 OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Skoda Auto produziert im Jahr 2022 ...

Skoda Auto produziert im Jahr 2022 weltweit fast 780.000 Fahrzeuge (FOTO) > Tschechischer Automobilhersteller erreicht die Marke von fast 780.000 produzierten Fahrzeugen trotz großer Herausforderungen

Mladá Boleslav > Anlauf der Produktion von MEB-Batteriesystemen im Skoda Auto Werk Mladá

Boleslav im Mai 2022

> Unternehmen steht kurz vor dem Eintritt in den vietnamesischen Markt; 2024

beginnt dort die Montage von CKD-Kits für die Modelle Skoda Kushaq und Slavia

Trotz verschiedener globaler Krisen hat Skoda Auto im Jahr 2022 an seinen

Produktionsstandorten weltweit rund 780.000 Fahrzeuge gefertigt, davon fast

56.000 in seinen indischen Werken. Weiterhin produzierte der Automobilhersteller

neben Karosserien zahlreiche Komponenten wie MEB-Batteriesysteme, Motoren,

Achsen, Getriebe oder Hochspannungs-Traktionsbatterien, die auch in Fahrzeugen

anderer Konzernmarken zum Einsatz kommen.

Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Dank

des hohen Einsatzes unseres starken Teams haben wir in unseren

Produktionsstätten weltweit rund 780.000 Skoda Fahrzeuge produziert - trotz der

aktuell besonders herausfordernden Ausgangsbedingungen. Diese Leistung belegt

eindrucksvoll: Unser Team hat hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität

bewiesen, dafür verdient es große Anerkennung. 2023 treiben wir die

Elektrifizierung weiter voran und haben ein klar definiertes Ziel: Bis 2030

fertigen wir an allen unseren drei tschechischen Standorten E-Komponenten oder

E-Fahrzeuge."

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In Mladá Boleslav rollten im Jahr 2022 rund 415.000 Fahrzeuge vom Band

In seinem Hauptwerk in Mladá Boleslav produzierte Skoda Auto im Jahr 2022

insgesamt rund 415.000 Fahrzeuge der Modellreihen Fabia, Scala, Octavia, Octavia

iV, Kamiq, Enyaq iV und Enyaq Coupé iV. Die Modelle der erfolgreichen

vollelektrischen Enyaq-iV-Familie basieren auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten

(MEB) aus dem Volkswagen Konzern.

Seit Mai 2022 entstehen in Mladá Boleslav auch Batteriesysteme für die

MEB-Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns

(https://www.skoda-media.de/press/detail/3952/) . Die Investitionen in die neu

errichtete Fertigungslinie belaufen sich auf rund 130 Mio. Euro. Neben Modellen

von Skoda kommen die Batteriesysteme auch in Fahrzeugen von Volkswagen, Audi und

SEAT zum Einsatz. Skoda Auto plant, im Jahr 2023 eine weitere Produktionslinie

in Betrieb zu nehmen und die Gesamtkapazität damit um mehr als 340 Prozent auf

1.500 Batteriesysteme pro Tag zu steigern.

Zusätzlich fertigte der Automobilhersteller in seinem Stammwerk 366.000 Motoren,

1.390.000 Achsen sowie 356.000 Getriebe der Typen MQ100 sowie MQ200. Dabei

erreichte Skoda Auto die Marke von vier Millionen produzierten EA211-Motoren

sowie von 15 Millionen Getrieben der aktuellen Generation über alle

Getriebetypen hinweg.

Am Standort Kvasiny rollten insgesamt 221.000 Einheiten der Modellreihen Superb,

Superb Combi und Superb iV sowie der SUV-Modelle Kodiaq und Karoq vom Band.

Im Komponentenwerk Vrchlabí entstanden 538.000 Einheiten des

Direktschaltgetriebes DQ200. Bereits im Februar 2022 wurde am Standort das

viermillionste Getriebe (https://www.skoda-media.de/press/detail/3905/) dieses

Typs produziert. Es wird in Modellen des tschechischen Automobilherstellers

sowie in Fahrzeugen anderer Konzernmarken verbaut. Seit Ende 2020 ist das

hochmoderne Werk die weltweit erste CO2-neutrale Skoda Auto Produktionsstätte.

Der Automobilhersteller setzt hier konsequent auf wegweisende Technologien aus

dem Bereich der Industrie 4.0

Weitere Produktionsstätten in Europa

In seinem Werk in der slowakischen Hauptstadt Bratislava fertige Skoda Auto im

Jahr 2022 rund 16.000 Einheiten des Skoda Karoq.

Nutzung des bestehenden Potenzials in Asien

2022 produzierte Skoda Auto rund 42.000 Fahrzeuge in den chinesischen Werken in

Changsha (Skoda Kodiaq und Kodiaq GT), Nanjing (Skoda Kamiq, Kamiq GT und

Superb), Ningbo (Skoda Octavia, Octavia Pro und Karoq) und Yizheng (Skoda

Rapid).

In seinen indischen Werken in Pune (Skoda Kushaq und Slavia) und Aurangabad

(Skoda Octavia, Kodiaq und Superb) produzierte der Automobilhersteller fast

56.000 Fahrzeuge. Das Werk in Aurangabad nutzt ausschließlich grüne Energie und

wird bereits ab 2025 CO2-neutral sein.

Nach dem SUV Kushaq ist der Slavia bereits das zweite Modell, das Skoda im

Rahmen des Projekts INDIA 2.0 speziell für die Bedürfnisse seiner Kunden auf dem

Subkontinent entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Kushaq und

Slavia basieren auf der Plattform MQB-A0-IN für den indischen Markt. Ab 2024

wird Skoda Auto beide Modellreihen im CKD-Format nach Vietnam exportieren, wo

sie auf der Fertigungslinie der neu gebauten CKD-Montageanlage fertiggestellt

werden. Damit unterstreicht der Automobilhersteller die strategische Bedeutung

Indiens für seine weitere Entwicklung in Asien und damit für seine weitere

Internationalisierungsstrategie.

Im Februar 2022 hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion und den

Import nach Russland vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine

bis auf weiteres einzustellen. Diese Entscheidung betrifft die beiden russischen

Werke in Nischni Nowgorod und Kaluga .

Produktion von Skoda Auto im Jahr 2022 (gerundet)

Fahrzeuge: 780.000

Motoren: 366.000

Achsen: 1.390.000

Hochspannungs-Traktionsbatterien: 206.000

Getriebe: 894.000

DQ200: 538.000

MQ200, MQ100: 356.000

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: mailto:[email protected]

Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5424624

OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH