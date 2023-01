 OTS: SPORTTOTAL AG / SPORTTOTAL erschließt mit KI-gestütztem ...

SPORTTOTAL erschließt mit KI-gestütztem Live-Sport-Streaming und T-Mobile-Technologie den US-Markt Die SPORTTOTAL AG, (ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5), die sich auf automatisiertes Live-Sport-Streaming auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat, wird mit der Technologie von T-Mobile, dem leistungsfähigsten 5-G-Netz in den USA, den US-Markt erschließen. Mittelfristig erwartet SPORTTOTAL operative Erträge im mittleren zweistelligen Millionenbereich. SPORTTOTAL hat dafür die STAIDIUM U.S. Inc. gegründet, die künftig von der Global Sports Platforms (GSP), Dallas/Texas (USA), und den erfahrenen Managern David Cochran und Kevin McLaughlin geführt werden wird. Das Unternehmen baut auf der SPORTTOTAL-Erfahrung aus 35.000 Live-Events in Europa auf. In den USA wird STAIDIUM zunächst mit Eishockey starten und dann in einer Vielzahl von Stadien für Basketball, Volleyball, Fußball, Baseball und Football installiert werden, um Nachwuchs- und Profiligen zu medialisieren und mit auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittenen Abonnement-Modellen zu monetarisieren. STAIDIUM wird außerdem Highlight-Clips von jedem Spiel und jedem Spieler erstellen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschnitten werden, sowie Echtzeit-Statistiken, Analysen und Spielerprofile bereitstellen, die es Athleten, Trainern und Scouts ermöglichen, individuelle Leistungen einfach zu verfolgen und zu messen.

Köln Vollautomatisierte Kameras und KI erstellen Streaming-Videos in Echtzeit

Die Plattform ST AI DIUM wird die von SPORTTOTAL selbst entwickelten und

vollautomatisierten Kameras an Sportstätten in den ganzen USA einsetzen und

dabei die von SPORTTOTAL entwickelte Software mit künstlicher Intelligenz (KI)

nutzen. Mithilfe von KI sind die Kameras von SPORTTOTAL in der Lage, das

Spielgeschehen vollautomatisch zu verfolgen, das Video in Echtzeit zu erstellen,

zu analysieren sowie Grafiken und statistische Informationen einzublenden.

US-weite Partnerschaft mit dem 5-G-Netz von T-Mobile U.S.

Um sicherzustellen, dass ST AI DIUM von Eishallen, Sporthallen und Spielfeldern

im ganzen Land übertragen kann, wird das Unternehmen das 5G-Netz von T-Mobile

nutzen - das größte, schnellste und zuverlässigste 5G-Netz in den USA. Mit der

5G-Technologie von T-Mobile wird ST AI DIUM in der Lage sein, einen qualitativ

hochwertigen Live-Stream von fast allen Veranstaltungsorten zu liefern, an denen

sich die Kameras befinden. Damit setzt das Unternehmen auf die gleiche

Technologie wie in Deutschland, wo SPORTTOTAL mit der Deutschen Telekom ein

flächendeckendes Streaming-Angebot aufgebaut hat. Darüber hinaus ist die

SPORTTOTAL AG mit ihrem von der Deutschen Telekom betriebenen Mediahouse

"FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die

FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV übertragen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Erfahrung aus 35.000 Live-Events

Mit ST AI DIUM werden Fans, Familien, Freunde, Trainer und Scouts in der Lage

sein, professionell aufbereitete Sportübertragungen aus den ganzen USA live oder

auf Abruf zu sehen. ST AI DIUM plant den Einsatz von Kameras in US-Sportstätten

auf allen Ebenen - von der Jugend bis zu den Profis. ST AI DIUM wird auf dem

Wachstum aufbauen, das SPORTTOTAL in Europa verzeichnet hat. Dort hat SPORTTOTAL

inzwischen mehr als 35.000 Live-Events gestreamt und hält die Übertragungsrechte

für mehr als 200 Wettbewerbe.

STAIDIUM startet bereits im Frühjahr mit eigener App

ST AI DIUM wird noch in diesem Frühjahr als eigenständige App für iOS, Android

und die meisten Smart-TVs verfügbar sein. Kunden können zwischen

Saisonabonnements oder Pay-per-View-Optionen wählen - mit

Analyse-Zusatzfunktionen für Trainer, Scouts und einzelne Spieler. Die

Preisgestaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Peter Lauterbach, Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG: "Die Expertise von

David Cochran und Kevin McLaughlin erleichtert uns den Einstieg in den hart

umkämpften US-Markt erheblich. In Kombination mit unseren Partnern von der

Deutschen Telekom und dem 5G-Netz von T-Mobile U.S. wird STAIDIUM den Sportfans,

Scouts und Trainern in den USA ein völlig neues Streaming-Erlebnis bieten."

David Cochran, Managing Director, STAIDIUM/GSP: "Ich freue mich sehr darauf, mit

dem Team das Live-Streaming-Geschäft von ST AI DIUM in den USA aufzubauen. Wir

haben uns nach einer intensiven Marktforschung für die vollautomatische Kamera

von SPORTTOTAL als das beste Produkt für das Live-Streaming von Sportereignissen

auf dem Markt entschieden. Zunächst werden wir das Produkt im Eishockeymarkt

einführen. Weitere Sportarten sollen in Kürze folgen. Das Potenzial für die

Entwicklung einer Streaming-Plattform für Live-Sportveranstaltungen ist auch in

den USA immens."

Kevin McLaughlin, Chief Development Officer, STAIDIUM/GSP: "Mit der Technologie

von SPORTTOTAL werden Athleten, Trainer, Vereine, Ligen, Einrichtungen, Fans und

Eltern nun über modernste Technologie verfügen. SPORTTOTAL mit seiner über

40-jährigen internationalen Erfahrung, seinen branchenführenden Kameras und

seiner einzigartig ausgefeilten integrierten KI-Technologie sowie T-Mobile mit

dem größten 5G-Netz des Landes machen ST AI DIUM zur modernsten und

innovativsten Sport-Streaming- und Lösungsplattform, die derzeit verfügbar ist."

Lloyd Ney, Eigentümer, Ice Zone (St. Louis, Missouri): "ST AI DIUM hat eine

Plattform geschaffen, die Zuschauern, Athleten und Trainern ein erstklassiges

Erlebnis bieten wird. Durch den Einsatz von KI der nächsten Generation und

integrierter 5G-Netzwerktechnologie wird ST AI DIUM das Sportstreaming auf dem

nordamerikanischen Markt verändern. Ice Zone wird mit dem ST AI DIUM-Team in

einem Pilot-Projekt zusammenarbeiten, um das beste Streaming-Erlebnis für die

Kunden zu schaffen."

Über SPORTTOTAL AG/STAIDIUM INC:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Hauptsitz in Köln ist ein

Technologie- und Medienunternehmen auf Wachstumskurs im schnell skalierbaren

Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen im margenstarken internationalen

Projektgeschäft sowie im Live-Event-Geschäft. Das 1979 gegründete Unternehmen

betreibt mit sporttotal.tv ein stark wachsendes Portal für Online-Sportvideos

und Live-Streaming. Das Unternehmen stattet Sportvereine mit selbst entwickelter

Kameratechnik aus, die es ermöglicht, Sportveranstaltungen in hoher Qualität und

vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Das Leistungsportfolio der

SPORTTOTAL AG umfasst auch die technische Ausstattung von Rennstrecken und

Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC

TOTAL 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL

AG mit ihrem von der Deutschen Telekom betriebenen Mediahouse "FORTY10" mit

linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die

FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV übertragen.

Über Global Sports Platforms:

Global Sports Platforms mit Sitz in Dallas, Texas, entwickelt

Softwareplattformen für das Sportmanagement und Videoübertragungslösungen, die

sich auf die Entwicklung von Sportlern von der Jugend bis zum Profi

konzentrieren.

Pressekontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

http://www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128542/5409288

OTS: SPORTTOTAL AG