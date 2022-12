 OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG / RWB schließt ...

RWB schließt Private-Equity-Dachfonds deutlich über dem geplanten Zielvolumen (FOTO) Der Private-Equity-Spezialist RWB schließt den Dachfonds RWB Direct Return 4 nach der kürzesten Platzierungsphase in der Unternehmensgeschichte mit 25 Millionen Euro und damit deutlich über dem ursprünglich anvisierten Zielvolumen von 20 Millionen Euro. Rund 1.300 Privatanleger investieren parallel mit institutionellen Investoren wie etwa Pensionskassen und Family Offices in ein breit diversifiziertes Fondsportfolio, das die RWB Schwestergesellschaft Munich Private Equity Partners aufgebaut hat. Dieses Portfolio enthält bereits 28 führende Midcap-Buyout-Fonds und über 120 Portfoliounternehmen. Sechs davon wurden bislang erfolgreich wieder veräußert.

Zielvolumen "Im August haben wir nach nur vier Monaten im Vertrieb unser anvisiertes

Zielvolumen erreicht, die aktive Vermarktung eingestellt und damit die

schnellste Ausplatzierung eines Fonds in der RWB Geschichte hingelegt", sagt

Nico Auel, Geschäftsführer der RWB Partners GmbH. "Die hohe Nachfrage hält an,

so dass wir den RWB Direct Return 4 mit den Nachzüglern nun bei 25 Millionen

Euro schließen konnten", so Auel weiter.

"Anlageberater suchen händeringend nach geeigneten Lösungen, mit denen sie der

Inflation und den Schwankungen in den Portfolios ihrer Klienten entgegenwirken

können. Wir beobachten daher ein systematisch zunehmendes Interesse und

registrieren folglich kontinuierlich neue Vertriebspartner", sagt Norman Lemke,

Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG.

Der Namenszusatz Direct Return beschreibt das RWB Fondskonzept mit kürzerer

Laufzeit. Im Vergleich zur RWB International-Fondsserie werden dabei Rückflüsse

aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht thesauriert und in neue

Private-Equity-Fonds reinvestiert, sondern ab Beginn der Auszahlungsphase in

Tranchen an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt. Die Planungen für einen

Nachfolgefonds des RWB Direct Return 4 sind bereits fortgeschritten, so dass

Anfang des kommenden Jahres wieder beide Fondskonzepte der RWB zur Verfügung

stehen.

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999

einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über

sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die

Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen

Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der

erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

Mehr unter: https://www.rwb-ag.de/

Pressekontakt:

Philipp Klöckner

Tel.: 089/6666 94-565

E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/5393521

OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG