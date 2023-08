 OTS: valantic GmbH / Nachhaltige Supply Chain-Optimierung: HÖVELER HOLZMANN ...

Nachhaltige Supply Chain-Optimierung: HÖVELER HOLZMANN und valantic bündeln ihre Kräfte (FOTO) Transparent, intelligent, nachhaltig und zudem kostenoptimal - so müssen die Supply Chain- und Einkaufsprozesse der Zukunft beschaffen sein. Mit der Expertise seines neuen Familienmitglieds HÖVELER HOLZMANN ( http://www.hoeveler-holzmann.com ) kann das Digital Consulting-, Solutions- und Software-Haus valantic ( http://www.valantic.com ) Kundenunternehmen jetzt noch besser dabei unterstützen, Lieferketten und Einkaufsprozesse zu optimieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. HÖVELER HOLZMANN bringt langjährige Projekterfahrung in DAX-Konzernen bis Mittelstand in die valantic Familie ein. Zum Kundenportfolio der Düsseldorfer Beratung zählen namhafte Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG, LANXESS, Covestro, Intersnack, coop, der ADAC, dpd und Rotkäppchen Mumm.

bündeln ihre Kräfte Das Digital Consulting-, Solutions- und Software-Haus valantic stärkt seine

Positionierung im Zukunftsfeld der nachhaltigen Supply Chain- und

Einkaufsoptimierung. Mit der Managementberatung HÖVELER HOLZMANN gewinnt die

valantic Familie jetzt ein erfahrenes interdisziplinäres Team aus 100

Expert*innen hinzu, die auf die nachhaltige Verbesserung der

Wertschöpfungsketten ihrer Klienten spezialisiert sind. Im Fokus steht hierbei

die strategische Beratung zur Optimierung der Organisation, Prozess- und

Systemlandschaft sowie der Kostenstruktur auf Kundenseite: vom Auftragseingang

über die Einkaufs-, Produktions- und Logistikprozesse bis zur Rechnungsstellung.

Mit diesem Leistungsportfolio ist HÖVELER HOLZMANN seit Jahren auf Erfolgskurs,

denn der Beratungsbedarf ist hoch: Die regulatorischen und makroökonomischen

Anforderungen im Supply Chain Management und Einkauf sind für viele Unternehmen

in den letzten Jahren enorm gewachsen - etwa mit Blick auf die CO2-Emissionen,

die Transparenz und Resilienz von Lieferketten oder den wachsenden Kostendruck

bei steigenden Rohstoffpreisen. Eine widerstandsfähige und nachhaltige Supply

Chain wird für viele Unternehmen somit zu einem zentralen Erfolgskriterium.

Zugleich wächst die Nachfrage nach einem ganzheitlichen Angebot, das neben der

strategischen Beratung auch die Implementierung passgenauer Technologien sowie

das Change Management oder die fortlaufende Optimierung beinhaltet. Mit der

hohen Managementberatungskompetenz von HÖVELER HOLZMANN ergänzt valantic seine

Implementierungsleistungen im Bereich Supply Chain Management und Procurement

rund um Technologien wie SAP, Anaplan, Ivalua, waySuite, Tagetic und o9. Ein

Team aus über 300 Spezialist*innen für Supply Chain- und Einkaufsprojekte steht

ab sofort für die Kundenunternehmen bereit.

Von DAX-Konzernen bis Mittelstand: Hohe Kosteneinsparungen sind möglich

Zum Kundenstamm von HÖVELER HOLZMANN zählen sowohl DAX-Konzerne als auch

mittelständische Unternehmen. Die Branchenexpertise des Beratungsunternehmens

ist dabei breit gefächert und umfasst diverse Industriezweige und Marktsegmente.

So half das Unternehmen dem Schweizer Handelskonzern Coop durch die

Einkaufsoptimierung von ausgewählten Warengruppen bei der Identifizierung von

Einsparpotentialen. Für die Deutsche Bahn AG wurden durch die Industrialisierung

und Digitalisierung der Einkaufsabteilung Prozesse nachhaltig optimiert und die

Arbeitseffizienz somit gesteigert. Mit einer neuen Supply

Chain-Aufbauorganisation und der Einführung ablauforganisatorischer Prozesse

entwickelte die Beratung zudem das Supply Chain Management bei der Sektkellerei

Rotkäppchen-Mumm weiter. Dadurch konnte die Profitabilität des Unternehmens

signifikant gesteigert werden.

Bereits 2011 wurde HÖVELER HOLZMANN von Dr. Bernhard Höveler und Florian

Holzmann gegründet. Die Gründer brachten ihre langjährige Erfahrung in den

Bereichen Supply Chain Management und Einkauf in das Unternehmen ein und

fungieren dort seither als Managing Partner. Vor der Gründung war Dr. Bernhard

Höveler als geschäftsführender Gesellschafter einer Einkaufsberatung sowie als

Projektleiter für Einkaufsoptimierung bei der Beratung A.T. Kearney tätig.

Florian Holzmann kam von der IBM Global Business Services, wo er Expertise in

den Bereichen Strategy & Change sowie Extended Supply Chain Management aufbauen

konnte. Ergänzt wird das Management Board durch Daniel Belka, der zuvor als Head

of Procurement bei der Metro Group sowie für die REWE Group und Lidl tätig war.

Gemeinsame Werte und ein End-2-End-Portfolio

"Die Digitalisierung von Supply Chain- und Einkaufsprozessen eröffnet

Unternehmen weitereichende Optimierungspotenziale und unterstützt sie beim

Aufbau nachhaltiger, agiler und resilienter Lieferketten", sagt Martin Hofer,

valantic Partner und Geschäftsführer der valantic Supply Chain Excellence. "Es

freut mich sehr, dass wir mit HÖVELER HOLZMANN ein Team von ausgewiesenen

Managementberater*innen für diese drängenden Zukunftsthemen hinzugewinnen, die

unsere kulturellen Werte teilen und sich mit unseren ambitionierten Zielen

identifizieren."

Dr. Bernhard Höveler, Geschäftsführer und Managing Partner von HÖVELER HOLZMANN,

ergänzt: "Durch das weltweite Netzwerk und das umfassende Leistungsportfolio von

valantic können wir unsere Kunden jetzt ganzheitlich und international bei ihren

Optimierungs- und Transformationsprojekten im Supply Chain Management und

Einkauf begleiten. Zudem ergeben sich für unsere Mitarbeitenden neue

Karriereperspektiven und die Teams profitieren von einem

unternehmensübergreifenden Wissenstransfer."

Über valantic

valantic ist die N

°

1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am

schnellsten wachsenden Digital Consulting-, Solutions- und

Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische

Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden

vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine

Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.500 Solutions-Berater*innen

und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von mehr als 550 Mio. Euro in

2023(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den

Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren internationalen

Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur

aus Competence Centern und Expert*innenteams - immer genau auf die

Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis

zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital

Strategy & Analytics, Customer Experience, SAP Services, Smart Industries sowie

Financial Services Automation. http://www.valantic.com

Über HÖVELER HOLZMANN

HÖVELER HOLZMANN ist der Spezialist für Supply Chain- und Einkaufsoptimierung

mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen optimiert Wertschöpfungsketten - vom

Auftragseingang im Vertrieb über Einkauf, Produktion und Lager/Logistik bis zur

Rechnungsstellung - sodass die Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil mit

messbaren Ergebnissen in der Bilanz und GuV haben. 100 Expert*innen aus

Industrie und Beratung sind für das 2011 gegründete Unternehmen tätig und haben

bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte in der gesamten Konsumgüterindustrie,

dem Groß- und Einzelhandel, der Chemie- und Automobilindustrie sowie im

Maschinenbau durchgeführt. http://www.hoeveler-holzmann.com

Pressekontakt:

Malte Limbrock | +49 162 312 6411 | mailto:[email protected]

valantic GmbH | Ainmillerstraße 22 | 80801 München | http://www.valantic.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156917/5571046

OTS: valantic GmbH