 OTS: VIACTIV Krankenkasse / Viactiv Krankenkasse hält Beitragssatz stabil (FOTO)

Viactiv Krankenkasse hält Beitragssatz stabil Die Versicherten der VIACTIV können mit gleichbleibenden Beiträgen in der

Kranken- und Pflegeversicherung in das neue Jahr starten. Der Verwaltungsrat der

VIACTIV hat beschlossen, den Zusatzbeitrag nicht zu erhöhen. Damit beträgt der

Beitragssatz weiterhin 16,2 Prozent.

"Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 mit einem Plus von 12,3 Millionen

Euro ermöglicht es uns, den Beitragssatz stabil zu halten. Daher haben wir dem

Verwaltungsrat vorgeschlagen, den Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel nicht zu

erhöhen", sagt Markus Müller, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV Krankenkasse.

Das positive Versichertenwachstum wirke sich ebenfalls stabilisierend auf die

finanzielle Situation aus. "Die VIACTIV wächst das dritte Jahr in Folge. In

diesem Jahr haben wir bereits über 40.000 neue Versicherte gewonnen und auch die

Versichertenstruktur hat sich verbessert", so Müller.

Gleichwohl werden die Finanzverantwortlichen der VIACTIV aufgrund der

schwierigen Gesamtsituation in der Gesetzlichen Krankenversicherung die

Finanzlage im Laufe des neuen Jahres sehr genau beobachten. Die

Finanzierungslücke für das Jahr 2023 von 17 Milliarden Euro wird zu einem

Großteil von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern geschultert. So sieht

es das GKV Finanzstabilisierungsgesetz vor. Zudem gibt es eine

Vermögensabschöpfung bei den gesetzlichen Krankenkassen. Es verbleibt nur ein

Mindestbetrag. Die Finanzsituation der GKV bleibt nach dem Jahr 2023 bisher

ungeklärt. Dazu der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Klaus-Peter Hennig: "Der

Verwaltungsrat ist sich mit dem Vorstand einig, die finanzielle Entwicklung im

Jahr 2023 eng zu begleiten und rechtzeitig eine Anpassung unter Berücksichtigung

der Wettbewerbssituation vorzubereiten, falls es die Lage erfordert. Die VIACTIV

wird auch im kommenden Jahr einen qualitativ hochwertigen Service für alle

Versicherten leisten."

Der alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates, Ludger Hamers, ergänzt: "Das

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist ein politisch hilfloser Versuch, die

Beiträge der Krankenkassen für das Jahr 2023 nicht vollends eskalieren zu

lassen. Besonders bedauerlich ist, dass die Kostensteigerungen im

Gesundheitswesen im Wesentlichen durch Entscheidungen der politisch Agierenden

entstanden sind. Als gesetzlich Versicherte wäre uns kurzfristig geholfen, wenn

Bund und Länder ihren Aufgaben nachkommen und diese nicht auf die

Beitragszahlenden abwälzen würden. Auf diese Herausforderung reagiert die

VIACTIV mit klarem strategischen Kompass."

Leistungen erweitern und Qualität stärken

In Bezug auf die strategische Ausrichtung, das Image, die Leistungen und die

Kundenzufriedenheit zeigt sich die VIACTIV sehr gut aufgestellt.

- Mit der App DERMANOSTIC etwa hat die VIACTIV ihren Versicherten als erste

gesetzliche Krankenkasse einen digitalen Innovationsvorsprung ermöglicht. Über

die App erhalten Patienten zügig eine ärztliche Diagnose und Therapie ihrer

Hauterkrankung.

- Mit exklusiven Leistungen wie der Erstattung von bis zu 550 Euro für Sport-

und Gesundheitskurse zählt die VIACTIV zu den Markführern im Bereich

Gesundheitsvorsorge.

- Zu dem starken Leistungspaket gehören zahlreiche Sonderleistungen für

Familien: Ab dem 01.01.2023 haben Eltern im Rahmen des Vertrages BKK STARKE

KIDS Anspruch auf einen vorgeburtlichen Kontakt mit dem Kinder- und Jugendarzt

bzw. der Ärztin zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses für die Zeit nach der

Geburt. Die Suche nach einem künftigen Kinder- und Jugendarzt bzw. Ärztin wird

bereits vor der Geburt sichergestellt.

- Weitere Satzungsänderungen zur Ausweitung der Leistungen sind geplant,

vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, das Bundesamt für

Soziale Sicherung (BAS).

"Das wir damit gut am Markt positioniert sind, bestätigen die vielen

Auszeichnungen, die wir in diesem Jahr gewonnen haben. Wir wollen vorangehen mit

innovativen und konkreten Angeboten, die den Zugang zur Versorgung erleichtern

und die Qualität verbessern. Die VIACTIV will da sein, wo unsere Kundinnen und

Kunden sind und wo sie uns brauchen", sagt Vorständin Dr. Simone Kunz.

