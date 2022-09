 OTS: valantic GmbH / valantic erhält neues Wachstumskapital/valantic erhält ...

valantic erhält neues Wachstumskapital/valantic erhält frisches Kapital für weiteres Wachstum, Erweiterung des Technologie- und Service-Portfolios und Mitarbeiter*innen-Entwicklung (FOTO) München (ots) -

Service-Portfolios und Mitarbeiter*innen-Entwicklung - Erfolgreicher Wachstumskurs wird weiter beschleunigt, mit Fokus auf neue

Technologien, Aufbau neuer Kundenmärkte in Benelux und Skandinavien sowie

weiterer Talent-Hubs in Europa und Asien

- Bis 2025 können mehr als 500 Mio. Euro investiert werden

- Gründer und CEO, Holger von Daniels, und das Management bleiben unverändert

beteiligt

- DPE Deutsche Private Equity bleibt Investor und stellt neues Wachstumskapital

zur Verfügung

Der Digitalisierungsspezialist valantic ( http://www.valantic.com ) erhält

frisches Kapital, um den Wachstumskurs der letzten Jahre fortzuführen. Im Fokus

steht der strategische Ausbau des Tech- und Leistungsportfolios, Investitionen

in Mitarbeiter*innenaufbau und -förderung sowie eine weitere

Internationalisierung des Unternehmens in Europa und Asien. valantic

beschleunigt damit nochmal den seit seiner Gründung 2012 konsequent gefahrenen

Innovations- und Wachstumskurs.

Der Digitalisierungsspezialist valantic schreibt seine Erfolgsgeschichte fort.

Der erwartete Umsatzerlös für 2022(e) beläuft sich auf mehr als 400 Mio. Euro,

nach 250 Mio. Euro in 2021. Trotz Fachkräftemangels gelingt es der valantic

Gruppe weiterhin, den für das Geschäft entscheidenden Erfolgsfaktor für sich zu

gewinnen: hochqualifizierte neue Digital-Expertinnen und -Experten. 2021 waren

etwa 2.100 Kolleg*innen für die valantic Gruppe tätig, 2022 wird die valantic

Familie auf etwa 3.000 Kolleg*innen anwachsen. Zudem erwartet das Unternehmen

mehr als zwanzigtausend Initiativbewerbungen im laufenden Jahr.

Der Finanzinvestor hinter valantic, DPE Deutsche Private Equity, unterstützt

weiterhin konsequent den Wachstumskurs von valantic und stellt trotz des zurzeit

unsicheren Kapitalmarktumfeldes signifikant weiteres Kapital zur Verfügung.

Insgesamt plant valantic mehr als 500 Mio. Euro bis 2025 zu investieren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mit dem frischen Kapital wird die valantic Gruppe in den kommenden Jahren ihr

strukturelles Wachstum in Europa weiter vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf

Unternehmen in den Regionen Benelux und Skandinavien mit komplementärer

Technologienkompetenz sowie dem Aufbau neuer Talent-Hubs in Europa und Asien.

Zudem wird valantic in Expert*innenaufbau und spezifische Aus- und Weiterbildung

über die valantic Academy investieren. Kolleg*innen wird ein dynamisches und

innovatives Umfeld mit internationalen Projekten auf Basis modernster

Technologien in mehr als 40 modernen Büros in Europa geboten.

Kunden erhalten zukünftig ein noch umfangreicheres und länderübergreifendes

Leistungsangebot des Digitalisierungsspezialisten, das sich bereits heute von

der end-to-end Beratung und Umsetzung innovativer Digital- und Datenstrategien

über Customer Experience-Lösungen bis hin zu SAP Services, Smart

Industries-Lösungen sowie Financial Services Automation Solutions erstreckt.

"Unsere Vision ist es, valantic als 'most respected consulting and solutions

brand for digitalization' im europäischen Markt zu etablieren. Dieser Vision

sind wir in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt nähergekommen", so Holger

von Daniels, Gründer und CEO von valantic. "Wir werden weiterhin in den

organischen Aufbau von valantic investieren. Ebenso werden sich weitere

marktführende Unternehmen der valantic Gruppe anschließen. Gleichzeitig werden

wir durch diese Schritte die Resilienz der valantic Gruppe gegen mögliche

Turbulenzen in den kommenden Jahren erhöhen. Trotz zunehmender Größe erlaubt es

unsere agile Organisationsstruktur, uns auf jeden Kunden einzeln einzustellen

und individuelle Lösungen für komplexe digitale Transformationsprojekte zu

liefern. Die hohe Qualität unserer Projekte haben wir unseren exzellenten

Kolleg*innen zu verdanken. Durch sie erreichen wir eine Bestandskundenquote von

über 96 % - bei einer Mitarbeiter*innenfluktuation von weniger als 10 %."

Weitere Informationen erhalten Sie im valantic Newsroom.

(https://www.valantic.com/presse/valantic-erhaelt-neues-wachstumskapital/)

Über valantic

valantic ist die N

°

1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am

schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und

Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische

Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden

vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine

Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.000 spezialisierten

Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von

rund 400 Mio. Euro in 2022(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der

Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren

internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer

einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expert*innenteams - immer

genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der

Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die

Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience, SAP Services, Smart

Industries sowie Financial Services Automation.

https://www.valantic.com/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Pressekontakt:

Pressekontakt valantic GmbH

Jörg Wassink

mailto:[email protected]

+49 1520 8588036

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156914/5331593

OTS: valantic GmbH