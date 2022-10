 OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / SKODA AUTO erzielt in herausforderndem ...

SKODA AUTO erzielt in herausforderndem Umfeld solides Q3-Ergebnis und stabile Umsatzrendite (FOTO) > Wesentliche Finanzkennzahlen von Januar bis September 2022 auf stabilem Niveau

stabile Umsatzrendite > 856 Mio. Euro Operatives Ergebnis (-4,9 % ggü. Vorjahr), 5,6 Prozent

Umsatzrendite (2021: 6,8 %)

> SKODA AUTO liefert weltweit 544.500 Fahrzeuge an Kunden aus (-22,3 %)

> Quartalsergebnis belastet durch Ukraine-Krieg, Energiepreise und

Lieferengpässe

> Dynamisches Wachstum in Indien (+186,9 %): Auslieferungen übertreffen in

ersten neun Monaten bereits Gesamtjahr 2021

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

> Ausblick: SKODA AUTO führt Kosten- und Effizienzprogramm konsequent fort und

rechnet mit deutlich positivem Operativen Ergebnis im weiteren Jahresverlauf

SKODA AUTO hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 trotz des

herausfordernden Marktumfelds eine stabile Umsatzrendite von 5,6 Prozent und ein

Operatives Ergebnis von 856 Millionen Euro (-4,9 % gegenüber Vorjahr) erzielt.

Dies belegt, dass die Maßnahmen des konsequent weitergeführten

Effizienzprogramms greifen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und stark

steigender Auslieferungen auf dem wichtigen Wachstumsmarkt Indien (+186,9 %)

rechnet SKODA AUTO auch für das Gesamtjahr mit einem positiven Operativen

Ergebnis. Die Auslieferungen lagen von Januar bis September bei insgesamt

544.500 Fahrzeugen. Ursache für den Rückgang um 22,3 Prozent gegenüber Vorjahr

ist die weiterhin angespannte Versorgungssituation aufgrund der globalen

Ereignisse. Durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die erheblich

gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, den anhaltenden Halbleitermangel und

instabile Lieferketten ist das Quartalsergebnis auch beim tschechischen

Automobilhersteller stark belastet.

Christian Schenk, SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, sagt: "Trotz der

aktuellen wirtschaftlichen Belastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine,

steigender Rohstoff- und Energiepreise sowie fragiler Lieferketten ist es uns

gelungen, eine stabile Umsatzrendite von 5,6 Prozent zu erzielen. Basis dafür

waren unser umfassendes NEXT LEVEL EFFICIENCY+ Programm und unverändert hohe

Kostendisziplin. Das verdeutlicht: SKODA steht finanziell auf einem soliden

Fundament. Für den weiteren Jahresverlauf streben wir ein deutlich positives

Operatives Ergebnis an."

Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "Die

Nachfrage nach SKODA Fahrzeugen ist weiterhin hoch. Wir setzen jetzt alles

daran, den unverändert hohen Auftragsbestand weiter abzuarbeiten. Außerdem

wollen wir die zuletzt sehr erfolgreiche Entwicklung auf dem indischen Markt

vorantreiben: Bereits jetzt übertreffen unsere Auslieferungen in Indien das

Ergebnis des Vorjahres. Daran wollen wir anknüpfen und auf diesem wichtigen

Wachstumsmarkt weiter Fahrt aufnehmen."

Stabiles Operatives Ergebnis, Umsatzrendite nur leicht unter Vorjahr

Der Umsatz der SKODA AUTO Group(1) lag in den ersten drei Quartalen des Jahres

bei 15,2 Milliarden Euro, das entspricht einem Anstieg von 13,9 Prozent

gegenüber Vorjahr. Aufgrund der Konsolidierung der Volkswagen Group Rus unter

der SKODA AUTO a.s. seit Jahresbeginn lassen sich die Kennzahlen allerdings

nicht mit denen des Vorjahreszeitraums vergleichen. Die Konsolidierung der

Volkswagen Group Rus bedeutete gleichzeitig eine besondere Herausforderung für

SKODA AUTO mit einem negativen Effekt auf das Operative Ergebnis im mittleren

dreistelligen Millionenbereich. Dennoch gelang es, die Umsatzrendite mit 5,6

Prozent (2021: 6,8 %) ebenso auf solidem Niveau zu halten wie das Operative

Ergebnis mit 856 Millionen Euro (-4,9 % gegenüber Vorjahr). Um das Operative

Ergebnis für das Gesamtjahr weiter zu stabilisieren und das Ertragspotenzial zu

maximieren, optimiert das Unternehmen neben Material- auch Produktions- und

Fixkosten. Gleichzeitig rechnet der Automobilhersteller aufgrund der bestehenden

Engpässe bei der Teileversorgung weiterhin mit Einschränkungen in der Fertigung.

SKODA AUTO Group(1) - Kennzahlen im Quartalsvergleich, Januar bis September

2021/2022(2):

2022 2021 Änderung

in %

Auslieferungen an Kunden Fzg. 544.500 700.700 -22,3

Auslieferungen an Kunden,

ohne China Fzg. 508.300 648.000 -21,6

Produktion(3) Fzg. 647.200 578.200 +11,90

Absatz(4) Fzg. 645.500 596.100 +8,30

Umsatz Mio. EUR 15.181 13.329 +13,90

Operatives Ergebnis Mio. EUR 856 900 -4,90

Umsatzrendite

(Return on Sales) % 5,60 % 6,80 %

Sachinvestitionen Mio. EUR 605 337 +79,50

Netto Cash Flow Mio. EUR 830 321 +158,60

(1) SKODA AUTO Group umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovensko s.r.o., SKODA

AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. und OOO

Volkswagen Group Rus.

(2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet.

(3) Umfasst Produktion in SKODA AUTO Group, ohne Produktionen in den

Partnermontagewerken in China, der Slowakei und Deutschland, aber einschließlich

sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW und AUDI; Fahrzeugproduktion ohne

Teil-/Komplettbausätze.

(4) Umfasst Absatz von SKODA AUTO Group an Vertriebsgesellschaften,

einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, AUDI, PORSCHE und

LAMBORGHINI; Fahrzeugabsatz ohne Teil-/Komplettbausätze.

Weltweite Auslieferungen in den ersten drei Jahresquartalen nach Marktregionen:

Marktregion: Auslieferungen von Januar bis September 2022 (Auslieferungen Q1 -

Q3 2021 / Veränderung in %)

Westeuropa: 281.100 Fahrzeuge (326.400 Fahrzeuge; -13,9 %)

Deutschland (weltgrößter Einzelmarkt ): 100.700 Fahrzeuge (104.600 Fahrzeuge;

-3,8 %)

Zentraleuropa: 106.300 Fahrzeuge (132.600 Fahrzeuge; -19,9 %)

Tschechien (Heimatmarkt): 51.200 Fahrzeuge (63.000 Fahrzeuge; -18,7 %)

Osteuropa ohne Russland: 23.300 Fahrzeuge (29.500 Fahrzeuge; -20,9 %)

Russland: 16.600 Fahrzeuge (72.600 Fahrzeuge; -77,2 %)

China: 36.300 Fahrzeuge (52.700 Fahrzeuge; -31,2 %)

Indien: 38.300 Fahrzeuge (13.300 Fahrzeuge; +186,9 %)

Gesamt (weltweit): 544.500 Fahrzeuge (700.700 Fahrzeuge; -22,3 %)

Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden in den ersten drei Quartalen 2022

(in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahr):

SKODA OCTAVIA (106.800; -33,0 %)

SKODA KAMIQ (73.100; -26,2 %)

SKODA KODIAQ (71.300; -13,6 %)

SKODA FABIA (69.800; -15,0 %)

SKODA KAROQ (61.400; -36,5 %)

SKODA SUPERB (45.200; -12,1 %)

SKODA ENYAQ iV (36.900; +30,7 %)

SKODA SCALA (29.700; -25,3 %)

SKODA KUSHAQ (19.500; +286,8 %)

SKODA SLAVIA (15.400; -)

SKODA RAPID (15.300; -70,8 %)

Pressekontakt:

Christof Birringer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 6150 133 120

E-Mail: mailto:[email protected]

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5358122

OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH