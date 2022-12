 OTS: TeamDrive Systems GmbH / TeamDrive will Hornetdrive übernehmen

TeamDrive will Hornetdrive übernehmen Hornetsecurity trennt sich von Hornetdrive, um sich auf das Kerngeschäft mit Microsoft 365 Security, Compliance, Governance, Back-up und Security Awareness Trainings zu fokussieren.

Hamburg Mehr Funktionen und Leistungen nach dem Übergang des Betriebs auf TeamDrive.

Der Betrieb von Hornetdrive läuft unverändert weiter, keine Änderungen aus

Nutzersicht.

TeamDrive-Chef Detlef Schmuck: "Wichtiger Schritt zu einer Datenautarkie

Deutschlands."

Der Hamburger Cloudbetreiber TeamDrive GmbH wird zukünftig den Clouddienst

Hornetdrive von Hornetsecurity weiterführen. Mit dem Schritt entsteht nach

Angaben von TeamDrive einer der größten Hochsicherheits-Datendienste

Deutschlands, der den höchsten Sicherheitsanforderungen nach deutschem Recht

genügt. Mit lückenloser End-to-End-Verschlüsselung, Zero-Knowledge-Architektur,

revisionssicherer Versionierung, Zwei-Faktor-Zugriffsschutz, automatischer

Datensynchronisation zwischen allen autorisierten Geräten, regelmäßigem Back-up

und einer Datenspeicherung ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland ist

der Dienst für Berufsgeheimnisträger wie Anwälte, Richter, Ärzte, Steuerberater

und Wirtschaftsprüfer zugelassen. Dies gilt als die höchste Sicherheitsstufe in

Deutschland und erfüllt zugleich alle Anforderungen gemäß DSGVO

(Datenschutz-Grundverordnung) und GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer

Form).

"Angesichts stark steigender Cyberangriffe gewinnen resistente

Informationssysteme massiv an Bedeutung", erklärt Detlef Schmuck, Gründer und

Geschäftsführer der TeamDrive GmbH. Er führt aus: "Daher fällt der sicheren,

zuverlässigen und allen rechtlichen Ansprüchen genügenden Datenhaltung und

Datenübertragung eine Schlüsselrolle zu. Dazu gehören neben dem Schutz vor

Cyberangriffen durch Kriminelle nach deutschem Recht auch unzulässige

Datenzugriffe durch ausländische Staaten." Detlef Schmuck stellt klar: "Dabei

geht es nicht nur um die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, sondern

generell um die Begehrlichkeiten aus dem Ausland auf Daten aus Deutschland."

Übernahme in zwei Schritten

Der Betriebsübergang von Hornetdrive auf TeamDrive ist in zwei Schritten

geplant. Ab dem 1. Januar 2023 wird TeamDrive den Hornetdrive-Dienst unverändert

weiter betreiben. Hornetdrive-Nutzer müssen hierzu lediglich ihr Einverständnis

erklären; an Preisen und Leistungen ändert sich nichts. Der Übergang wird ohne

Downtime und ohne Betriebseinschränkungen erfolgen. Alle verschlüsselten Daten

bleiben weiterhin in deutschen Rechenzentren, unter deutscher Kontrolle.

Falls ein Kunde der Übernahme des Services durch TeamDrive nicht zustimmen

möchte, kann der Service bei Hornetsecurity zum 31. Dezember 2022 gekündigt

werden; über diesen Zeitraum hinaus geleistete Zahlungen werden zurückerstattet.

Alle Nutzer von Hornetdrive erhalten eine Informations-Mail mit der Möglichkeit,

sich per einfachem Klick für eine der beiden Alternativen zu entscheiden. Im

Laufe des Jahres 2023 können Hornetdrive-Anwender dann entscheiden, ob sie ihre

bestehenden Verträge zu unveränderten Preisen verlängern möchten oder alternativ

zum TeamDrive-Service migrieren. Bei einer Migration auf TeamDrive erhalten

Nutzer eine Vielzahl weiterer Funktionen hinzu, bei gleichem Sicherheitsniveau.

Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity, die Hornetdrive bislang betrieben hat,

erklärt: "Unsere Hornetdrive-Kunden finden in TeamDrive einen starken Partner,

der ihre Daten weiterhin zuverlässig schützt und aufbewahrt. Besonders schön für

die Kunden ist der Wegfall einer Migration. Somit können die Kunden den

Hornetdrive Client sowie die bestehenden Daten und Versionen nahtlos

weiterverwenden. Darüber hinaus können sie den stetig wachsenden Funktionsumfang

von TeamDrive zu attraktiven Konditionen nutzen."

Wichtiger Schritt zu einer Datenautarkie Deutschlands

TeamDrive-Chef Detlef Schmuck will den Transfer auch als einen wichtigen Schritt

zu einer "Datenautarkie Deutschlands" verstanden wissen. Er verdeutlicht: "Die

Digitaltechnik gehört zweifelsohne zu den kritischsten Infrastrukturen eines

Landes und es wird höchste Zeit, dass wir hochsichere Datenräume für die

Wirtschaft und für Privatnutzer schaffen, die unsere Datenhoheit in Deutschland

garantieren."

Detlef Schmuck verweist auf den von TeamDrive veröffentlichten

"Datenschutzreport 2022/23", der auf einer Umfrage unter 100 überwiegend

mittelständischen Unternehmen basiert. Demnach stufen beispielsweise drei

Viertel der deutschen Wirtschaft die hiesige Dominanz der US-Anbieter als

problematisch ein und begrüßen die Schaffung einer eigenständigen, lokalen

Datencloud in Deutschland.

TeamDrive (http://www.teamdrive.com) gilt als "sichere Sync&Share-Software made

in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und

Dokumenten. Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die

gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder

TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln.

Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender

und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie

über das Gesundheitswesen sowie Anwaltskanzleien, Wirtschafts- und

Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. TeamDrive gewährleistet,

dass alle Daten ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert werden und

garantiert die Einhaltung der deutschen Datenschutzgesetzgebung. TeamDrive

unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS. Mit dem neu hinzugekommenen

Hornetdrive-Service wird diese Position weiter ausgebaut.

