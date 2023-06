 OTS: Staufen AG / Antwort auf Rezession: Vier von fünf Industrieunternehmen ...

Antwort auf Rezession: Vier von fünf Industrieunternehmen setzen beim Thema Kostenkontrolle auf Lean Management Die in Deutschland mittlerweile auch offiziell bestätigte Rezession hat die Umsetzung einer effizienteren Wertschöpfung bei den Industrieunternehmen endgültig zum Top-Thema gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "Zukunft Industrie 2023". Statt gegen den Kostendruck einfach den Rotstift anzusetzen, wollen 80 Prozent der Unternehmen ihre Ziele mit schlanken Prozessen und der Vermeidung von Verschwendung erreichen. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 400 Industrieunternehmen in der DACH-Region befragt.

Köngen Inflation und stark gestiegene Energiekosten setzen die Industrieunternehmen

weiterhin unter Druck. Ein Schlüssel für die Lösung dieser Probleme ist Lean

Management. Davon sind mehr als 90 Prozent der für die Studie befragten Betriebe

überzeugt. "In den Chefetagen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass reines

Cost-Cutting zu kurz gedacht und nicht nachhaltig ist", sagt Christian Sprenger,

Partner bei der Staufen AG. Bereits vier von zehn Unternehmen (44 Prozent)

verfolgen mit schlanken Prozessen auch Wachstumsziele. Nach Ansicht des

Staufen-Partners ist das der richtige Weg: "Im Kern geht es darum, resilienter

zu werden und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dann verlieren Krisen

ihren Schrecken."

Operational Excellence: Noch viel Potenzial in den indirekten Bereichen

Darüber, wie schnell und effizient Unternehmen auf neue Herausforderungen

reagieren und vorausschauende Entscheidungen treffen können, entscheidet der

Lean-Reifegrad. Obwohl mittlerweile mehr als 50 Prozent der Industriebetriebe in

ihrer Wertschöpfung auf Lean Management setzen, gibt es hier nach wie vor große

Unterschiede. Christian Sprenger: "Die Begriffe Lean Management und schlanke

Prozesse werden leider immer noch in erster Linie mit dem Produktionsbereich in

Verbindung gebracht. Dabei haben gerade die indirekten Bereiche das Potenzial,

durch Operational Excellence einen signifikanten Beitrag zur

Ergebnisverbesserung zu leisten."

Bisher folgen nur in knapp jedem fünften Industrieunternehmen auch die

indirekten Bereiche bereits den Lean-Prinzipien. Etwa die Hälfte dieser

Lean-Vorreiter setzt die Lean-Philosophie sogar schon strategisch und

ganzheitlich um. "Eine nachhaltige Verbesserung der Unternehmensperformance wird

nur durch die Verankerung der Lean- und Change-Kompetenz in der gesamten

Organisation erreicht", ergänzt Staufen-Partner Christian Möllers. Die

Kommunikationsfähigkeit moderner Führungskräfte spielt dabei eine entscheidende

Rolle, sagen acht von zehn Unternehmen. Zwei Drittel (66 Prozent) wissen aber

auch: Gerade hier haben die eigenen Führungskräfte noch den größten

Trainingsbedarf.

Über die Studie "Zukunft Industrie 2023"

Für die Studie befragte die Unternehmensberatung Staufen AG insgesamt 401

Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den

Themenfeldern Digitalisierung, effiziente Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und

resiliente Netzwerke. Die Befragung erfolgte im Frühjahr 2023. Die Studie steht

unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit:

http://www.staufen.ag/zukunft-industrie-2023

BestPractice Day am 27./28. Juni 2023: Top-Unternehmen präsentieren die

Wertschöpfungsnetzwerke und Geschäftsmodelle der Zukunft

BMW, GEA, Siemens und Trumpf sind nur einige der zahlreichen Unternehmen, die am

27. Juni in Darmstadt ihr Wissen mit den Teilnehmenden des BestPractice Day 2023

teilen. Ergänzend bieten Workshops am 28. Juni Live-Einblicke zu den

Schwerpunktthemen Digitalisierung, Lean und Green Transformation. Die zentralen

Fragen an beiden Tagen: Was macht Unternehmen nachhaltig wandlungs- und damit

zukunftsfähig? Wie gehen Top-Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen um?

Welche Effekte erzielen sie und was können wir von ihnen lernen? Für

inspirierende Begegnungen auf Augenhöhe bitte hier anmelden:

http://www.best-practice-day.com

Über die Staufen AG - http://www.staufen.ag/

Wertschöpfung. Wertschätzung. Wertsteigerung.

In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und

qualifiziert die Staufen AG seit 1994 Unternehmen und Mitarbeitende weltweit.

Ihren Kunden bietet die Staufen AG eine einzigartige Kombination aus

Fachberatung und Organisationsentwicklung. Nur diese Verzahnung von

Prozess-Exzellenz und Führungs-Exzellenz sichert im Unternehmen dauerhaft eine

nachhaltige Veränderungskultur. Mit passenden Strategien und Methoden setzt die

Staufen AG die richtigen Veränderungen schnell in Gang und erzielt messbare

Erfolge. Das Beratungsunternehmen unterstützt in bedarfsorientierten Rollen -

beratend, coachend und qualifizierend - Führungskräfte und Mitarbeitende dabei,

in ihrem Unternehmen eine leistungsfördernde und wertschätzende

Unternehmenskultur zu etablieren und auf diese Weise die Wertschöpfung zu

steigern. So erhöht die Staufen AG den Wert des Unternehmens. Die internationale

Lean Management-Beratung betreut mit 300 Mitarbeitenden weltweit Kunden in den

Kompetenzfeldern Operational Excellence, Supply Chain Network Management,

Organisationsentwicklung, Leadership Excellence, Digitalisierung und Industrie

4.0. Die Staufen Akademie bietet dazu auch zertifizierte, praxisorientierte und

passgenaue Qualifizierungen an. 2023 wurde die Staufen AG zum zehnten Mal in

Folge als "Bester Unternehmensberater" ausgezeichnet und im Rahmen der

Branchenstudie "Hidden Champions 2022/23" der Wissenschaftlichen Gesellschaft

für Management und Beratung (WGMB) zu Deutschlands bester Lean

Management-Beratung gekürt. Das US-Magazin "Forbes" zählt die Staufen AG zu den

"World's Best Management Consulting Firms 2022".

