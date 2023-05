 OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI) / Bericht des VCI zur ...

Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 1. Quartal 2023 / Chemiegeschäft: Schwacher Jahresstart Frankfurt/Main (ots) -

Frankfurt/Main - Branchenproduktion nimmt weiter ab

- Preisanstieg bei Chemikalien flacht ab

- Branchenumsatz sinkt unter Vorjahresniveau

- Prognose: VCI rechnet weiterhin mit Produktionsrückgang

Die rasante Talfahrt der deutschen Chemieindustrie hat sich im ersten Quartal

des Jahres abgeschwächt. Eine kraftvolle Erholung ist dennoch nicht in Sicht.

Die Produktion in Deutschlands drittgrößter Industriebranche ging leicht zurück.

Auch die Umsätze waren in nahezu allen Sparten rückläufig. Die weiterhin hohen

Produktionskosten belasteten die Geschäfte.

Der Blick nach vorne bleibt sorgenvoll. Strom und Gas sind immer noch deutlich

teurer als vor der Krise und im internationalen Vergleich nicht

wettbewerbsfähig. Die Lieferengpässe in der Industrie lösen sich zwar langsam

auf, sodass die vollen Auftragsbücher abgearbeitet werden können. Aber das

Neugeschäft ist verhalten und die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen bleibt

weiterhin schwach.

VCI-Präsident Markus Steilemann sagt zur konjunkturellen Lage der Branche:

"Zunehmend wird das ganze Ausmaß der Energiekrise sichtbar. Auch wenn die

Energie- und Rohstoffrechnung für viele Chemie- und Pharmaunternehmen im ersten

Quartal niedriger ausfiel als drei Monate zuvor, sind die Kosten immer noch

doppelt so hoch wie in den Vorjahren. Deutschland ist als Industriestandort

international immer weniger wettbewerbsfähig. Die Gefahr ist groß, dass in der

energieintensiven Chemie Investitionen und Arbeitsplätze immer stärker ins

Ausland abwandern. Positiv ist, dass inzwischen auch die Politik den Ernst der

Lage erkannt hat. Jetzt müssen aber auch Taten folgen. Und zwar schnell,

unbürokratisch und gezielt, etwa durch einen Industriestrompreis als Brücke in

die Zukunft und zur Sicherung des Industriestandortes Deutschland."

Produktion

Die Produktion verfehlte aufgrund einer insgesamt schwachen Nachfrage das

Vorquartal erneut (-0,9 Prozent). Mit 78,6 Prozent blieben die Anlagen weiterhin

unter Normalauslastung.

Erzeugerpreise

Die Erzeugerpreise lagen zwar mit einem Plus von 0,5 Prozent wieder leicht über

dem Vorquartal. Der starke Preisauftrieb des Vorjahres nahm aber ab. Im

Vergleich zum ersten Quartal 2022 waren Chemie- und Pharmaerzeugnisse nur noch

um 10,8 Prozent teurer.

Umsatz

Die schwache Nachfrage der industriellen Kunden ließ die Umsätze weiter sinken.

Mit 58,5 Milliarden Euro lag der Branchenumsatz um 6,7 Prozent niedriger als

drei Monate zuvor und erstmals seit zwei Jahren auch wieder unter dem

Vorjahresniveau.

Beschäftigung

Die Zahl der Arbeitsplätze ist im ersten Quartal 2023 stabil geblieben. Die

Chemie- und Pharmaunternehmen beschäftigen derzeit rund 477.000 Menschen.

Prognose

Der VCI geht angesichts der anhaltend schwierigen Lage für die Branche für das

Gesamtjahr 2023 weiterhin von einem Produktionsrückgang von 5 Prozent aus. Für

die Chemieproduktion (ohne Pharma) rechnet der Verband mit einem Minus von 8

Prozent.

Hinweis: Den Quartalsbericht finden Sie auf: https://www.vci.de/presse

Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 1.900

Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher

Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft,

der Wissenschaft und den Medien. 2022 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI

rund 260 Milliarden Euro um und beschäftigten knapp 550.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

