 OTS: Verband der Wellpappen-Industrie e. V. / Jahresbilanz der ...

Jahresbilanz der Wellpappenindustrie: neue Kostenrekorde und drohende Benachteiligung von Wellpappe / Branchenverband kritisiert Verordnungsentwurf der EU-Kommission Die deutsche Wellpappenindustrie war 2022 erneut mit einem nie zuvor erreichten Kostendruck konfrontiert. Bedingt durch ein erheblich abgekühltes Konsumklima musste die Branche zudem ein Absatzminus hinnehmen. Ein aktuell auf EU-Ebene diskutierter Entwurf für eine neue Verpackungsverordnung droht darüber hinaus, Wellpappe künftig zu benachteiligen, so der Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW).

Berlin "2022 war geprägt von Marktverwerfungen infolge des russischen Krieges gegen die

Ukraine, der Energiekrise und einem sich zunehmend verschlechternden

Konsumklima. Entsprechend hart wurde die Wellpappenindustrie von der Entwicklung

getroffen, denn über zwei Drittel aller in Deutschland transportierten Waren

werden in Wellpappe verpackt", erklärt der VDW-Vorsitzende Dr. Steffen P. Würth

im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Verbandes.

Beim mengenmäßigen Absatz verzeichneten die im VDW organisierten Unternehmen

2022 mit 8.029 Millionen Quadratmetern gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um

635 Millionen Quadratmeter. Dies entspricht einem Minus von 7,3 Prozent. "Zu

berücksichtigen ist bei diesem Vergleich sicherlich, dass wir 2021 beim

mengenmäßigen Absatz ein umso kräftigeres Plus erzielt hatten. Dennoch bedeutet

es, dass im Jahr 2022 vorhandene Kapazitäten in unserer leistungsstarken Branche

ungenutzt blieben", ergänzt Würth.

Gleichzeitig wurde die Wellpappenindustrie 2022 mit neuen Rekordwerten bei den

Papierpreisen konfrontiert. Nachdem die Kosten für den wichtigsten Rohstoff der

Branche schon 2021 dramatisch in die Höhe geklettert waren, verteuerte sich

Wellpappenrohpapier von Januar bis Juni 2022 um weitere 11,2 Prozent. Dann

folgte eine extrem hoch angesiedelte Plateauphase, die bis in den Oktober

anhielt. Erst danach begann das Preisniveau zu sinken - lag aber im Dezember

2022 immer noch 40,8 Prozent über dem letzten Tiefpunkt im September 2020.

"Damit blieb der Kostendruck beim Wellpappenrohpapier in der Gesamtbetrachtung

2022 weiter auf einem Level, das man nur als massive Belastung für unsere

Industrie werten kann", betont der VDW-Vorsitzende. Hinzu kamen die preislichen

Auswirkungen der Energiekrise. Der Erzeugerpreisindex des Statistischen

Bundesamtes für Gas bei Abgabe an die Industrie kletterte allein von März bis

September um 104 Prozent in die Höhe und verschärfte damit die Lage der

Wellpappenindustrie.

Bei den Durchschnittserlösen konnte die Branche 2022 gegenüber dem Vorjahr einen

Anstieg um 17,9 Cent pro Quadratmeter auf durchschnittlich 75,7 Cent pro

Quadratmeter verbuchen, was einem Plus von 31 Prozent entspricht. Beim Umsatz

erzielte die Wellpappenindustrie 2022 bedingt durch die höheren Erlöse ein Plus

von 21,3 Prozent. "Diese positiven Entwicklungen bei den Durchschnittserlösen

und beim Umsatz konnten den extremen Kostendruck beim Wellpappenrohpapier und in

der Energieversorgung jedoch bei Weitem nicht ausgleichen", fasst Würth

zusammen.

Kritisch bewertet der Verband außerdem für Wellpappe relevante Regelungen im

Entwurf der europäischen Verpackungsverordnung, der derzeit auf EU-Ebene beraten

wird. Die Branche unterstütze zwar ausdrücklich wichtige übergeordnete Ziele des

Vorhabens, wie der der VDW-Vorsitzende betont: "Wellpappenverpackungen sind

Kreislaufverpackungen. Unsere Industrie ist mit einem durchschnittlichen

Recyclinganteil von über 80 Prozent in unseren Produkten sogar maßgeblich auf

einen erfolgreich funktionierenden Wertstoffkreislauf angewiesen. Und auch die

Strategie eines immer sparsameren Materialeinsatzes mit immer exakter auf die

Waren abgestimmten Verpackungen verfolgen die VDW-Mitglieder schon lange." Die

im Entwurf vorgesehenen verpflichtenden Mehrwegquoten - 90 Prozent bei

Transportverpackungen für Haushaltsgroßgeräte ab 2030 und 50 Prozent bei

E-Commerce-Verpackungen ab 2040 - lehne der VDW jedoch ab. "Die Studienlage

zeigt für uns ganz klar, dass blinde Quotenvorgaben nicht die Lösung sein

können. Sie könnten verpackende Industrien in der Praxis sogar zwingen, eine

weniger nachhaltige Option nutzen zu müssen. Denn in zwei aktuellen Studien zu

E-Commerce- sowie zu Transportverpackungen konnte sich Wellpappe in konkreten

Vergleichsfällen durchaus gegen Mehrweg durchsetzen. Die immer wieder

vorkommende Behauptung, dass Mehrweg in jedem Fall die ökologisch bessere Wahl

sei, halten wir vor diesem Hintergrund für einen Mythos", erklärt Würth.

Zusätzlich zu den genannten Quotierungen strebt die EU-Kommission ein generelles

Verbot für Obst und Gemüseverpackungen bis 1,5 Kilogramm an, von dem auch

Wellpappe betroffen wäre. "Hier werden kreislauffähige Wellpappenverpackungen

völlig undifferenziert mit Einwegplastik auf fossiler Rohstoffbasis über einen

Kamm geschoren. Wellpappe hebt sich davon jedoch durch entscheidende Vorteile

ab, nämlich durch eine pflanzliche Rohstoffbasis, einen durchschnittlichen

Recyclinganteil von über 80 Prozent und mehr als 20 Recyclingzyklen. Der gesamte

Bereich Papier, Pappe und Karton kann eine Rücklaufquote von rund 80 Prozent

vorweisen. Wir sehen daher den dringenden Bedarf, Wellpappe von dieser geplanten

Regelung auszunehmen", fordert der VDW-Vorsitzende.

Eine Grafik zur Entwicklung der Preisindizes für Wellpappe und

Wellpappenrohpapier finden Sie hier (https://www.wellpappen-industrie.de/presse/

bilddatenbank/grafik/download-548.html) .

Pressefotos des VDW-Vorsitzenden Dr. Steffen P. Würth stehen hier

(https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/portraits.html) für

Sie bereit.

Zu seinem Redetext aus der Jahrespressekonferenz geht es hier (https://www.wellp

appen-industrie.de/data/06_Presse/230418_Rede_VDW-Vorsitzender_Jahrespressekonfe

renz.pdf) , zur Präsentation mit den vorgestellten Marktdaten hier (https://www.

wellpappen-industrie.de/data/06_Presse/230418_Praesentation_VDW-Pressekonferenz.

pdf) .

