 OTS: Sanity Group GmbH / Erfolgreicher Abschluss der ...

Erfolgreicher Abschluss der Series-B-Finanzierungsrunde / Sanity Group erhält weiteres Wachstumskapital in Höhe von 37,6 Millionen Euro (FOTO) Sanity Group, Deutschlands führendes Unternehmen im Bereich Cannabinoide, hat heute den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde (Series-B) in Höhe von 37,6 Millionen Euro bekanntgegeben. Die Finanzierung wird von Neuinvestor BAT Group angeführt, auch bestehende Investoren wie u. a. Redalpine und Casa Verde Capital haben sich erneut beteiligt. Die neue Finanzierungsrunde ist die größte in ein Cannabisunternehmen in Europa und folgt auf die im vergangenen Jahr realisierte Series-A-Runde im Volumen von über 35 Millionen Euro; das Gesamtinvestment in die Gruppe steigt damit auf über 100 Millionen Euro.

Berlin Die Berliner Sanity Group hat sich im Rahmen der Series-B-Runde eine weitere

Finanzierung in Höhe von 37,6 Millionen Euro von bestehenden und neuen

Investoren gesichert. Mit dem neuen Kapital soll das bestehende Geschäft

ausgebaut werden und die Vorbereitungen für die geplante Cannabis-Legalisierung

in Deutschland weiter vorangetrieben werden. Zudem plant das 2018 gegründete

Unternehmen, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter zu stärken.

Nach erfolgreicher Etablierung im deutschen Markt strebt die Sanity Group auch

die Expansion ihres Geschäfts in Europa an. Ziel der Sanity Group ist es, die

Lebensqualität durch den Einsatz von Cannabinoiden zu verbessern. Der

Schwerpunkt liegt dabei auf innovativen Arzneimitteln, Medizinprodukten und

Konsumgütern im Bereich Kosmetik, Wellbeing und Lifestyle.

Starkes Signal für den Cannabismarkt in Deutschland und Europa

"Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein starkes

Signal für die Entwicklung des Cannabismarkts in Deutschland und Europa. Ich bin

dankbar für das Vertrauen von neuen wie bestehenden Investoren. Unser Ziel ist

es, das gesamte Potenzial der Cannabispflanze auszuschöpfen und die

verschiedenen Cannabinoide zu erforschen. Mit dem frischen Kapital können wir

unsere Geschäftsbereiche weiter vorantreiben und uns darüber hinaus auch auf die

geplante Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland

vorbereiten", sagt Finn Age Hänsel, Gründer und CEO der Sanity Group.

"Diese Finanzierungsrunde ist nicht nur die bisher größte Finanzierungsrunde

eines europäischen Cannabisunternehmens, sondern auch eine der wenigen

Upsizing-Runden in der deutschen Startup-Szene in der aktuellen wirtschaftlichen

Phase. Vor dem Hintergrund einer herausfordernden Weltwirtschaft sind wir stolz

darauf, eine Finanzierung dieser Größenordnung erreicht zu haben, die es uns

ermöglicht, unsere Mission, eines der führenden Cannabisunternehmen in Europa zu

werden, weiter zu verfolgen und voranzutreiben", ergänzt Max Narr, Chief

Investment Officer bei der Sanity Group.

"Unsere Mission ist es, aufstrebende Unternehmen dabei zu unterstützen, zu den

Marktführern von morgen zu werden. Wir investieren in neugierige Köpfe mit der

gemeinsamen Leidenschaft, innovativ zu sein. Diese Leidenschaft spüren wir beim

Team der Sanity Group seit unserem Engagement im Sommer 2021. Wir freuen uns,

die weitere Entwicklung auch künftig zu begleiten", sagt Michael Sidler, Partner

beim Schweizer VC Redalpine, Lead-Investor der Series-A-Finanzierungsrunde im

Sommer 2021.

Karan Wadhera, Managing Partner bei Casa Verde Capital, ergänzt: "Die Sanity

Group ist bereits das bestfinanzierte Cannabisunternehmen in Deutschland und auf

dem Weg, eine der führenden Marken in Europa zu werden. Wir sehen

kontinuierliche Fortschritte und freuen uns, das Team bei ihrer Expansion auch

weiterhin finanziell und operativ zu unterstützen."

Die Sanity Group wurde 2018 gegründet und beschäftigt heute rund 120

Mitarbeiter:innen in den Bereichen Medical, Consumer-Health und Wissenschaft.

BAT Group* erweitert mit dem Einstieg die Investorengemeinschaft der Sanity

Group, zu der u. a. Redalpine, Casa Verde Capital, HV Capital, Calyx, TQ

Ventures, Atlantic Food Labs, Cherry Ventures, SevenVentures, Bitburger

Ventures, GMPVC, Navy Capital, SOJE Capital sowie prominente Business Angels wie

Musikproduzent Will.i.am, TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Fußballprofi Mario

Götze, die Ex-Profis Dennis Aogo und André Schürrle und Model Stefanie Giesinger

gehören.

Über die Sanity Group

Die Berliner Sanity Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von

Menschen durch den sinnvollen Einsatz von Cannabinoiden und die Nutzung des

Endocannabinoidsystems zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Arzneimittel und

Consumer Goods auf Cannabinoidbasis. Parallel arbeitet und forscht die Sanity

Group zudem an neuen Medizinprodukten, innovativen Dosierungsformen sowie

technologischen Produkten und Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der

Infrastruktur. Zur Sanity Group, die 2018 von Finn Age Hänsel und Fabian Friede

in Berlin gegründet wurde, gehören u. a. Vayamed (http://www.vayamed.com) und

AVAAY Medical (Medizinalcannabis), Endosane Pharmaceuticals

(http://www.endosane.com) (Fertigarzneimittel), Belfry Medical

(http://www.belfrymedical.de) (medizinische Produkte), VAAY

(http://www.vaay.com) (Wellbeing) und This Place (http://www.this.place)

(funktionale Naturkosmetik). Bei Frankfurt am Main betreibt die Sanity Group

zudem eine Produktionsanlage für Cannabisextrakte. Mehr Informationen unter

https://sanitygroup.com/presse .

*Die Investition wurde von BT DE Investments Inc., einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft von BAT, getätigt. Weitere Informationen über BAT unter

BAT.com.

