

Finanzierungsstrategie des Konzerns mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie

verbindet. Beraten wurde sie dabei durch die SEB als Sustainability Advisor.

Dieses Framework wurde bereits am 01. September 2023 veröffentlicht und durch

Sustainalytics mit einer positiven Second-Party Opinion bewertet.

Telerik Schischmanow, CFO der REWE Group, dazu: "Nachhaltigkeitsengagement wird

immer stärker zum Wirtschaftsfaktor. Wir sehen ganz klar, dass Investoren und

Kapitalmarktpartner hier eine klare Erwartungshaltung haben und dieses

Engagement ähnlich wie andere Kennzahlen wie z.B. Umsatz und Ergebnis

betrachten. Nachhaltigkeit ist kein Luxus oder das viel zitierte Feigenblatt.

Deswegen koppeln wir unsere Zinsstruktur an unsere Nachhaltigkeitsfortschritte.

Das große Vertrauen unserer Investoren gibt uns den finanziellen Spielraum,

unseren Wachstums- und Digitalisierungskurs parallel zu unserer strategischen

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit voranzutreiben. Kurz gesagt: Wir erweitern

die Farbskala der Finanzwelt um grüne Elemente."

"Nachhaltigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Mit unserem Debüt sichern wir uns

die nötige Liquidität, um neben unseren anspruchsvollen Investitionsplänen auch

unsere überaus ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir werden

jährlich über unsere Fortschritte berichten. REWE und PENNY haben sich

unternehmensweit dazu verpflichtet, ihre mittel- und langfristigen

Reduktionsziele im Einklang mit dem wissenschaftlich fundierten

Netto-Null-Standard der Science Based Targets initiative (SBTi) festzulegen. Ein

Kraftakt, dem wir uns stellen und dem wir uns auch monetär verpflichten",

ergänzt Dr. Daniela Büchel, als Mitglied des REWE Group-Vorstands zuständig für

Human Resources und Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeitsstrategie auf Basis von SBTi

Die SBTi ist ein Zusammenschluss der Partner CDP, United Nations Global Compact,

World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) und

arbeitet eng mit wissenschaftlichen Institutionen zusammen, um Klimaziele zu

entwickeln, die mit den Erfordernissen des Pariser Abkommens im Einklang stehen.

SBTi-Ziele basieren auf wissenschaftlichen Grundlagen, einem langfristigen,

ganzheitlichen Ansatz und sind konsequent auf die drastische Reduktion der

direkten und indirekten Emissionen des Unternehmens ausgerichtet.

Mit der Entscheidung für ein Net-Zero Ziel nach SBTi-Standard verpflichtet sich

das Unternehmen zu umfassenden Maßnahmen, die dessen Emissionen wirksam

reduzieren und gleichzeitig innovative Lösungen entlang der gesamten Lieferkette

fördern.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und

Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 85 Milliarden Euro. Die 1927

gegründete REWE Group ist mit ihren über 380.000 Beschäftigten in 21

europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und

Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG,

der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom.

Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten

REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die

Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der

Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik

Group über 2.300 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und

Online-Reiseportale.

