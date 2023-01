 OTS: visunext Group / Umfirmierung: visunext Group schafft SE-Struktur

Umfirmierung: visunext Group schafft SE-Struktur Die visunext International GmbH & Co. KG, einer der führenden AV-Spezialisten in Europa und Experte für Präsentationstechnik, Konferenzraum-Ausstattung, digitale Bildungsräume und Heimkino-Technik ändert mit Wirkung zum 02.01.2023 ihre Rechtsform in eine SE (Societas Europaea) und wird damit zu einer europäischen Aktiengesellschaft. Die Eigentümerstruktur der in Gründerhand befindlichen Gesellschaft bleibt unverändert.

Emsdetten visunext, mit Hauptsitz im münsterländischen Emsdetten, berät Kunden, bietet

Produkt-Lösungen und Service-Leistungen in neun europäischen Ländern. Die

überstaatliche, moderne Rechtsform SE ist besonders für Unternehmen geeignet,

die in vielen verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union tätig sind. "Um unter anderem die zunehmende Europäisierung unserer geschäftlichen

Aktivitäten und den internationalen Anforderungen von Kunden gerecht zu werden,

haben wir uns entschieden, mit der supranationalen Gesellschaftsform SE in die

Zukunft zu schauen", erklärt CEO Christoph Hertz. "Während wir international

weiteres Wachstum anstreben, bleibt das Unternehmenszentrum hier in Emsdetten.

Wir sind fester Bestandteil des Mittelstands in der Region. Im Tagesgeschäft

ändert sich daher nichts." Die visunext Group ist mit über 200 Mitarbeitenden in Europa aktiv. Im

Geschäftsjahr 2021/22 lag der Umsatz bei über 100 Mio. Euro. Über die visunext SE Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Einer der führenden AV-Experten in Europa und Spezialist für

Präsentationstechnik, Konferenzraum-Ausstattung, digitale Bildungsräume und

Heimkino-Technik hat seinen Hauptsitz in Emsdetten. Mit den Markenportalen

visunext.de, EDU.de, Heimkino.de und Beamer-Discount stattet das Unternehmen

Firmenkunden, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden mit u.a.

Konferenzraumtechnik, Streaming-Technik und Heimkinosystemen aus. Mit den

Eigenmarken celexon und DELUXX ist die Gruppe zudem als Hersteller von

Leinwänden, Display-Ständern und sonstigem AV-Zubehör aktiv. visunext übernimmt

auf Wunsch die gesamte Konzeptionierung, Installation und Wartung. Mit über 200

Mitarbeitenden berät und beliefert die visunext Group Kunden in neun Ländern.

Darunter befinden sich 50 Prozent Firmenkunden, 25 Prozent öffentliche

Einrichtungen und 25 Prozent Privatkunden. Die visunext Group erwirtschaftete im

letzten Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endete, einen Gesamtumsatz von über

