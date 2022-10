 OTS: TARGOBANK AG / TARGOBANK weitet Firmenkundengeschäft aus / Aus BECM ...

TARGOBANK weitet Firmenkundengeschäft aus / Aus BECM Deutschland wird TARGOBANK Corporate & Institutional Banking (FOTO) Düsseldorf / Frankfurt (ots) -

TARGOBANK Corporate & Institutional Banking - Crédit Mutuel Alliance Fédérale stärkt Position im zweiten Heimatmarkt

Deutschland

- Erweiterung der Firmenkundenaktivitäten und der Zielgruppen der TARGOBANK

- Gewohnte Ansprechpartner der Kunden bleiben erhalten

Die TARGOBANK mit Hauptsitz in Düsseldorf weitet ihr Firmenkundengeschäft

deutlich aus: Mit der heute erfolgten Eintragung in das Handelsregister wurde

die deutsche Niederlassung der Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS, die BECM

Deutschland, in die TARGOBANK AG integriert. Die BECM Deutschland mit Sitz in

Frankfurt gehört wie die TARGOBANK zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale und ist

jetzt Teil der TARGOBANK Gruppe. Sie agiert ab sofort unter der neuen Dachmarke

TARGOBANK Corporate & Institutional Banking, kurz TARGOBANK CIB.

"Dies ist ein weiterer Schritt unserer Muttergesellschaft Crédit Mutuel Alliance

Fédérale, die Position der Gruppe in ihrem zweiten Heimatmarkt Deutschland zu

stärken, und darauf können wir stolz sein", sagt Isabelle Chevelard, Vorsitzende

des Vorstands der TARGOBANK. "Durch den Zusammenschluss können wir dazu

beitragen, den Anteil der Gruppe am Firmenkundengeschäft in Deutschland zu

festigen und weiter auszubauen."

Breites Spektrum an Finanzdienstleistungen für Unternehmen

BECM Deutschland bzw. jetzt TARGOBANK CIB bietet ein breites Spektrum an

Finanzdienstleistungen für Unternehmen und erweitert die bisherigen

Firmenkundenaktivitäten sowie die Zielgruppen der TARGOBANK deutlich.

Ausgewählte Unternehmen in Deutschland aus dem gehobenen Mittelstand sowie

Tochtergesellschaften französischer Gruppenunternehmen zählen zu den Kunden. Der

Schwerpunkt liegt auf Kunden mit einem Jahresumsatz ab 100 Millionen Euro. Zum

Leistungsspektrum gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen sowie

Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und

Anlageprodukte. Mit rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt TARGOBANK

CIB Standorte in Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Essen, Hamburg und

Berlin.

Keine Änderungen für Kunden und Geschäftspartner

"Die Geschäftsaktivitäten der BECM Deutschland und der TARGOBANK ergänzen sich

hervorragend", betont Claude Koestner, Präsident des Vorstands der Banque

Européenne du Crédit Mutuel in Straßburg. Für die Kunden und Geschäftspartner

der BECM Deutschland ergäben sich durch die Integration keine Änderungen in der

Geschäftsbeziehung sowie bei den Ansprechpartnern, so Koestner weiter.

Wichtiger Baustein des strategischen Plans

"Ich bin davon überzeugt, dass wir durch den Zusammenschluss die Präsenz der

TARGOBANK sowie ihre Position im deutschen Firmenkundenmarkt weiter stärken

werden, unter Einbeziehung des Fachwissens der Expertinnen und Experten der

BECM", resümiert René Dangel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TARGOBANK. Mit

der Integration sei ein weiterer Baustein des strategischen Plans der Crédit

Mutuel Alliance Fédérale umgesetzt worden.

Der Eintritt der TARGOBANK ins Firmenkundengeschäft geht auf den Start der

TARGOBANK Autobank im Jahr 2015 zurück. Es folgte die Erweiterung um das

Leasing- und Factoringgeschäft durch Zukauf der ehemaligen Einheiten von GE

Capital Germany im Jahre 2016. Ziel dieser Diversifizierungsstrategie, zu der

auch die jetzt erfolgte Integration von BECM Deutschland gehört, ist es, über

die Ansprache neuer Kundensegmente weitere Ertragsquellen zu erschließen,

Wachstum zu generieren und das Geschäftsmodell der TARGOBANK auf eine breitere

Basis zu stellen.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen

Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit &

Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz &

Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell:

So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die

Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie

Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich

Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft

gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand

sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und

Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen

Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und

Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf

einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer

langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein,

betreibt die TARGOBANK 335 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist

online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank

kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und

exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie über

7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000

Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring),

Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate &

Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel

Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die

TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.

Weiterführende Informationen: http://www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel Alliance

Fédérale mit fast 4.500 Filialen, die mehr als 29 Millionen Kund*innen betreuen,

eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, freiberuflich Tätigen vor

Ort und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot an

Dienstleistungen bietet.

Als eine der stärksten europäischen Banken beläuft sich ihr Eigenkapital zum 31.

Dezember 2021 auf 53,2 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est

Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc

(Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes),

Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen

(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane

(Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). Zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale

gehören auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du

Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC,

Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis,

Beobank, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque

Transatlantique und Homiris.

Weiterführende Informationen: http://www.creditmutuelalliancefederale.fr

