 OTS: TARGOBANK AG / TARGOBANK weitet Angebote und Services für ...

TARGOBANK weitet Angebote und Services für Geschäftskunden aus (FOTO) Düsseldorf (ots) -

TARGOBANK weitet Angebote und Services für Geschäftskunden aus - In fünf Fokusfilialen in Hamburg, Hannover, Braunschweig, Leipzig und Dresden

konzentrieren sich spezialisierte Berater*innen exklusiv auf

Geschäftskund*innen

- Geschäftskund*innen erhalten Finanzmanagement- und Buchhaltungssoftware zu

vergünstigten Sonderkonditionen

- TARGOBANK erhält Siegel "Bester KMU-Kredit" von Euro am Sonntag

Der TARGOBANK Geschäftskundenbereich will weiter wachsen. Um die Betreuung ihrer

Geschäftskund*innen zu stärken, hat die Bank mit so genannten Fokusfilialen im

Juli ein Pilotprojekt gestartet: In den Ballungsgebieten Hamburg, Hannover,

Braunschweig, Leipzig und Dresden konzentrieren sich zwölf Expertinnen und

Experten ganz auf Kleinunternehmer*innen, Selbstständige, Gründer*innen und

freiberuflich Tätige. Die Berater*innen sind auch außerhalb der regulären

Filialöffnungszeiten erreichbar und fahren auf Wunsch für ein Beratungsgespräch

auch zu ihren Kund*innen.

Der TARGOBANK Geschäftskundenbereich blickt auf ein erfolgreiches erstes

Halbjahr 2022 zurück. "Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben wir dieses Jahr

32 Prozent mehr Business-Konten eröffnet", resümiert Maren Mölleken-Telinde,

Bereichsleiterin Geschäftskunden. "Diesen positiven Trend möchten wir mit den

Fokusfilialen, als nächste Entwicklungsstufe, noch weiter ausbauen." Das

Pilotprojekt zeigt bereits positive Ergebnisse: Die Anzahl der neu

abgeschlossenen Business-Kredite und Business-Konten ist dort deutlich stärker

gestiegen als an anderen vergleichbaren Standorten, an denen alle Mitarbeitenden

sowohl Geschäfts- als auch Privatkund*innen beraten. "Unsere Expertise wird in

den Fokusfilialen gebündelt und schafft so einen klaren Mehrwert für unsere

Geschäftskundinnen und -kunden," berichtet Nicolas Reikat, Filialleiter in der

Hamburg Innenstadt. "Viele unserer Kundinnen und -kunden schätzen bei der

TARGOBANK nicht nur die guten Produkte, sondern auch die kurzen

Entscheidungswege und die Beratung auf Augenhöhe - egal ob persönlich, digital

oder telefonisch."

TARGOBANK überzeugt im Test

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bei welchen Banken kleine und mittlere Unternehmen (KMU) günstig, unkompliziert

und flexibel Geld leihen können, haben Euro am Sonntag und das Deutsche

Kundeninstitut (DKI) kürzlich in einem Test ermittelt. Insgesamt am besten

abgeschnitten hat dabei der Business-Kredit der TARGOBANK, da das Institut es in

allen vier Unterkategorien (Angebot, Konditionen, Preis-Leistungs-Verhältnis und

Kundenservice) weit nach oben schaffte.

Seit dem Start im Jahr 2018 ist die Nachfrage im Geschäftskundenbereich der

TARGOBANK stetig gestiegen. Das Angebot wurde auf weitere Gesellschaftsformen

wie Personen- und eigentümergeführte Kapitalgesellschaften ausgeweitet und

kontinuierlich ausgebaut. Es umfasst verschiedene Business-Konten und

Business-Kreditkarten, ein Tagesgeld-Konto sowie ein Business-Kredit zur freien

geschäftlichen Verwendung. Den Business-Kredit können Selbstständige und

Unternehmer unbürokratisch mit nur wenigen Unterlagen beantragen, eine

Kreditentscheidung fällt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Erweitertes Angebot über Kooperationen

Das eigene Produktangebot für ihre Geschäftskund*innen rundet die TARGOBANK über

verschiedene Kooperationen ab. So gehört unter anderem Payone mit seiner

stationären Payment-Lösung am Point of Sale zu den Partnern der TARGOBANK. Neu

hinzugekommen ist im Juli 2022 eine Kooperation mit Allianz Trade für

Bürgschaften und Kautionsversicherungen.

Für Kleinunternehmer*innen mit TARGOBANK Geschäftskonto hat die Bank die

Finanzmanagement- und Buchhaltungssoftware der Anbieter FastBill und Lexware für

das erste Jahr zu reduzierten Kosten im Angebot. Auch die marktführende Software

für bankübergreifendes Finanzmanagement von StarMoney erhalten TARGOBANK

Kund*innen zu vergünstigten Konditionen.

Weitere Informationen zum neuen Angebot für Geschäftskunden gibt es online

unter: https://www.targobank.de/geschaeftskunden/index.html

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen

Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit &

Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz &

Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell:

So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die

Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie

Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich

Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft

gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand

sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und

Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen

Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und

Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf

einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer

langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein,

betreibt die TARGOBANK 335 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist

online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank

kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und

exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie über

7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000

Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring),

Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate &

Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel

Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die

TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.

Weiterführende Informationen: http://www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel Alliance

Fédérale mit fast 4.500 Filialen, die mehr als 29 Millionen Kund*innen betreuen,

eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, freiberuflich Tätigen vor

Ort und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot an

Dienstleistungen bietet.

Als eine der stärksten europäischen Banken belief sich ihr Eigenkapital zum 31.

Dezember 2021 auf 53,2 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est

Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc

(Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes),

Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen

(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane

(Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). Zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale

gehören auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du

Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC,

Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis,

Beobank, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque

Transatlantique und Homiris.

Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr

Pressekontakt:

TARGOBANK AG

Unternehmenskommunikation

Tel.: 0211 8984 1300

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78980/5347112

OTS: TARGOBANK AG