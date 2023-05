 OTS: Straubinger Tagblatt / EZB-Leitzinserhöhung nimmt den Bürgen die ...

EZB-Leitzinserhöhung nimmt den Bürgen die Verunsicherung nicht Hätte die EZB den nächsten Zinsschritt ausgesetzt, hätte sie jedoch noch größere Verwerfungen riskiert, weil der Verdacht aufgekommen wäre, mit der Stabilität des Geldsektors sei es nicht so weit her. Also sind die Frankfurter dem Beispiel der US-Kollegen von der Fed gefolgt und haben sich mit einem Zinsschrittchen von 0,25 Prozentpunkten begnügt. Dass das ausreicht, um die noch immer hohe Inflation einzudämmen, ist zweifelhaft.

Straubing Dazu muss nicht zuletzt die Politik einen Beitrag leisten. Doch tut sie eher das

Gegenteil. Während die Gewerkschaften historische Tarifabschlüsse erstreiken,

lässt sich die Ampel einiges einfallen, um die Bürger zusätzlich zu belasten.

(...) Die Bauzinsen steigen weiter, die Preise für Material bleiben hoch, die

"Bauflation" lässt viele Träume vom Eigenheim platzen. Es wird immer

schwieriger, das nötige Eigenkapital für Bau, Erwerb oder energetische Sanierung

einer Immobilie aufzubringen. Auch Wohnungsunternehmen halten sich zurück und

blasen Bauvorhaben ab. Soll der Wohnungsbau nicht zum Erliegen kommen, muss sich

