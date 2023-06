OTS: Xiaomi / Xiaomi 13 Ultra: Marktstart am 12. Juni in Europa (FOTO)

Xiaomi 13 Ultra: Marktstart am 12. Juni in Europa (FOTO) Nach seinem außergewöhnlichen Erfolg in China steht das Xiaomi 13 Ultra kurz vor seinem Marktstart in Europa. Das neueste Flaggschiff-Smartphone, das aus der Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und Leica hervorgegangen ist, sorgt für einen Entwicklungssprung in der Mobilfotografie-Technologie. Das Smartphone bietet höchste Funktionalität für alle, denen mobile Fotografie auf professionellem Niveau wichtig ist. Das Xiaomi 13 Ultra wird ab dem 12. Juni offiziell verfügbar sein.