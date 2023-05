 OTS: Wellster Healthtech Group / Über 25 Millionen Euro für digitale ...

Über 25 Millionen Euro für digitale Gesundheit - Umsatzsteigerung bei Wellster Healthtech (FOTO) München (ots) -

- Als eines der wenigen Start-Ups, das in diesem Maß skalieren konnte, zieht das

Unternehmen eine Branchenbilanz: "Es sollte längst mehr von uns geben!"

- Wellster ging 2018 an den Start, sammelte seither in Summe 60 Millionen

US-Dollar und launchte damit unter anderem GoSpring.de und MySummer.de.

- Ausblick 2023: Wellster steigt ins Adipositas-Geschäft ein.

Die Wellster Healthtech Group, Europas führender Anbieter für digitale

Gesundheitsplattformen, schließt das Jahr 2022 mit einem Umsatz von mehr als 30

Millionen Euro ab. Das deutsche Start-up stärkt damit seine Position als

führender Anbieter vollintegrierter Gesundheitsplattformen - trotz erschwerter

Bedingungen. Das Jahr 2023 steht für das Unternehmen vor allem im Zeichen der

Gewichtsreduktion.

Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachgruppen beklagen bereits jetzt einen

enormen Fachkräftemangel, dem demografiebedingt ein immer höherer Bedarf an

medizinischer Versorgung gegenübersteht. Digitalen Lösungen wird zugestanden,

diesem Wandel entgegenwirken zu können. Gründer und CEO Dr. Manuel Nothelfer

zieht trotz des Unternehmenserfolges ein nüchternes Fazit für die Branche:

"Digitale Gesundheitsanbieter in Deutschland sind ihrer Zeit weit voraus. Auf

dem Papier, beziehungsweise in der Digitalisierungsstrategie des

Gesundheitsministeriums, steht der politische Wille, die Digitalisierung im

Gesundheitswesen voranzutreiben. In der Praxis stehen jedoch Überregulierung und

mangelnde Infrastruktur auf der Tagesordnung. Fakt ist, es sollte im Jahr 2023

längst mehr digitale Gesundheitsangebote geben. Ohne sie kann eine angemessene

medizinische Versorgung nicht mehr lange aufrechterhalten werden."

Wellster hat es trotz erschwerter Bedingungen im hoch regulierten Markt als

eines der wenigen Healthtechs geschafft, in diesem Ausmaß zu skalieren, und im

Jahr 2022 einen Umsatz von über 25 Millionen Euro generiert - mehr als doppelt

so viel als noch im Vorjahr. Wie das geht, erklärt Nothelfer: "Wir versuchen

nicht das bestehende System zu ersetzen, sondern es zu ergänzen. Und zwar dort,

wo digitale Angebote Mediziner:innen, Krankenkassen und Apotheken wirklich

unterstützen können. Wir senken Zugangsbarrieren dort, wo der Gang zum Arzt oder

zur Apotheke schwerfällt."

Wellster ging 2018 als Teil eines digitalen Gesundheitssystems an den Start, das

unter anderem die Gesundheitsportale GoSpring.de und MySpring.com integriert.

Seither sammelte das Unternehmen insgesamt 60 Millionen US-Dollar ein. Mit dem

Kapital wurde auch die neue Frauengesundheitsplattform MySummer.de

(http://mysummer.de/?utm_source=press_release) gelauncht. Dort werden seit April

2022 erfolgreich Behandlungen für Intimgesundheit sowie medizinische

Lifestyle-Produkte angeboten. Nach MySummer.de startet Wellster mit GoLighter.de

im Frühjahr 2023 ein weiteres Gesundheitsangebot und richtet sich damit an

Übergewichtige.

Wellster steigt ins milliardenschwere Adipositas-Geschäft ein

Allein in Deutschland belaufen sich die Gesundheitskosten für Übergewichtige auf

60 Milliarden Euro im Jahr. Neu für Adipositas zugelassene Medikamente aus der

Diabetesmedizin könnten das nun ändern. Bislang vor allem ein Thema für

zahlreiche Prominente und die Boulevardpresse, sind diese verabreichten

Sättigungsregulierer für ernsthaft Betroffene eine bahnbrechende Hilfestellung.

Auf GoLighter.de (http://golighter.de/?utm_source=press_release) wird

Adipositas-Patient:innen ab einem BMI von 27 eine entsprechende medikamentöse

Therapie mit ärztlicher Unterstützung angeboten. Eine individuelle

Ernährungsberatung sowie regelmäßige Check-ins mit dem Ärzteteam begleiten den

Weg zur nachhaltigen Gewichtsreduktion.

Über Wellster Healthtech Group

Wellster wurde 2018 von Dr. Manuel Nothelfer und Nico Hribernik in München

gegründet, um mehr Menschen einen modernen Zugang zu wirksamen medizinischen

Behandlungen zu geben. Wellster Healthtech ist Teil eines digitalen

Gesundheitssystems, das unter anderem die Gesundheitsportale GoLighter.de

(http://golighter.de/?utm_source=press_release) (medikamentöse Gewichtsabnahme,

Ernährungsberatung), GoSpring.de (http://gospring.de/?utm_source=press_release)

(Männergesundheit), MySummer.de (http://mysummer.de/?utm_source=press_release)

(Frauengesundheit), MySpring.com

(http://www.myspring.com/?utm_source=press_release) (Haarausfall) und

Easy-Testen.de (http://easy-testen.de/?utm_source=press_release) (medizinische

Selbsttests) integriert. Damit werden Patient:innen in den Fokus gestellt und

Lösungen für Gesundheitsprobleme des Alltags geboten. Mehr als 2 Mio. Menschen

nutzen die telemedizinische Konsultation bereits. Unter den renommierten

Investoren befinden sich HV Capital, die Dermapharm AG, Mangrove Capital

Partners sowie Seven Ventures.

