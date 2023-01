 OTS: sonntag corporate finance / Strategische Weichenstellung für die ...

Strategische Weichenstellung für die Zukunft: Nachfolgekontor berät Gesellschafter der bgm baugrundberatung GmbH beim Unternehmensverkauf an VINCI Energies (FOTO) Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine deutschlandweit führende M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf mittelständische Nachfolgen, begleitet die auf Boden- und Baugrunduntersuchung spezialisierte bgm baugrundberatung GmbH ("bgm") beim erfolgreichen Unternehmensverkauf an VINCI Energies. bgm wird fortan unter dem Deckmantel von Omexom - der Marke von VINCI Energies für Energie-Infrastrukturen - agieren .

an VINCI Energies Die 2008 von Mathias Müssig gegründete bgm ist spezialisiert auf die

Durchführung von Boden- und Baugrunduntersuchungen. Das Unternehmen bietet

Beratungsleistungen in den Sparten Ingenieurgeologie, Altlastenuntersuchung,

Geothermie, Beweissicherung sowie Kontrollprüfungen im Bereich Erdbau und

Verdichtungskontrollen im Asphalteinbau an.

"Mit der hinzugewonnenen Expertise von bgm erweitern wir im Freileitungsbau

unser Portfolio für Baugrunduntersuchungen an Maststandorten. Firmen in diesem

Marktsegment sind rar und wir freuen uns, damit unseren Kunden eine breite

Palette an Planungsleistungen anbieten zu können", so Dr. Jochen Röhm, Omexom

Divisionsleiter, in dessen Bereich das Unternehmen integriert wird. "Wir heißen

das Team der bgm als neues Mitglied in unserer Omexom-Familie herzlich

willkommen und wünschen allen Kolleg:innen einen erfolgreichen Start".

"Wir sind überzeugt, dass wir mit VINCI Energies einen Käufer gefunden haben,

der unserem Unternehmen den richtigen Rahmen für das stetige Wachstum und die

künftige Weiterentwicklung bietet. Wir freuen uns, Teil von VINCI Energies zu

werden. So profitieren wir einerseits von einem Netzwerk aus Spezialisten und

teilen und stärken andererseits unsere eigenen Kompetenzen", so Mathias Müssig,

der als Leiter der neuen Business Unit mit Jörn Martini in der Geschäftsführung

verbleibt.

"Die gesamte Bau- wie auch die Energiebranche steht vor einem Umbruch bzw.

erfährt diesen bereits in weiten Teilen. Mit VINCI Energies hat die bgm künftig

einen starken strategischen Partner an der Seite, der sicherlich zur

Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen wird. Wir sind gespannt auf die

Entwicklung des Unternehmens und wünschen allen Beteiligten einen erfolgreichen

Start in das neue Jahr 2023.", resümiert Sebastian Wissig, Projektleiter bei

Nachfolgekontor. "Aufgrund der gemeinsamen strategischen Ziele von bgm und VINCI

Energies war der Prozess von Beginn an beiderseits sehr konstruktiv, sodass wir,

in enger Abstimmung mit allen Parteien, eine gute und zukunftsgerichtete Lösung

ausarbeiten und die Transaktion erfolgreich abschließen konnten." ergänzt

Philipp Panther, Projektmitarbeiter bei Nachfolgekontor und Teil des Teams um

Sebastian Wissig.

Über Omexom

Omexom ist die Marke von VINCI Energies für Energie-Infrastrukturen. Omexom

unterstützt seine Kunden bei allen Aufgaben rund um die Umsetzung der

Energiewende. Ziel von Omexom ist es, gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für

eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung zu schaffen. Das Angebot

deckt die gesamte Leistungspalette für Energieinfrastrukturen ab: Vom

Engineering bis zur Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturen für

Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und das bis zum Stromzähler des

Endverbrauchers einschließlich aller energienahen Dienstleistungen für Gemeinden

und Kommunen. In Deutschland ist Omexom flächendeckend für Netzbetreiber,

Stadtwerke, kommunale Energieversorger, Handel und Industrie sowie für die

Deutsche Bahn tätig.

2021: 3,7 Milliarden Euro Umsatz, davon 675 Millionen Euro in Deutschland //

23.500 Mitarbeitende, davon 3.800 in Deutschland // 435 Business-Units, davon 75

in Deutschland // 37 Länder

https://www.omexom.de

Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch

die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen:

Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter,

technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der

Implementierung von Technologien, die der Gesellschaft Nutzen bringen und die

Umwelt schonen - von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur

Instandhaltung. Mit unseren 1.800 regional verankerten, agilen und innovativen

Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die

Infrastrukturen und Prozesse unserer Kunden eingebunden und sorgen jeden Tag für

mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

2021: 15,1 Milliarden Euros Umsatz // 85.700 Mitarbeitende // 1.800 Business

Units // 57 Länder

https://www.vinci-energies.com

Über Nachfolgekontor und sonntag corporate finance

Die Nachfolgekontor GmbH ist im Verbund mit der sonntag corporate finance GmbH

eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp

30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch

den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu

sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem

einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der

die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den

exzellenten Zugang zum Mittelstand haben sich Nachfolgekontor und sonntag

corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler

und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert.

http://www.nachfolgekontor.de http://www.sonntagcf.com

