 OTS: Simon-Kucher & Partners / Wertpapiergeschäft: Neu- und Jungaktionäre ...

Wertpapiergeschäft: Neu- und Jungaktionäre fordern Regionalbanken heraus Warum Regionalbanken trotz positiver Entwicklungen dringend handeln und gerade jetzt ihre Marktbearbeitung überdenken müssen - ein Kommentar von Steffen Ulitzka und Steven Kiefer, von der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners, zu neuen Trends und Zielgruppen auf dem Aktienmarkt:

Köln/Frankfurt Unter der Überschrift "Deutschland kann Aktie!" hat das Deutsche Aktieninstitut

am 17. Januar 2023 seine alljährliche Aktionärsstudie veröffentlicht. Die Studie

zeigt, dass die Rahmenbedingungen für einen Ausbau des Wertpapiergeschäftes,

dessen Erträge insbesondere Regionalbanken wesentlich durch die Niedrigzinsphase

der vergangenen Jahre getragen haben, weiterhin vielversprechend sind. Die

Aktionäre sind mit 12,9 Millionen auf dem Höchststand in Deutschland. Dabei

setzen 77 Prozent der Deutschen bei Aktieninvestments ausschließlich auf aktiv

verwaltete Aktienfonds. Trotz hoher Popularität sind Investments in ETFs weiter

in der Minderheit. Was zunächst begünstigend für weiteres Wachstum im

Wertpapiergeschäft für Regionalinstitute klingt, offenbart bei näherer

Betrachtung erhebliches Handlungspotenzial.

Der Anstieg der Aktionärszahlen lässt sich einzig auf einen überproportional

starken Anstieg der Neuaktionäre in der Altersgruppe 14 bis 29 Jahre (Anstieg um

40 Prozent) und 30 bis 39 Jahre (Anstieg um 19 Prozent) zurückführen, wogegen in

der Kundengruppe ab 60 Jahren die Aktionärszahl mit 300.000 rückläufig ist.

Regionalbanken dürften von derartigen Entwicklungen nur wenig profitieren. Die

Studie zeigt, dass gerade Neu- und Jungaktionäre deutlich informierter in den

Kapitalmarkt starten als Vergleichsgruppen früherer Generationen.

Dementsprechend stellen diese Kundengruppen neue Anforderungen an das Produkt-

und insbesondere das Preisangebot potenzieller Anbieter. So ist es kein Zufall,

dass sich auf diese Zielgruppen spezialisierte Anbieter über ein enorm breites

Produktangebot (insbesondere für die monatliche Besparung) und transparente

Preismodelle positionieren. Diese einfach zu kopieren ist für die meisten

Regionalbanken jedoch keine Alternative. Anders als neue Anbieter müssen diese

immer auch mögliche Ertragskannibalisierungen im Bestand berücksichtigen und

daher eigene Konzepte entwickeln. Wichtig sind dabei klar

leistungsdifferenzierte Angebote, die verschiedene Anlegertypen

(Selbstentscheider, Beratungsaffine, Delegierer) gezielt ansprechen. Auch neue

Preismetriken in Form von Pauschalpreismodellen können dabei intelligent genutzt

werden, um Leistung zu kommunizieren, das Angebot zu erweitern und

Kannibalisierung zu kompensieren.

Ebenso relevant für die Marktbearbeitung von Regionalbanken ist das Ergebnis,

dass erstmalig mehr junge Frauen als junge Männer (Altersgruppe < 30 Jahre) in

den Aktienmarkt eingestiegen sind. Dies ist bemerkenswert, da derzeit rund

viermal so viele Männer als Frauen in Aktien investieren. Entsprechend dieser

Verteilung dürften auch Regionalbanken etwa viermal so viel Erfahrung in der

Beratung von Männern als in der Beratung von Frauen gesammelt haben. Diese

Erkenntnis ist äußerst wichtig, da in der Behavioral Finance Forschung

regelmäßig große Unterschiede im Anlageverhalten zwischen Männern und Frauen

festgestellt werden konnten. Frauen sind gemessen an theoretischen Überlegungen

die deutlich besseren Anleger und dennoch wesentlich beratungsaffiner. Erste

Anbieter im Markt haben daher junge Frauen als eigene Zielgruppe erkannt und

adressieren diese mit speziellen Produkten und Beratungsangeboten.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden

in 30 Ländern weltweit. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen

unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer

Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu

Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb.

Mit 37 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit

führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

Pressekontakt:

Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung:

Julia Griep (Senior Communications & Marketing Manager)

Tel: +49 221 36794 486

E-Mail: [email protected]

simon-kucher.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/5430590

OTS: Simon-Kucher & Partners