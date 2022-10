 OTS: Rohde & Schwarz / Rohde & Schwarz schließt Geschäftsjahr trotz globaler ...

Rohde & Schwarz schließt Geschäftsjahr trotz globaler Unsicherheiten erfolgreich ab Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz hat das Geschäftsjahr 2021/2022 mit gestiegenem Umsatz und starkem Auftragseingang abgeschlossen. Die strategische Ausrichtung auf die Themen Kommunikation, Information und Sicherheit sorgt auch in global unsicheren Zeiten für eine hohe Resilienz des Konzerns. Mit Hochtechnologie aus seinen Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity gestalten Unternehmen und Staaten ihre technologische und digitale Souveränität.

München Divergente Entwicklungen prägten den Verlauf des Geschäftsjahrs 2021/2022 (Juli

- Juni). Der Umsatz verzeichnete ein Wachstum auf 2,53 Milliarden Euro. Das

positive Betriebsergebnis lag im Rahmen der Erwartungen. Mit einem Wert von 2,84

Milliarden Euro lag der Auftragseingang deutlich über dem Vorjahr. Zum 30. Juni

2022 gehörten rund 13.000 Mitarbeitende zum Konzern.

Der hervorragende Auftragseingang zeigt, dass Rohde & Schwarz in seinen Märkten

gut positioniert ist. Jede der drei Divisionen ist im zweistelligen Bereich

gewachsen. Gebremst wurde die Verumsatzung jedoch durch die angespannte Lage in

der Supply Chain. Für ein Plus an Stabilität sorgte die hohe Wertschöpfungstiefe

des Konzerns mit eigenen Werken in Deutschland, Tschechien, Singapur und

Malaysia.

Innovative Messtechnik für Zukunftstechnologien

Rohde & Schwarz schafft mit seinen Messtechniklösungen die Basis für

technologische Entwicklungen in Wachstumsmärkten wie Mobilfunk, Automotive,

Quantencomputing und Aerospace & Defense. Entsprechend hoch war die Nachfrage

nach leistungsstarken Testern für die drahtlose Kommunikation,

Signalgeneratoren, Spektrumanalysatoren und Oszilloskopen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Mobilfunk trieben vor allem der weltweite Ausbau der 5G-Netze und die

verstärkte Verbreitung von 5G-fähigen Endgeräten das Geschäft. Zugleich begann

sich bereits 6G am Horizont abzuzeichnen, deren Grundlagenforschung Rohde &

Schwarz bis in den Sub-Terahertzbereich unterstützt. Umfassende technologische

Weiterentwicklungen bestimmten auch den Bereich Automotive. Unter dem Kürzel V2X

lag hier ein Schwerpunkt auf den Themen Vernetzung und Kommunikation. Mit einem

neu am Markt eingeführten Radartestsystem gelang es dem Konzern, sich in diesem

Anwendungsbereich als technisch führend zu etablieren. Die Automobilindustrie

kommt damit der Vision des autonomen Fahrens einen entscheidenden Schritt näher.

Sicherheitsscanner zum Schutz von öffentlichen und privaten Räumen

Für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen, an Flughäfen oder in Unternehmen sorgen

die Sicherheitsscanner von Rohde & Schwarz. Für den Einsatz an US-Flughäfen und

weiteren Sicherheitskontrollstellen der Transportation Security Administration

(TSA) nahm der R&S® QPS201 eine wichtige Etappe: Er wurde offiziell in die Liste

der Qualified Products der TSA aufgenommen. Neben Europa und Asien öffnen sich

damit auch gute Perspektiven für den US-amerikanischen Markt.

Rohde & Schwarz als Technologiepartner im Projektgeschäft

Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen führen zu einer Neubewertung der

Themen Sicherheit und Verteidigung in Gesellschaft und Politik. In zahlreichen

Kundenaufträgen konnte sich Rohde & Schwarz hier als zuverlässiger

Technologiepartner beweisen. So gewann der Konzern einen Großauftrag bei der

britischen Royal Navy: Rohde & Schwarz erhielt den Zuschlag, auch die zweite

Charge der Fregatten Type 26 mit einem integrierten Kommunikationssystem

auszustatten. Außerdem konnte in Deutschland erstmals ein Auftrag für eine

komplette R&S Naval Communications Suite gewonnen werden. In der Dimension Land

stellte der Konzern bei der Bundeswehr seine Fähigkeiten mit Lieferungen des

digitalen taktischen Funksystems SVFuA/SOVERON®D für die nachzurüstenden

Schützenpanzer Puma unter Beweis.

Im zivilen Flugverkehr sorgt das neu am Markt eingeführte Air Traffic Control

Radio R&S® Series 5200 für Sicherheit. Bereits kurz nach der Markteinführung

feierte es Verkaufserfolge in Vietnam, Taiwan, Slowenien, Australien und

Malaysia.

Im Marktsegment Broadcast & Media konnte Rohde & Schwarz die Entwicklung des

ersten Mitglieds einer neuen Sendergeneration abschließen. Der

Hochleistungssender ist so designt, dass Rundfunknetzbetreiber damit ihre

CO2-Emissionen deutlich reduzieren und ihre Betriebskosten senken können.

Außerdem eignet er sich ideal für zukünftige Dienste wie 5G Broadcast.

Entsprechend groß war das Interesse auf der IBC in Amsterdam, einer der

wichtigsten Messen der Branche.

Gebündelte Kräfte für Sicherheit und Aufklärung

Eine optimale vertikale Ergänzung zu den Produkten von Rohde & Schwarz brachte

die Akquisition der Schönhofer Sales and Engineering GmbH mit sich. Gemeinsam

mit seiner neuen 100-prozentigen Tochter bietet der Konzern nun das vollständige

Signal Intelligence-Portfolio aus einer Hand - von der Sensorik über die

Datenanalyse bis hin zur Sensorfusion.

Networks & Cybersecurity als etablierter Schlüssellieferant in Deutschland

Über alle Produktbereiche hinweg äußerst positiv entwickelte sich auch die

LANCOM Systems aus der Division Networks & Cybersecurity. Zusammen mit der Rohde

& Schwarz Cybersecurity und der Rohde & Schwarz SIT leistet sie als stärkster

Player im deutschen B2B-Markt relevante Beiträge zur digitalen Souveränität

Deutschlands.

Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Unternehmensführung

Rohde & Schwarz ist ein Familienunternehmen und finanziert sich aus eigener

Kraft. Die gesamte Unternehmensführung ist langfristig ausgerichtet,

Nachhaltigkeit spielt bei allen Aktivitäten eine wichtige Rolle.

Nicht zuletzt durch den Ausbau erneuerbarer Energien verankerte Rohde & Schwarz

das Thema Klimaschutz noch stärker im Unternehmen. Mit Erfolg sind die

wesentlichen Unternehmensstandorte in Deutschland bis zum Ende des

Kalenderjahres 2021 auf Strom aus erneuerbaren Quellen umgestellt worden. Ein

weiteres Beispiel ist die geplante Photovoltaikanlage auf dem Parkhausdach

seines Produktionswerks in Memmingen, die eine bereits vorhandene Solaranlage

erweitert.

Pressekontakt:

Monika Roth, Tel.: (089) 4129-16652, E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75527/5357777

OTS: Rohde & Schwarz