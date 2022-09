 OTS: TIMETOACT GROUP / TIMETOACT GROUP baut Application Performance ...

TIMETOACT GROUP baut Application Performance Monitoring und Business Service Assurance durch Erwerb der OpenAdvice aus (FOTO) Die TIMETOACT GROUP, ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen für den gehobenen Mittelstand, Konzerne und öffentliche Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erwirbt mit der OpenAdvice IT Services GmbH einen ausgewiesenen Spezialisten für Application Performance Monitoring und Business Service Assurance. Die Akquisition steht dabei ganz im Zeichen des Ausbaus des Portfolios hochwertiger Beratungsleistungen und spezialisierter Managed Services Angebote der TIMETOACT GROUP. Die bereits bestehende Partnerschaft der beiden Unternehmen wird nun unter dem Dach der TIMETOACT zusammengeführt und ausgebaut. Jeanette und Markus Fürst werden das OpenAdvice Geschäft als Business Unit innerhalb der TIMETOACT weiterführen. Darüber hinaus beteiligen sich beide als Gesellschafter an der TIMETOACT GROUP, während Christian Port altersbedingt ausscheidet. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Service Assurance durch Erwerb der OpenAdvice aus Die TIMETOACT GROUP mit Hauptsitz in Köln umfasst zehn spezialisierte

IT-Unternehmen an 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: ARS,

catworkx, CLOUDPILOTS, edcom, IPG, novaCapta, PKS, synaigy, TIMETOACT und

X-INTEGRATE. Mit rund 900 Mitarbeitenden und einem umfassenden Portfolio an

Software- und Consulting-Dienstleistungen richtet sich der

Digitalisierungsexperte vor allem an mittelständische und große Unternehmen aus

dem Industrie-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Einrichtungen der

öffentlichen Hand. OpenAdvice ist Berater und Dienstleister für den erfolgreichen Aufbau

kundenspezifischer Lösungen im Bereich IT Service Operation mit den

Schwerpunkten Monitoring und Business Service Assurance. Das Unternehmen wurde

im Jahr 2000 gegründet und betreut heute von seinem Standort Heusenstamm bei

Frankfurt Kunden in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. OpenAdvice deckt als Full Service Dienstleister die Themen Beratung und

Integration, Softwareverkauf, Support & Maintenance, Schulungen sowie

individuelle Softwareentwicklung ab. Eigens entwickelte Trainings und Workshops

zu den Themen Monitoring und Reporting sowie Schulungen rund um die IBM Netcool

Suite und das Grafana Ökosystem runden das Leistungsportfolio ab. Der bisherige Geschäftsführer der OpenAdvice, Markus Fürst, und die

Vertriebsleiterin Jeanette Fürst werden die OpenAdvice weiterhin leiten und in

die TIMETOACT integrieren. Darüber hinaus beteiligen sie sich an der TIMETOACT

GROUP. Im bilateralen Entscheidungsprozess konnte schnell Einigung erzielt und

gemeinsame Synergie- und Wachstumspotenziale, speziell mit TIMETOACTs

Geschäftsbereich Business Applications, identifiziert werden. Die Übernahme von

OpenAdvice ist für die TIMETOACT GROUP bereits die dritte Akquisition seit der

mehrheitlichen Beteiligung der durch Equistone Partners Europe beratenen Fonds

im Juni 2021 und markiert für die Gruppe einen weiteren, wichtigen

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen "Mit dem Beitritt zur TIMETOACT GROUP werden wir Teil einer großen Dachmarke und

können zukünftig von vielen Synergien profitieren. Die gemeinsam genutzten

Services in der Gruppe werden uns dabei unterstützen, zum Beispiel beim Thema

Recruiting. Auch für unsere Kunden bietet die breite Aufstellung der TIMETOACT

GROUP viele Vorteile und ein deutlich erweitertes Serviceangebot", sagt Markus

Fürst, Gründer und Geschäftsführer von OpenAdvice. "Ich freue mich besonders, Synergien in der TIMETOACT GROUP nutzen zu können und

das TIMETOACT Portfolio auch für OpenAdvice-Kunden verfügbar zu machen. Daneben

sehe ich gemeinsame Wachstumsperspektiven mit unseren bisherigen Partnern IBM

und GrafanaLabs in unserem Hauptgeschäftsfeld Applikation Performance

Monitoring", fügt Jeanette Fürst, Vertriebsleiterin der OpenAdvice, hinzu. "Die Akquisition der OpenAdvice ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau unseres

Managed Services Portfolios. Zudem profitieren die Kunden der OpenAdvice u.a.

davon, dass sie über die TIMETOACT GROUP - einem der größten IBM Platinum

Business Partner in DACH - Zugriff auf das gesamte IBM Produktangebot, gepaart

mit unseren hochwertigen Dienstleistungen erhalten. Darüber hinaus haben wir mit

dem Ehepaar Fürst zwei hochmotivierte Führungskräfte für uns gewonnen und freuen

uns sehr, gemeinsam die TIMETOACT GROUP weiterzuentwickeln", sagt Frank Fuchs,

Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP. Felix Binsack, Co-Geschäftsführer der TIMETOACT GROUP, fügt hinzu: "Wir freuen

uns sehr, mit Jeanette und Markus Fürst zwei erfolgreiche und äußerst

sympathische Unternehmer in den Kreis der Gesellschafter der TIMETOACT GROUP

aufzunehmen." Verantwortlich für die Transaktion seitens TIMETOACT GROUP sind Frank Fuchs,

Christian Koch und Felix Luxen. TIMETOACT GROUP wurde bei der Transaktion

beraten von BDLV (Financial & Tax), de Angelis Rechtsanwälte (Legal) und P+P

Pöllath & Partners (Legal). Die Gesellschafter der OpenAdvice wurden bei der

Transaktion beraten von v. KEUSSLER Rechtsanwälte (Legal) sowie Steuerberatung

