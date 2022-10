 OTS: Sparda-Bank Hamburg eG / Sparda-Bank Hamburg eG mit starkem ...

Sparda-Bank Hamburg eG mit starkem Baufinanzierungsgeschäft trotz Zinswende Die Baufinanzierungszinsen sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen und haben sich im Vergleich zum Vorjahr in etwa verdreifacht. In der Folge verzeichnet die Sparda-Bank Hamburg eG eine Rekordnachfrage nach Immobilienfinanzierungen. "Viele Kundinnen und Kunden erwarten weiter steigende Zinsen und sichern sich das jetzige Zinsniveau für ihre Finanzierungsvorhaben", erläutert Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg, die aktuelle Entwicklung. So lagen die Neu-Kreditzusagen der Sparda-Bank Hamburg im ersten Halbjahr 2022 bei 308 Millionen Euro, was einer Steigerung von 36 % zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auch in der zweiten Jahreshälfte setzt sich der Wachstumskurs fort: Per Ende September lagen die Neu-Kreditzusagen für das Jahr 2022 bei rund 407 Millionen Euro.

Hamburg "Als Genossenschaftsbank begleiten wir auch in dem aktuell dynamischen

Zinsumfeld unsere Mitglieder verlässlich auf dem Weg in die eigenen vier Wände.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei die persönliche Beratung durch unsere

Finanzierungsexpertinnen und -experten. Es ist heute wichtiger denn je, die

Immobilienfinanzierung auf ein solides Fundament zu stellen und hierbei die

individuelle Situation der Kreditnehmer wie auch der konkreten Immobilie zu

berücksichtigen", so Liesegang. Wachstum bei Finanzierungen von Wohnungsgenossenschaften Neben dem Privatkundengeschäft hat sich auch das Neukreditgeschäft bei

Finanzierungsvorhaben von Wohnungsgenossenschaften im ersten Halbjahr 2022 sehr

positiv entwickelt. So erhöhten sich die Kreditzusagen bei

Wohnungsgenossenschaften im Zeitraum der ersten sechs Monate 2022 um 14,5

Millionen Euro auf rund 19 Millionen Euro und liegen damit mehr als dreimal so

hoch wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Verlauf des zweiten Halbjahres

setzt sich der Wachstumstrend fort: Die Neukreditzusagen für

Finanzierungsvorhaben von Wohnungsgenossenschaften lagen per Ende September für

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Eine zunehmende Bedeutung spielen aktuell die Energiestandards der Immobilien.

Nicht zuletzt durch die deutlich gestiegenen Energiepreise beschäftigen sich

viele Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer mit Modernisierungsvorhaben und

investieren in energetische Maßnahmen wie eine neue Heizung, Dämmung oder neue

Fenster. Die Sparda-Bank Hamburg hat im vergangenen Jahr den Sparda Klimakredit

ins Leben gerufen, um ihre Kundinnen und Kunden mit einem vergünstigten

Darlehenszins bei nachhaltigen Finanzierungen zu fördern. Der Klimakredit wurde

2022 vom Deutschen Institut für Service-Qualität als "Finanzprodukt des Jahres"

ausgezeichnet und richtet sich an Immobilienbesitzerinnen und -besitzer mit

Modernisierungsvorhaben. "Nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen bei

Bestandsimmobilien sind zum einen oft die Voraussetzung für die Erfüllung

gesetzlicher Vorgaben. Zum anderen begünstigen sie die Senkung von

Betriebskosten sowie den langfristigen Werterhalt der eigenen Immobilie und

leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz",

erläutert Stephan Liesegang. Im Vergleich zum klassischen Renovierungsdarlehen

der Bank ist der Sparda Klimakredit mit einem Zinsrabatt von 0,5 Prozent

ausgestattet. Im laufenden Jahr hat die Sparda-Bank Hamburg bis Ende September

bereits rund 6,1 Millionen Euro an Klimakrediten vergeben und damit die

nachhaltigen Modernisierungsmaßnahmen ihrer Kundinnen und Kunden gefördert. Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG Mit einer Bilanzsumme von rund 4,2 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund

270.000 Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste

Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet. Als innovatives

Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne digitale

Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und

Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder

vor Ort. Seit 2013 arbeitet die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank

als eines der ersten Unternehmen der Branche klimaneutral und führt ein breites

Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen. 2021 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität

